日本15歲混血女孩朱瑛里 女子驛傳連超17人大破區間紀錄
代表岡山縣的朱瑛里在接力賽上一連超車 17 人。圖/ちんこのつぶやき
15 日在日本京都舉行的第 41 屆全日本都道府縣女子驛傳（長跑接力賽），被視為超新星的不破聖衣來因傷棄賽，不過賽事卻出現另一位亮點選手，代表岡山縣的朱瑛里，她在接力賽上一連超車 17 個人，以 9:02 秒完成任務，更打破了區間紀錄 8 秒，讓人眼睛為之一亮。
今年日本都道府縣女子驛傳總共有 47 隊參與，賽道分為 9 個區間，來回里程恰好為全馬距離（42.195 公里），沿途會經過金閣寺、銀閣寺等京都著名景點。現年15 歲的朱瑛里被安排在第三區間，當時她代表的隊伍排在第 38 名，接棒後在第一公里她就飆出 2:55 秒的速度，超過了 6 位選手，接著以 4:24 秒通過 1.5 公里，於 3 公里的接力區段內總共刷卡 17 人，將隊伍排名提升至 21 名隨後交棒給隊友。
現年 15 歲的朱瑛里。圖/ちんこのつぶやき
看到這飄高速的表現，連賽評都驚呼是「異次元般的存在！」，雖然最終是由大阪拿下冠軍，京都和福岡分別拿下亞軍和季軍，不過朱瑛里這一跑已經奠定又有一位超新星的誕生！
【ドルーリー朱瑛里 全国女子駅伝で新星！部員はわずか3人？】— NHKニュース (@nhk_news) January 15, 2023
岡山の中学3年生 ドルーリー朱瑛里選手
初めて経験した本格的な駅伝で17人を抜く区間新記録をマークしましたhttps://t.co/u5pxxXBvUD#nhk_video pic.twitter.com/f2D72PhSTl
朱瑛里不僅速度讓人驚艷，混血的長相也是相當甜美，根據日媒報導，她的父親正是加拿大人。在小學四年級時因為喜歡跑步而加入了田徑隊，至今跑步大概已經有五年的時間，目前 800 公尺最佳是 2:09.47、1500 公尺 4:22.60、3000 公尺 9:20.46 ，全都是岡山縣初中學生的最佳紀錄！
3区（中学生区間）で岡山のドルーリー朱瑛里が17人抜きで区間新記録達成！#全国女子駅伝#ドルーリー朱瑛里 pic.twitter.com/jNyVDus0nc— Ettore B. (@bugatti26230755) January 15, 2023
朱瑛里賽後訪問表示：「這次主要的目標就是要打破區間紀錄（9:10秒），不知道自己一路上超越了這麼多人，未來希望能在提升 800 公尺及 1500 公尺的成績，並在全國高校總體大會取得好成績！」
新聞來源：THE DIGEST、nikkansports
責任編輯：Eulla
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