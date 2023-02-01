焦點人物／超速型男張宏賓：從開始跑步的那剎 我的人生就已經改變

張宏賓（右）、謝千鶴（左）一起參與馬拉松賽事。

「從我選擇運動的那剎那，我的人生就改變了」張宏賓這麼說著。擁有十年跑齡的他從國中開始接觸跑步，原本主攻 800 公尺和 1500 公尺項目，直到大學才把距離拉長，練習 5,000 和 10,000 公尺，人生第一場馬拉松則是在 2018 年的日本大阪馬，他就跑出了 2:36:49 秒的驚人成績，今天就要帶大家一起來看看張宏賓的故事。

張宏賓從國三開始接觸跑步，至今已經有十年的時間。

回想起最初會開始跑步是在國中一年級，當時張宏賓在運動會參加了 1,500 公尺項目拿下了全校第一名，班導師就問他說：「你要不要加入田徑隊？」內向害羞的他婉拒了班導，就這樣待在教室一路發呆到國三。對於不是讀書型的他來說，在教室真的是一種煎熬，有天他真的坐不住了，才自己跟老說說想加入田徑隊一起訓練。

在 1500 公尺比賽上奪下冠軍，被導師發現張宏賓的長跑天賦。

宏賓說：「開始運動之後我學會為自己做決定，不再像以前一樣扭扭捏捏、反反覆覆，同時也對自己比較有想法，慢慢會去安排自己的生活，對自己的人生負責。因為跑步之後就開始對自己有所要求，有了要求就會期待接下來的表現，潛移默化中自己也就一步步的進步成長，我的人生也就此改變。」

升大學後張宏賓慢慢朝長距離發展，人生出馬更跑出 2:36:13 的佳績。

在2018 年當時宏賓女友的親戚相約到日本大阪出遊，恰巧大阪馬的賽道和天氣因素都相當誘人，還是大學生的他就靠著打工賺旅費，訂了機票跟團一起到了日本，別人在旅遊，他則跑去挑戰了人生初馬，明明才第一場全馬賽事，他就跑出了 2:36:49 的佳績，隨後更代表馬拉松協會二度到日本參加愛媛馬拉松，突破個人最佳，以 2:36:13 的成績完賽。

張宏賓（左二）和蘇鳳婷（左一）、謝千鶴（左四）、鄭瑞竹（右三）等人一起赴日參與愛媛馬移地訓練。

在賽前他曾經和選手們一起到日本愛媛移地訓練一個月，在那一個月裡面可以說是滿滿的養分，宏賓分享：「當時我們都和日本的女選手一起訓練，發現日本人比台灣人更堅持於一件事情上面，他們的忍耐力是很高的！記得我後面的日本女選手都已經跑到好像在人間煉獄裡面，但她們還是會一直苦撐，直到把最後一趟課表吃完，讓我很敬佩，也更督促自己要跟他們學習，覺得人家女生都可以撐過來了，我們男生應該要再加油一點。」

而在愛媛馬上更發生了一件讓宏賓相當難忘的有趣故事，那時他跑到一半，脖子上的金項鍊就掉了，假設要撿就要折返回去撿完再跑回來，不但會打亂節還會拖到時間，就怕成績沒跑好，所以當下宏賓就沒有繞回去撿反而繼續往前跑，結果衝線時，宏賓突破了人最佳 PB 約 30 秒左右。雖然因此掉了一條金項鍊，但他笑著說：「我覺得那是過程，會失去的就是會失去，畢竟有得就有失。」

起初因為不懂跑步知識，導致張宏賓常常跑到受傷，掰咖回家。

然而宏賓這十年來的跑步路途也並非一路順遂，在起頭時就因為對跑步不熟悉，沒有足夠的知識，導致常常受傷，掰咖回家，有一次甚至還練到罹患疲勞性骨折，讓父母反對他繼續在運動這條路上，他說：「爸媽看到我一直受傷就會擔心，而且台灣對於運動員的想像也認為說，你只會運動沒有其他專項，未來生涯規劃會沒有保障，因此父母當時並不支持我跑步這件事。」直到後來慢慢的學習跑步知識，減少自己受傷的頻率，並且靠著參加路跑賽事賺賺獎金回家，爸媽才慢慢認同，覺得只要宏賓自己有規劃好，沒有走偏那就好了。

張宏賓大學畢業後雖然沒有持續朝選手發展，不過仍然沒有放棄跑步這件事。

在大學畢業後儘管沒有繼續朝選手發展，而是決定踏入社會職場，宏賓也沒有因此放棄跑步這件事，還是會利用時間來仁武高中長跑隊一起訓練，印象最深刻的一次是他趁著假日早上去參加了 10 公里的路跑賽事，賽後回到宿舍休息，下午要訓練時他原本想說輕鬆跑就好，沒想到他到的時候，教練也來了，不過其他選手都還沒到，而讓教練等選手可以算是大忌之一，教練爆氣之下，就罰所有人跑場內 20 公里。宏賓表示：「因為我算是團體的一份子，我就摸摸鼻子跟著一起跑，也沒有跟教練說我早上才跑完 10 公里的比賽，就在炎熱的天氣底下再跑個20 公里，後來想想也滿好玩的。我覺得仁武就是有一群實力相當的人一同練習，雖然跑步過程中很安靜，但大家相互陪伴中就會形成一種默契，朝著同一個目標前進，儘管課表強度很高，但是彼此互相競爭鼓勵進步還滿快的。」

儘管現在陷入迷茫不知是否該繼續跑步，但張宏賓不去想太多，只想好好過好每一天。

現在的他在下班空閒時間還是會去練跑，不過卻也迷茫是不是該繼續跑下去，正處在一個抓不住也放不開的情況，他說：「堅持了十年說長不長，但說短也不短，不可能說放棄就放棄，因為有時候跑步對我來說是一種壓力，怕自己沒有表現好，它並不算是放鬆，所以我現在卡在一個很矛盾的狀態。」話雖如此，不過一天也就 24 小時，張宏賓不去想太多，只想活在當下，也不給自己太過遙遠的目標，只要帥氣的把每天都過得好好的，那也就足夠了。

圖片提供：張宏賓

責任編輯：Eulla

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