賽事心得／亞瑟士接力賽 超美校園、屏東幸運二日遊

真誠的互動 換來意外的旅行

從32度的屏東，回到12度的台北。這趟旅程的順利，很大部分憑靠著隊友的善良，也很感謝隊友家人協助，才有乾淨舒適的住宿。

隊友一個月前在火車上，幫助一位與女兒失去聯絡的女士，後來成功幫她們聯絡上，女士表示自己住屏東，若有機會一定要好好回報。

時隔不久，我們剛好要到屏東參加接力賽，隊友和女士聯絡以後，不僅熱情招待我們在地美食，還無條件擔任私人專車，接送比賽以及往返車站，甚至為我們準備水果小點心。

媽媽般的照顧 姊妹般的相處

年近七十卻帶著我們趴趴走，清晨四點準時出現在旅館門口，週日錯過教會禮拜只為帶我們去車站，「上帝知道我在忙，沒關係啦。」

爽朗的笑聲還在耳邊徘徊，140幾公分的嬌小身軀已經迅速鑽回車內「快去搭車啦！下次再來找我玩！」這樣意外的獲得很是幸運，或許是一種善的循環，我也學習到如何感恩。

在書中看過這麼一段話：你只是藉由你的創作物和創造的過程來體驗你自己，你可以創造出任何角色並去體驗它。你擁有那些角色，但你並不是那些角色，你可以創造出各種你想體驗的身分的類型和深度。無論是創造，享受，體驗，放下，拿起，離開⋯通通是可以的，你才是一切的源頭。」

我想，有趣的靈魂真的不拘泥於年齡的限制，每一場比賽都值得被期待。比賽前一晚，我們四人開心聊著近況，一沒注意時間，居然已經12點了，趕緊回房就寢。可能因為沒有壓力，一覺睡到清晨04:00鬧鐘響起，睡得少但睡眠品質很好。

起床簡單梳洗過後，想說距離僅5公里，早餐比完再吃就好；這是多年以來，少數沒有吃杯子蛋糕再上場的賽事哈哈。

到了會場跟著台上暖身以後，男友遞了三明治給我「吃個早餐吧！」接過來快速吃掉，才發現再10分鐘就要起跑。雖沒控制好時間，還是帶著開心期待的心情，雀躍地小跳步前往起跑線，不料一走出體育館下樓梯時就扭到腳⋯果然在站上起跑線前的每一刻，都不能大意呀。

我們都在等待「踏上起跑線」

由於這場賽事就是要來玩的，完全沒有擬定配速計畫，只想盡情享受賽道，因此起跑以後跟著大集團暴衝，「就讓腎上腺素帶我完成5K吧!!!」

屏科大腹地很大，是台灣佔地最大的校園，風景美得不像是學校，難怪會被稱之為國家公園大學！沿途都是緩坡，下坡時3分多速跑起來真的很過癮，而後段的上坡我也盡力維持均速，一直在心裡跟自己對話。「剩下2公里了，不過就是5圈操場，加油加油！」「你不是最喜歡爬坡嗎？快點暴衝吧！」

就這樣以22’17”（均速4'27”）完成我的路段，交棒給下一位夥伴，看著他的背影遠去，突然浮現《強風吹拂》的台詞：「就在賽道上的某一段路，不是別人，是我要獨自跑完；我只能盡我所能，你也有你自己才能做到的事，相信我們，也相信你自己吧。」

謝謝隊友，謝謝自己，期待明年再度參賽！