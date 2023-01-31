賽事心得／長明賞6小時超馬賽 我的第77場馬

其實去年第一屆長明賞的超馬6小時賽就很想參加，可惜當時已經搬回台中，工作時間也不允許，只好放棄...這次在台北田徑場舉辦人又在台北當然不能錯過，況且我也想試試在場內賽一直繞圈是什麼感覺，映像中只有過25~30K的樣子，沒一次跑過100圈以上，其實我很期待...而且就那麼不到50人獨享1~3內道，超棒的體驗。就這樣我申請報名，但由於名額有限，並非想報名就能上，經過審核後才發出邀請，所以我也不太知道自己有沒有資格，總之！我的信念是#一切都是最好的安排莫強求，有資格就好好挑戰這機會。

由於賽事在大年初八，我的工作安排初六七就開始然後接著排休初八九，因此賽事前一天還是按照我的過往賽事的經驗提早起床5點就醒來，東摸西找找事做直到11點去上班到晚上8點下班，其實晚餐後我就超睏想睡了，對！這就是我的策略，賽事我一定讓自己睡足睡飽，不想沒睡好就去跑馬拉松這是錯誤的調整（#睡眠很重要！）我回到住處後洗個澡就去睡覺...

一覺到4點凌晨起床吃準備好的早餐，睡飽然後吃好喝足，開始想想今天的賽事要怎麼跑，這是我第77場馬拉松賽事跑過幾場100公里賽事，但6小時計時賽也只有一場在2016年時候參加新生花博6小時體戰賽，當時的我跑了55公里，其實完成全馬後在旁坐下來休息了快30分鐘才又上場撐完最後的時間，所以想了一下！好...還是目標先鎖定先完成42K後再看狀況調整，#低標60K高標65K為目標。

感謝主辦與協辦工作同仁的佈置

由於住處就在北田旁邊，踏著輕盈步伐就能到現場，從Ｄ們田徑場進入後，先完成報到，然後工作人員引導到選手休息處，讓我驚艷到！賽事提供給選手使用專業選手的休息區有個人置物櫃(就像職棒選手的置物櫃)旁邊還有專屬的廁所以及盥洗區，頂規的硬體提供給我們使用，實在太貼心了！有跑這場的選手真的太幸福了！

選定好自己的置物櫃櫃後，想想怎麼穿搭，主要是保暖畢竟外頭溫度只有9度左右風一吹體感只會更低，Ｓo！那就頭套之外再加上次台北馬買的手臂套＋小腿套再戴上太陽眼鏡，畢竟看氣象有說會出太陽，主要是要保護眼睛還可以遮掩疲憊不堪的眼神。

這次出戰就選擇穿上“民生慢跑”的跑衣，因為他是我第一個參加的跑團，也算是開啟我跑馬的緣起，自認民生慢跑代表參與這場賽事，飲水思源的概念（更感謝前輩們真的來北田為我加油！感恩～）

到起跑點後！選手不到50人也不壅擠大家也都很有秩序地選擇自己的排位，沒必要去卡什麼位子，大家真的很有水準，果然被邀請的都是超優秀的選手，我由於並沒有超馬的速度，我告訴自己跑在第二道就好，把第一道讓給高速拼成績的跑者謹遵自己的設定，開跑後除非要補給不然都在第二道的路線上。

就這樣開心地專心前42K的配速畢竟要跑6小時，還是得保守一點，我速度壓在5分~510之間有個萬一再修正到530的備案配速，就這樣跑跑著接力賽也開始了，瞬間台北田徑場熱鬧了起來，也開始有很多熟悉的聲音為我加油（民生慢跑的前輩們、阿迪pacer團夥伴、核心團友、認識的跑友等人...謝謝你們）後來42K完成使用時間3小時34分。

感謝民生慢跑前輩來觀戰拍攝與加油

然後繼續跑到45K後發現小腿血液循環不是很好，立馬回到補給區，找個地方坐下來慢慢脫下小腿套，瞬間舒服好多...穿上鞋後在原地休息了5分鐘，然後繼續在上...我原本就沒特意準備補給，也沒人幫我...還是感謝民生慢跑的小玲姐特別拿來一袋補給品來給我，除了有雞精、吃的，最重要的是熱薑茶，超感恩的～讓我身體都一直暖呼呼的。

搞笑了一下裝兔子！剛好跟許久未見的小葛軍官合影

與天天妹妹一起同食入鏡搞笑一下！他好酷啊～

一直以來我都一直叫她小戴的跑友（只有我這樣叫她）

慢慢的接力賽結束，北田也慢慢安靜下來，剩下6小時賽的選手獨戰最後一小時，主持人很熱血不斷幫我們加油打氣，到最後氣力都快到盡頭了，不斷提醒我們要拚戰自己的紀錄。

難得跟上一起共跑一圈的超馬好手 冠汝妹妹

我知道65K不可能哩，我至少也要拿下60公里的低標，就這樣大會在喊倒數4分鐘，我就不斷告訴自己的身體給我一點速度，撐完最後兩圈，最後跑進終點順利完成60K...真的！

太感謝一切：主辦單位、協辦單位、工作人員、攝影師們、眾多來觀戰的跑友，很棒的享受的超馬賽，真的大推！明年第三屆如沒有太多意外，我願意再來挑戰自己今年創下的PB! 謝謝你們～太棒了