訓練心得／春節走春 廬山溫泉移地訓練

每年過年大魚大肉吃太多，總是要來個收心操。

上一次是環大南投100公里，導致之後很難揪到咖，要當個推坑者也實屬不容易，必須把路線想的很適當，沿途的景色、車流量、補給、目的地等等…

用連哄帶騙的方式，才有人願意肯上車。但這群朋友都跑過幾次百K賽了，不到35公里的收心操，會不會弱了點🤐🤐

但也不管了，先有乘客再有計畫，一步一步慢慢來，好玩有趣最重要。

此次成員有：我、彬哥、光哥、明杰、英杰補給員：昭緯（剛好前一天有狀況，不能跑太多，於是我提議開我的車，剛好回程我們省去搭公車的時間，也輕鬆了許多）

最這樣「年初六」7點埔里地理中心碑出發。雖然剛起跑時，還感到會冷，但一到了台一種苗場時，就脱起了外套，這時候有補給車真好。

甚至不用背水了，真的讓幾位夥伴們輕鬆了不少，且昭緯也比預定的計劃，多休了兩站（真的是過年過太爽）

抵達第二站補給時，約8公里的觀音瀑布，此段算個風口，加上不太有日照，所以還滿冷的。

貼心的昭緯居然有準備薑茶，又是過年過太爽的服務項目，不過我自己也喝了一碗。

沿途到廬山的路上，都開了許多的櫻花，品種的種類也很多，白的、粉的、紅的，配上兩旁高聳的山谷，今天應該會是很棒的旅程。

第三站「南豐派出所」前，這裡梅花季時，開滿了雪白的梅花，也總是吸引不少遊客前來。

可惜季節過了，倒是對面發現半露天茅房，拍照還滿有趣的。

路過人止關名樹也是必拍的景點，通常開車沒地方停放，旅跑才有這機會。

到了第四站「人止關」，肚子稍稍餓了起來，開了罐八寶粥來吃。

昭緯提議學石柱上的賽德克舞，於是用自拍棒喬角度、找畫面，也拍出這張滿歡樂的氣氛。

再來到霧社會經過5個大彎，見彎就走一下，順便低頭尋寶，明杰一共撿了70塊（優勝），而我16塊（但最高紀錄這一段曾撿135塊）

不過這一次，也遇到蠻特別的經歷，看見一罐啤酒，稍微踢了一下。

咦！沒開的餒，大夥也跟著附近看看，居然有6罐散落的金牌啤酒😱😱，沒有過期，看來是莫那頭目賞酒喝，新年快樂。

抵達第五站「莫那魯道紀念公園」，剛好大夥紛紛拿起啤酒，敬一下大頭目「新年快樂」

在簡單的霧社吃個早餐，買個野溪溫泉時，要吃的中餐，此時感覺有車讓此團開始墮落了不少，居然還點起了炸雞排😭😭😭

霧社後，跑起來就緩下坡了，會路過兩個小村莊，熱情的居民都會加油打氣「新年快樂」

這次用跑的方式，慢慢的邊欣賞碧湖的風光，波光粼粼挺美的，讓人不斷停下腳步。

第五站「雲龍橋」到這裡後，也只剩不到3公里的距離了，不過玩得有點超過，比預期時間慢了許多。

應該是有車，多了吃早餐的停休，不過也不用顧慮等公車的時間了。

最後達到目的地，廬山吊橋，距離一共32公里，參考明杰的手錶，因為我的有中斷到。

再來就是整裝出發「馬海樸野溪溫泉」我第四次來這了，很喜歡溫泉的彩壁，大自然的色彩。

這次我還特地帶上魚雷浮標，目的是希望帶大家到小瀑布那一池，可惜晚了一步，被先佔走了。

不過有看到就好，只好退回來守住外面這兩池。

外面這兩池也較方便吃便當、雞排、喝啤酒啦。（帶來的食物也務必帶下山，讓美好的環境永留存）

也待了一個半小時，知道顧家的光哥，有需要準時回家。

於是趕緊動身換到隔壁的「正揚大飯店」泡個大眾池，順便換洗一番。

剛好可以比較一下，同是廬山溫泉，野溪與飯店的差異在哪，當然天然最好，滑順許多。

但年假期間，可以在大眾池包場，也是很神奇了，在我們快離開時，剛好遊客才湧入（看來我們時間抓的很剛好）

每一段的開團，我總是希望一次就好，人生想體驗的事，太多太多了。

很開心這次的行程，有著比跑一場路跑更值得回味的經驗，謝謝好友們。

回到家，晚餐伶姐還準備了一桌豐盛饗慶功宴，看來這收心操是失敗收場….

最後謝謝大家賞文，個人經營粉專搜尋🔍：山岳小站、帶毛小孩去旅行！