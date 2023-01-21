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全新賽道強勢回歸！台中豐原葫蘆墩馬拉松一秒帶你飛日本看神木

運動筆記／ Eulla
2016 葫蘆墩馬拉松，跑者盛大開跑。圖/運動筆記
2016 葫蘆墩馬拉松，跑者盛大開跑。圖/運動筆記

台灣中部最繁華的城市，很多人第一個想到的就是台中，不但交通便捷，城市更是高樓林立，不過小編今天要帶你走訪的賽事，它雖然位在台中，不過卻少了城市喧囂，反而多了一份清悠，讓跑者的心靈可以完全的放鬆，拋開紅塵俗事，享受自己與大自然的甜蜜時光。2016 葫蘆墩馬拉松，跑者盛大開跑。圖/運動筆記2023 葫蘆墩馬拉松主視覺。圖/大會提供｜葫蘆墩馬拉松曾因疫情停辦 今年全新賽道強勢回歸葫蘆墩馬拉松是由豐原在地的跑團「臺中市豐原慢跑協會」所舉辦，至今已經邁入第 11 屆，前幾年由於受到疫情影響，停辦了三年，今年決定以全新的賽道、全新的設計強勢回歸，讓參與的選手能夠細細品嚐豐原在地的美，並以馬拉松的形式來遊覽這片有山水、有溫度的城鎮。這次組別分為全馬、半馬、11 公里休閒組以及 5 公里健走組，所有組別將從豐原體育場出發，進入葫蘆墩公園隨後再分道揚鑣。所有組別將從豐原體育場出發。圖/Chun｜賽道景色：葫蘆墩公園說起葫蘆墩公園它可不只是一般家裡後面的小公園，而是一片佔地達 18 公頃的綠地，在 2018 年曾是世界花卉博覽會的會場之一，在展期結束後，這裡成了豐原人休閒的好去處，至今水岸依然群花搖曳，綻放芬芳。葫蘆墩公園在花博展期後成了豐原人休閒的好去處。圖/Chun記得那天午後跟著豐慢的張大哥一起踏入公園，和煦的陽光灑下，爾時徐徐微風吹拂，走在河流及綠樹之間，聽聞大自然的細語，全身溫暖舒服，瞇著眼睛彷彿走入了世外桃源，明明只是一座公園，卻讓人流連忘返，想把整個午後時光都賴在這裡。葫蘆墩公園和煦的陽光灑下讓人流連忘返。圖/Chun不過張大哥說，這還只是剛開始，賽道上還有很多當地經典的景色等著我們去探訪，只好暫時和葫蘆墩公園道別，繼續往前行。｜賽道景色：公老坪「愛心」觀景平台半馬組別和全馬組別出了公園後，就會開始朝「公老坪」邁進，才過一小段就可以抵達觀景平台遠眺遼闊的台中市景，望過去除了豐原之外，還能清楚地看到后里、外埔以及麗寶樂園，而這裡最出名的莫過於就是「愛心」，在平台上便可以看到天使的愛心鎖以及情侶們的甜言蜜語，更特別的是，在公老坪這裡還能跑出愛心的形狀，成了不少情侶的朝聖之地。公老坪的平台設置愛神愛情鎖，是不少情侶必來的聖地。圖/Chun觀景平台可以一覽豐原、后里、外埔等市景。圖/Chun接著再往前跑就會發現身旁開始出現一間一間的觀光果園，因為這裡一年四季都會有水果，像是橘子、水梨、柿子等等，滿滿的維他命C ，絕對是跑者最好的補給。半馬組別約莫到了果園之後就會開始折返，回到葫蘆墩公園，再進到田徑場衝線，而全馬組別的人精彩的正在後方。全馬跑者經過果園後會接續著往五福臨門神木前進。