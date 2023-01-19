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配速心得／國道4號馬拉松 除非車子拋錨、今生只有1次機會

運動筆記／ 林丹尼

台灣交通網路的發展國道4號開通，可以說是臺中都會區高速公路環狀路網最後一哩路。豐勢交流道西出東入至潭子交流道東出西入路段通車，國道四號全線通車。因此在開通前2023/1/14 號召了，近萬人用雙腳跑上國道4號。

幸運需要被等待

很幸運的這次能擔任國道4號，半程馬拉松 2:15配速員，據說一生只有一次機會，原因無他，這重要的交通網絡要再把他封閉起來，當路跑賽段，我看民眾是無法接受的。這次受，臺中市豐原慢跑協會 邀請，好友宗慶、我兄弟 國宇、宋帝等..組成配速團隊。能擔任此賽事唯一，也是最後一次的配速員。是不是有戲了呢！

(首席這次的配速夥伴Erin，前一週才跑完鎮西堡 100公里唷)

豐原—廟東夜市我來了

因為賽事是星期六早上，為了能配速順利。週五下班後，搭火車到豐原火車站，也訂好了離車站不遠的住宿。我配速列車夥伴柯上茗，他是在地人。直接問他，廟東夜市要吃什麼！他大推菱角酥旁邊那間蒜肉飯！所以，我的策略是：先去拿廟東菱角酥號碼牌，再去吃碗糕，吃完碗糕再去看一下叫號，吃隔壁的蒜肉飯＋羹湯，完美配速策略！🤣🤣...等等.我好像把他寫成美食頻道，又要被揍飛了。🤣🤣🤣那個.菱角酥、蒜肉飯真的好好吃啊! (還說~~~~ )🤣跑旅嘛!別這樣~~~

(在地人推薦，蒜肉飯超好吃)

（我兄弟—國宇＆在地人 列車長—柯上茗

節能減碳一切靠雙腳

一大早，4點多起床，配速員集合時間是5:30豐陽國中走出飯店幾百公尺外，有ubike2.0站，只剩一台. 好險.😱借好車，騎在人生地不熟的豐原，早上有點微涼邊騎邊看導航順利抵達豐陽國中，一走到配速員帳篷遇到愛跑步的宗愛怡生 阿賀，問聲早安，就先各自忙配速準備的東西、換裝等..此時大會邀請的貴賓也陸續抵達，有維安特勤的規格！整裝完，我也跟我此次配速的好夥伴Erin 0鈴，稍做確認狀態一切沒問題，她可是前一週才跑鎮西堡 100公里的高手啊！

(配速員帳篷，整裝—發呆中的首席)

風景超級美

今天老天爺有照顧，雖然預期會比較炎熱，但雲層夠厚，應該不會是一個很曬的日子。

(又在亂小的兄弟黨)

5~4~3~2~1~~~嗆槍出發！此次擔任半馬2:15分配速員.賽前跟夥伴也預計.以6'15'~6'20'/km Pace ，這樣進站，可以順順補給，也不能停太久，這樣配速很考驗穩定性。不過這件事就交給我跟Erin 來掌控啦!跑友們只要跟好跟滿就行了！出發後第1個400公尺，直接命中今日本標配速6'15'配速，太順利了，100分，立即鎖定體感。依此配速即可。這時也有時間看看風景，很多跑者也停下腳步拍照。我就跟Erin說，這裡太美，下次要停在這拍照，只能車子拋錨時才行了，這時Erin笑了出來，這樣很恐怖餒。哈哈。🤣🤣聊天之餘，我們整趟配速依目標速度+-15秒內，上下坡速度會再更放大些。

(風景美到不行，照片出處豐原慢跑協會)

這場國道4號半程馬拉松，跟台北國道馬拉松有點不同，上下坡起伏比想像中多，有好幾個隧道，出隧道那個空氣涼爽度，直叫人喊出一聲~爽快啊！

(我夥伴充滿對於跑步的熱情 Erin 和一半的首席 XD)

看見跑者們的熱情

折返點設在下交流道下去後.....是的，沒錯，請再上一次交流道的坡吧。這時候有幾位跑者已經開始有些喘，Erin很貼心的給予建議，呼吸要調節好，步幅縮小些。此時跟車的還有十來位跑者，很不錯!大家加油.過了15公里，配速上都沒什麼問題，心境上鬆了許多，除了跟折返回來的列車夥伴們玩耍也常回看乘客狀況.剛好看到一位外藉跑者，這時前方有粉紅哥攝影師。我只好用我那破英文請他往前一步不要被我們擋到而沒有照片。

對我來說，我配速時照片真的不太多，只要我能看到攝手，我一定會通知跑友們，前方有攝影師，跑步沒照片，太杯具了～

配速任務成功與否？！！！

來到19公里，也進了最後的隧道，看著錶~嗯這次穩當了，可以用預計完成時間進站，也回頭跟乘客說，可以開出去囉。大概完成時間是2:13~14之間。但愈跑愈不對勁..大概剩1公里時，一出隧道立刻跟夥伴討論。如果我們現在開出去，完成的時間還是會達標，但我不太喜歡這樣配速....我好夥伴Erin她也說:好，我也是這麼想的。嘻~很有默契的夥伴，依舊依穩定配速，不拉最後1000公尺強度.我們依舊用6分速跑過終點 2:16:00 距離大約是21.8km對我們來說，這趟過程穩定且如計劃執行，只是對於跟車到最後有目標2:15跑友們說聲抱歉了，晚了1分鐘到站，Sorry~~~ (幸好影響不大,在1公里前請他們開出去了)

恭喜夥伴我們完成半馬配速也恭喜完賽的跑友們這一天我們賺到了，美麗的風景、樂活的健康。期待不久將來能在賽道上相遇😍

(Erin & 首席，完成任務合影)

完賽後大會發的是台鐵鐵路便當~好吃啊~!!!一群朋友聚在一起就是單純的開心我還夾著滷蛋拍什麼啦，哈哈。(不做作自然的開心的拉賽在一起)#夥伴們我們再次一同完成任務 恭喜。

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