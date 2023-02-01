曹純玉大阪半程馬拉松75分完賽 越野王子江晏慶今年規劃曝光

過年期間，曹純玉和陳囿任飛往日本備賽。圖/曹純玉 Chun-Yu Tsao

在大年初八這天，也就是過年十天連假的最後一天，我們的馬拉松寶貝曹純玉和最速古人陳囿任早已上工，一起飛到日本參加大阪半程馬拉松，比賽當天雖然太陽有露臉，不過氣溫相當的冷，曹純玉熱身時便覺得雙腿跑起來很沉，後來情況也沒有好轉，最後以 01:15:05 衝線，陳囿任則以 1:12:07 的成績完賽。

大阪半程馬拉松賽道經過 JAAF 和 WA 認證，於 1/29 盛大開跑，選手會從大阪城公園起跑，一路行經森之宮、東部市場前、長居公園，最後進入洋馬長居體育場越過終點線，全長 21.0975 公里，現實要在 2 小時內完賽。

大阪半程馬拉松限時要在 2 小時內完賽。圖/曹純玉 Chun-Yu Tsao

這次比賽由日本當地的 池田耀平 以 1:01:29 拿下男子冠軍，女子也是由日本的 飛田凜香 以 1:10:10 奪下女子第一。曹純玉表示：「來這裡的幾天跑感狀態還不錯，不過比賽熱身時就覺得狀態沒有很好，就知道今天會是一場硬仗。比起上尾馬拉松這裡賽道的上下起伏滿多的，有很多坡而且逆風大了些，最後的成績也沒有很理想，不但沒有破 PB 還跑得比臺北馬更慢。」

曹純玉以 01:15:05 衝線，陳囿任則以 1:12:07 的成績完賽。圖/曹純玉 Chun-Yu Tsao

其實在申請大阪半程馬拉松比賽之前，教練就和曹純玉說，這場比賽參加與否都可以，主要是因為進入馬拉松訓練其，課表的量會比較大，身體也會比較疲勞，儘管教練這麼說，但曹純玉還是想要來跑看看，雖然她自己也對成績不滿意，但還是得接受，她說：「強度有達到訓練全馬的要求就好，所以，再來就只好靠怒吃來撫慰一下受傷的心靈。」

雖然這次的成績不理想，但曹純玉表示：「至少有達到全馬訓練強度就好，未來繼續加油。」圖/曹純玉 Chun-Yu Tsao

而過了新的一年，不只馬拉松寶貝曹純玉飛出國開工參加比賽，越野王子江晏慶的 2023 上半年度規劃也曝光。他分享說，當初在設定 2023 運動員的生涯目標時，腦中浮現了「回歸超馬」這四個字，明明也都還沒有去計劃，但老天爺都已經幫他準備好了。

越野王子江晏慶規劃 2023 「回歸超馬」。圖/江晏慶 Cliff Chiang

在 2 月時江晏慶預計參加四躍林道越野賽 60 公里的項目，3 月會到日本參加東京馬拉松以及 Kumagawa Revival Trail 100 公里賽事， 4 月 XTERRA越野鐵人三項亞洲錦標賽，5 月則會參與TheNorthFace100臺北越野挑戰賽 50 公里組別。

圖/江晏慶 Cliff Chiang

江晏慶表示：「好像年紀越大，對於超長距離賽事就越是有興趣，可以慢慢感受身體與心靈、思考一些事情、享受大自然間寧靜的氛圍，從去年 FXT 極限鐵人賽結束後，忙了許多事情，也借此讓身體有些修復調整的時間，年前開始回到有氧耐力的建構階段後，狀態回復滿順利的，去年確診後鵝足肌群不適的情況也越來越輕了，雖然剩餘的備賽時間不多，但一切也就按著可以掌握的步調，努力向前進、努力保持健康。」新的一年你是否也訂下新的目標了呢！？讓我們繼續奔跑，朝更好的自己邁進！

新聞來源：曹純玉 Chun-Yu Tsao 江晏慶 Cliff Chiang

責任編輯：Eulla

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