圖/Chun｜賽道景色：數百年神木「五福臨門神木」 豐原必去景點之一下一站抵達「五福臨門神木」，這可是來豐原旅遊必去的景點之一，樹齡已經有數百年之久，需要 12 位男性才能合力圍抱，屬於特異的五樹共生，以樟樹為中心，緊鄰相思樹、楠樹、榕樹和朴樹五種結合而成，蔣經國總統於 1976 年蒞臨觀賞，看見此樹群的樹種數量便將之取名為「五福臨門神木」。第一眼看到真的只有壯觀可以形容，圍著樹繞行了一圈，不時能聞到淡淡清香的樟木味，當陽光穿過綠蔭打在地上，霧灰的樹影襯著金黃色的光點也成了另一種點綴，一切是這樣的樸實無華，卻讓人駐足停留。五福臨門神木需由 12 位男性合抱才能圍起。圖/Chun點點陽光灑落成了另一種景致。圖/Chun｜賽道景色：成排落羽松 一秒帶你飛日本繼續向前賽道旁邊漸漸出現了桂花、櫻花還有桃花，隨後就踏進了落羽松的世界，染成一片橘紅的樹木排成一列，片片落葉散鋪在地面上，再搭上一旁木造的涼亭，整體營造出的日式風格，要說是一秒飛到日本都不為過，沒有絲毫的違和感。到這裡全馬路線景點也告了一段落，接下來就會原路折返回到豐原體育場。成排的落羽松搭上木建的涼亭彷彿一秒飛到了日本。圖/Chun染成一片橘紅的樹木排成一列，片片落葉散鋪在地面上再美不過。圖/Chun｜賽事獎牌以葫蘆為中心 營造春天嘉年華感本屆的完賽獎牌也出爐囉！可以發現獎牌是以下方的葫蘆為中心，利用等高線向外拓展，背帶則是以絢麗的色彩呈現。設計師表示，因為賽事是在春天舉辦，當時豐原的山巒會出現很多層次，層層堆疊的感覺很漂亮，而選用多元的色彩則是希望可以活潑一點，把賽事變成像嘉年華會的感覺，鼓勵在地的學生和家長可以一起攜手參與，讓賽事變得更加豐富有趣。2023 年葫蘆墩馬拉松完賽獎牌。圖/大會提供2023 年葫蘆墩馬拉松完賽獎牌。圖/大會提供｜安排兩天一夜的旅程 豐原在地景色報你知今年的葫蘆墩馬拉松將在 4/16（日）登場，若是想藉著馬拉松來台中豐原走走的跑友建議可以提前一天下來，因為在豐原旁邊有一個非常有名的腳踏車步道，也就是「后豐鐵馬道」，沿途會行經九號隧道、花樑鋼橋以及文青風個榮町雜貨店，同時也能結合東豐自行車綠廊，抵達情人木橋、石崗水壩等景點，長約 19 公里左右，非常適合三五好友、親子花個半天到一天來走走。花樑鋼橋。圖/Chun騎自行車漫步於東豐自行車綠廊。圖/Chun｜賽後別急著離開 道地美食沒吃可惜在跑完葫蘆墩馬拉松之後也別急著回家，因為這裡最著名的「廟東夜市」可是藏有不少美食，走一回下來絕對會讓你大飽口福。以下幾樣可是張大哥推薦的在地美食，錯過可就可惜囉，像是廟口的菱角酥、豐原排骨酥、夜市中段的肉圓和鳳梨冰＋杏仁凍，夜市後段的東山鴨頭，若是想體驗在地的早餐，就一定得吃炒麵＋豬血湯，據說某間豬血湯更是經典，想知道是哪一間嗎，一起來參加葫蘆墩馬拉松，讓臺中市豐原慢跑協會的人來告訴你！對了！如果想買伴手禮的話，豐原的糕餅業可是頂港有名聲，下港尚出名，來跑一場不只能讓你漫步豐原還能滿載而歸。心動不如馬上行動👉點我去報名影像編輯：Chun責任編輯：Eulla

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