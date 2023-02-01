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藝人小嫻海邊運動照曝光！喊話：今年挑戰全馬、半馬及鐵人賽事

運動筆記／ Eulla

確診後小嫻利用跑步才讓體力慢慢恢復。圖/小嫻 （黃瑜嫻）

演藝圈著名的運動女神小嫻，不管是爬山、潛水還是跑步都難不倒她，儘管在過年期間仍然要運動保持健康，在大年初一時她便換上跑裝出門路跑，黑色的運動背心配上招牌陽光笑容，結實的身材一點也藏不住，自體散發著女神光，讓粉絲朋友驚呼連連。

藝人小嫻大年初一利用時間出外跑步運動。圖/小嫻 （黃瑜嫻）

大年初一這天，當你忙著吃飯走春、拜訪親朋好友之際，藝人小嫻早已出門跑步，揮散淋漓的汗水，很多人都問說：「為什麼大年初一也要跑步？」小嫻表示：「我已經五天沒有跑步，兩天沒有游泳，今天當然要跑一下，享受喘的感覺！你們一定覺得我很自虐，喘不是很痛苦嗎，哪有什麼好享受，但其實我很喜歡這種沒有辦法說話的感覺。」

喜歡運動的小嫻不管是爬山、潛水、跑步都難不倒她。圖/小嫻 （黃瑜嫻）

小嫻分享：「如果不說話其實也是一種表達的方式，跑步的喘可以讓我感受到自己認真在呼吸，只需要好好呼吸的那種純粹。大多時候嘴巴吃東西，嘴巴說話，不見得吃進好東西，也不見得口吐芬芳。只有跑到很喘的時候，可以大口呼吸，沒有顧慮。大口呼吸恆春鄉下的空氣，和動植物交流。」

圖/小嫻 （黃瑜嫻）

在去年新冠病毒確診康復後，小嫻再度回到泳池游泳，但身體受到病毒的影響，當時只游了 50 公尺她就喘到不行，後來經過兩個月的跑步訓練體力才慢慢恢復，現在已經可以游到 1,000 公尺左右。小嫻說：「持續訓練自己最難的一部份就是『開始』，但當你跨出第一步之後，一切就順了。會偷懶很正常，想放棄也很簡單，讚美別人很厲害的時候，別忘了當初如果有堅持下來，今天就是會換成是別人如此讚美你，每天累積一點，不要小看運動複利的效應。」

而過年連假最後一天，小嫻也緊緊抓住，趁著陽光正好的天氣，換上運動背心和黑色短褲到海邊曬曬太陽，在榻榻米上面做做棒式等運動，姣好的身材一覽無遺，飄逸的髮絲更被太陽照的透出天使光，整個人閃閃發亮，粉絲朋友看到照片後都留言回應，小嫻真的是太甜美了！

2023 年小嫻希望自己可以成功挑戰馬拉松及鐵人三項賽事。圖/小嫻 （黃瑜嫻）

現在恆春生活的她，於 2022 年的最後一天也成功通過恆春半島解說員的認證！接下來她還要繼續學習充實自己，小嫻表示，在 2023 年有三個目標，第一是要增進自己的英語口說能力，第二是要完成鐵人三項的挑戰，最後一個則是完成半馬和全馬的賽事！目前已經報名了二、三月的路跑及鐵人三項賽事，期待和各位跑友們在馬場上相會！

新聞來源：小嫻 （黃瑜嫻）

責任編輯：Eulla

＊人物故事，盡在跑步筆記

鐵人三項 小嫻

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