賽事心得／卓蘭水果之鄉馬拉松 你用心、我用力、卓蘭初馬很亮麗

卓蘭水果馬，賽道硬梆梆~你/妳也體驗了嗎？2022年，主辦單位徐大哥，誠心誠意的邀請同為徐家的3姊妹，參與2023年的第二屆卓蘭水果馬盛事，本人還親自送來用心製作的「初馬」布條，鼓勵我帶著祝福勇於體驗43公里組的賽道，相信會是很難忘的經驗。

有了徐大哥這麼誠意十足的邀請，我也認真地在賽前先實際坐車場勘了一回路線，卓蘭對我而言不是陌生的鄉鎮，但，還真第一次這樣繞了一大圈卓蘭鎮呀!真的好山好水，好期待呀！

2023/1/15當天來到會場，也有遇上徐大哥前來加油打氣!(開心之餘忘了合照)大哥交代我們開心跑開心玩，今天都上凸台去!哈哈哈哈哈...我的苗栗山路初馬，完賽就是最大目標啦!

全馬組今年超過千餘人，真的好驚人，一開跑出去真的慢慢..不斷跟自己說，順著感覺前進吧!前面就跑著自己的速度，繞過鎮上繞過果園，前半段路線真是好好跑!直到開始緩上坡時，後面開始有跑者為我的初馬給予加油!我也笑笑回應:謝謝你!我加油!

今天的天氣與自己身體狀態還算不錯，每個補給站也都進站喝些水，再緩緩起跑接著慢慢開始出現較陡坡，能耐可以範圍內都跑著，此時有些跑者也對我的「初馬」產生懷疑，問我：妳真的是初馬嗎？哈哈哈哈，我說：是苗栗的山路初馬呀!(聽懂的跑者，笑了:對!今天的初馬啦!)而有些跑者對我選這場賽事當初馬表示：初生之犢不畏虎呀!(真敢呀!)一路的上上下下無限循環的坡坡裡，在鼓勵與疑惑中跟大家聊著，也蠻好玩的呀!

跑著跑著，開始跟著4:30的配速員，和他們一同走了一段坡，我問你們怎麼用走的?他們表示跑超速了，要降下來，不然我們這班車沒有人跟，哈!真的只有我一個跟車耶!我問後面還有車可以跟嗎?他們表示有5:00，5:30，6:00的車好喔!那我後面慢慢等下一班車好了，但配速員鼓勵我，妳不用跟後面的啦!慢慢跑，慢慢一路還可以跟著他們前進。

跑著跑著，看見認識的攝影大哥，好開心呀!大哥也給我好多的連拍，正面照，背影照也有耶!

大哥知道我別著支持大會製作的「初馬」布，這一場也是很有特別意義的!感謝大哥的紀錄，好珍貴呀!跑到這也已經30多公里，朝終點折返方向繼續努力一路的熱情啤酒補給站，燒酒雞補給站，我都用視吃視喝而過，補給真的好豐盛呀!不過，我也突破了參賽以來第一次吃補給，就是甜滋滋的水梨，與好吃的草莓耶!回程有一站，志工阿姨還熱情塞豆干給我，表示後面爬坡要體力，無法拒絕的結果，帶著豆干跑囉!

哈哈哈!阿姨真得先提醒我了，後面要爬坡!爬這個魔王坡呀!我前面後面沒人，忍不住跟攝影大哥說：我走不動了!大哥可愛回我：走不動就用跑的呀!噗!我差點跪在坡道上，免強擠出痛苦的笑回應攝影師!不累不累，坡是騙人的，妳不也爬上來了!繼續鼓勵自己加油!也謝謝後段一位女跑者陪我跑一段，一起聊怎麼報名參加這場的，說著說著，我又打從心底有了力量，快完賽了!堅持下去!

來到38公里處，開始低頭思便當，肚子餓了，嘻!結果被可愛攝影師發現，呼喚我:加油呀!終點快到囉!我快速回神，也提醒自己微笑，記得微笑，微笑是一種禮貌整路總是有這麼多人鼓勵我，提醒我，陪伴我，最後面一定順順利利的對，在下連續彎路大坡後，看著其他跑者又往上跑，哇!今年賽道小調整在即將抵達終點前再給一個陡抖坡，讓大家難忘再難忘吧!沒關係!前面已經熬過這麼多上上下下，最後一個，我可以的!對，跑起來終點就在不遠的前方!

嘻!瞧，終點前是平路了，是很棒的結束呀!開心自己還能最後衝刺進終點，最終以個人成績4:30完賽對，我不是高手，卻已經是漂漂亮亮完賽了!這一圈卓蘭鎮，我用雙腳跑完了!

徐大哥一路用心籌畫這場路跑，我帶著他的誠意也用力完成了這場苗栗山路初馬!老實說，用心用力都不簡單，但是我們都是認認真真的去努力，成功畫下美麗的句點!

我最後有到三山國王廟~峨崙廟擲杯，很幸運的擲到聖杯，拿到滿滿祝福的抱枕喔!

卓蘭水果馬全馬真的很硬，但是我跑完了，推薦只要有在練跑的大家，真的很值得來體驗看看風景好，空氣好，補給好，志工好，攝影師好，一切都非常好呀!來吧!2024年歡迎來卓蘭吃水果，跑山路，健康一回喔!