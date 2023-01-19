快訊

家裡有礦嗎？他繪「填志願連連看」替學測生解惑 網讚：可惜晚10年看到

研究稱素食者BMI低、肌肉狀況差 營養師教你如何改善避免骨鬆

烏克蘭「黃色廚房」被反艦飛彈轟炸 凸顯俄精準武器不足窘境

賽事心得／亞瑟士接力賽 超美校園、屏東幸運二日遊

運動筆記／ 薇安vivian

真誠的互動 換來意外的旅行

從32度的屏東，回到12度的台北。這趟旅程的順利，很大部分憑靠著隊友的善良，也很感謝隊友家人協助，才有乾淨舒適的住宿。

隊友一個月前在火車上，幫助一位與女兒失去聯絡的女士，後來成功幫她們聯絡上，女士表示自己住屏東，若有機會一定要好好回報。

時隔不久，我們剛好要到屏東參加接力賽，隊友和女士聯絡以後，不僅熱情招待我們在地美食，還無條件擔任私人專車，接送比賽以及往返車站，甚至為我們準備水果小點心。

媽媽般的照顧 姊妹般的相處

年近七十卻帶著我們趴趴走，清晨四點準時出現在旅館門口，週日錯過教會禮拜只為帶我們去車站，「上帝知道我在忙，沒關係啦。」

爽朗的笑聲還在耳邊徘徊，140幾公分的嬌小身軀已經迅速鑽回車內「快去搭車啦！下次再來找我玩！」這樣意外的獲得很是幸運，或許是一種善的循環，我也學習到如何感恩。

在書中看過這麼一段話：你只是藉由你的創作物和創造的過程來體驗你自己，你可以創造出任何角色並去體驗它。你擁有那些角色，但你並不是那些角色，你可以創造出各種你想體驗的身分的類型和深度。無論是創造，享受，體驗，放下，拿起，離開⋯通通是可以的，你才是一切的源頭。」

我想，有趣的靈魂真的不拘泥於年齡的限制，每一場比賽都值得被期待。比賽前一晚，我們四人開心聊著近況，一沒注意時間，居然已經12點了，趕緊回房就寢。可能因為沒有壓力，一覺睡到清晨04:00鬧鐘響起，睡得少但睡眠品質很好。

起床簡單梳洗過後，想說距離僅5公里，早餐比完再吃就好；這是多年以來，少數沒有吃杯子蛋糕再上場的賽事哈哈。

到了會場跟著台上暖身以後，男友遞了三明治給我「吃個早餐吧！」接過來快速吃掉，才發現再10分鐘就要起跑。雖沒控制好時間，還是帶著開心期待的心情，雀躍地小跳步前往起跑線，不料一走出體育館下樓梯時就扭到腳⋯果然在站上起跑線前的每一刻，都不能大意呀。

我們都在等待「踏上起跑線」

由於這場賽事就是要來玩的，完全沒有擬定配速計畫，只想盡情享受賽道，因此起跑以後跟著大集團暴衝，「就讓腎上腺素帶我完成5K吧!!!」

屏科大腹地很大，是台灣佔地最大的校園，風景美得不像是學校，難怪會被稱之為國家公園大學！沿途都是緩坡，下坡時3分多速跑起來真的很過癮，而後段的上坡我也盡力維持均速，一直在心裡跟自己對話。「剩下2公里了，不過就是5圈操場，加油加油！」「你不是最喜歡爬坡嗎？快點暴衝吧！」

就這樣以22’17”（均速4'27”）完成我的路段，交棒給下一位夥伴，看著他的背影遠去，突然浮現《強風吹拂》的台詞：「就在賽道上的某一段路，不是別人，是我要獨自跑完；我只能盡我所能，你也有你自己才能做到的事，相信我們，也相信你自己吧。」

謝謝隊友，謝謝自己，期待明年再度參賽！

相關新聞

日本15歲混血女孩朱瑛里 女子驛傳連超17人大破區間紀錄

代表岡山縣的朱瑛里在接力賽上一連超車 17 人。圖/ちんこのつぶやき 15 日在日本京都舉行的第 41 屆全日本都道府縣女子驛傳（長跑接力賽），被視為超新星的不破聖衣來因傷棄賽，不過賽事卻出現另

賽事心得／亞瑟士接力賽 超美校園、屏東幸運二日遊

真誠的互動 換來意外的旅行 從32度的屏東，回到12度的台北。這趟旅程的順利，很大部分憑靠著隊友的善良，也很感謝隊友家人協助，才有乾淨舒適的住宿。 隊友一個月前在火車上，幫助一位與女兒

配速心得／國道4號馬拉松 除非車子拋錨、今生只有1次機會

台灣交通網路的發展國道4號開通，可以說是臺中都會區高速公路環狀路網最後一哩路。豐勢交流道西出東入至潭子交流道東出西入路段通車，國道四號全線通車。因此在開通前2023/1/14 號召了，近萬人用雙腳跑上

賽事心得／卓蘭水果之鄉馬拉松 你用心、我用力、卓蘭初馬很亮麗

卓蘭水果馬，賽道硬梆梆~你/妳也體驗了嗎？2022年，主辦單位徐大哥，誠心誠意的邀請同為徐家的3姊妹，參與2023年的第二屆卓蘭水果馬盛事，本人還親自送來用心製作的「初馬」布條，鼓勵我帶著祝福勇於體驗

八千多人國道四號奔馳 蔣介文領頭衝出、感受一生一次的飆速快感

國道四號豐原潭子路段於 1/16 正式通車，在 1/14 這天，當地的豐原慢跑社和立委江啟臣以及台中市府運動局等單位特別舉辦「2023國道四號豐原潭子段通車運動嘉年華」，清晨天都還未亮，國四入口處就已

2023 PUMA螢光夜跑 春季正式回歸

實體賽事重新啟動　賽事規格專業提升 21K & 10K大佳河濱公園4月15日起跑國內知名大型夜跑賽事「PUMA 螢光夜跑」睽違三年即將重磅回歸，以實體賽事面貌重返賽道，特別訂於 2023 年 4

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。