前田彩理產後重拾跑鞋 大阪女子馬飆 2:25:24 前進馬拉松大獎賽

前田彩理平常練跑。圖/渡邊大樹攝

29 日舉行的第 42 屆大阪國際女子馬拉松中，有一位「媽媽跑者」挑戰回歸賽。她是 2015 年世錦賽的日本代表前田彩理。在 2020 年 12 月生下第一個孩子後，時隔 3 年多再次回歸馬拉松，她的目標是要在 2 小時 24 分鐘內完賽，獲得參加今年 10 月舉行的馬拉松大獎賽（MGC）資格，即使在成為母親之後，她仍然繼續朝著 2024 年巴黎奧運會的夢想奔跑！這次回歸賽的第一個舞台是大阪國際女子馬拉松，距離上次參加已經時隔 9 年，當時 2014 年，大學四年級的她，以 2 小時 26 分 46 秒的成績完成她的初馬，她說：「大阪的印象很好，這將是我產後第一次參加馬拉鬆比賽，所以我想再次留下好的回憶。」

其實在幾年前她有望成為國家隊的選手，但在 2016 年里約熱內盧奧運會時，她因為受傷無法參加選拔賽， 2019 年的東京奧運會代表選拔賽也缺席，她表示：「我錯過了巴西里約和東京奧運，但這一次我想全力以赴並完成比賽！」2020 年 12 月，她生下了大女兒，在產假期間她仍然繼續活動身體，她分享：「我打算回歸馬拉松，所以我不想讓跑步這件事停滯太久。」生完孩子三個月後左右，她開始慢跑，女兒一歲時，她則加入了隊伍，全面恢復訓練。

前田彩理成功以 2:25:24 的成績得到女子第六名。圖/渡邊大樹攝

成為母親後，前田彩理的生活也發生了翻天覆地的變化，她的思想也因此改變：「現在不光只想著田徑了，反而更客觀的去看待每件事，希望能在放鬆的狀態下訓練， 以前即使脫下跑鞋，我也總是想著跑步，儘管腳上稍有疼痛，我的腦子仍念念不忘，現在除了練習之外，我滿腦子都是育兒，我每天都在訓練小孩。」

這次假設她在2小時24分鐘內跑完，無論排名如何，她都有資格參加 MGC，這將是巴黎奧運的預選賽。而在過去的六場馬拉松比賽中，前田彩理唯一一次突破 2 小時 24 分是在 2015 年名古屋女子馬拉松，當時她創造了個人最好成績。

日本 28 歲的安藤友香，成績 2:22:59。圖/渡邊大樹攝影

而這次她也成功以 2:25:24 的成績得到女子第六名，拿到 MGC 資格，第一名是由來自衣索比亞的DESSE Haven Hailu 以 2:21:13 奪冠，第二名也是衣索比亞的選手 SISAY Meseret Gola，成績 2:22:12，第三名則為日本 28 歲的安藤友香，成績 2:22:59。

新聞來源：THE SANKEI NEWS 1 THE SANKEI NEWS 2

責任編輯：Eulla

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