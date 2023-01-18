八千多人國道四號奔馳 蔣介文領頭衝出、感受一生一次的飆速快感

國道四號豐原潭子路段於 1/16 正式通車，在 1/14 這天，當地的豐原慢跑社和立委江啟臣以及台中市府運動局等單位特別舉辦「2023國道四號豐原潭子段通車運動嘉年華」，清晨天都還未亮，國四入口處就已經擠滿了八千多名跑者，他們早已迫不及待用雙腳奔馳在高速公路上，把握這一生可能只有一次能在國道飆速的快感。

八千多人湧進國道四號參與「2023國道四號豐原潭子段通車運動嘉年華」。圖/大會提供

2023國道四號豐原潭子段通車運動嘉年華，跑者們用雙腳見證歷史。圖/Chun

清晨暗夜逐漸退去，黎明曙光升起，俐落的槍聲一響開啟了賽事的序幕，國道瞬間變得熱鬧轟轟，半馬組別由黑色閃電蔣介文、周賢峰以及施育佐領頭衝了出去，賽道總共會經過三座隧道，出來後就能遠眺整片臺中市景，緊接著就是賽道最艱難的路段，選手們必須跑下又長又彎曲的交流道，再折返一路爬坡回來。

陽光冉冉升起照亮了國道四號。圖/Chun

水藍色的天空映著台中城市。圖/Chun

這次選手們十分期待的除了補給站人人都有的金沙之外，就是出隧道後的大景了。那時約莫早上 7:30 分左右，太陽從山頭後方冉冉升起，金黃色的陽光照亮了城鎮，從國道四號看出去，右邊是乾淨的水藍色天空映著台中城市，左手邊則是清晨的白色薄霧環繞著層層山巒，再將目光轉回到自己身上，會發現雙腳正不斷的前後交換，跑在國道上，一切是那麼地如真如幻。

跑出隧道後即迎來大景。圖/Chun

半馬組選手必須跑下彎延的交流道再一路爬坡上來。圖/Chun

黑色閃電蔣介文及周賢峰領頭衝上國道。圖/Chun

看著隧道內的限速 90 公里、逃生出口指示、測速照相機、往豐原及潭子的路標等等，路上卻沒有半台汽車，只有滿腔熱血的跑者們，這嘉年華可以說是再特別不過，不只能搶先體驗國道四號，還能結合運動健康見證這歷史的一刻。

跑者們跑進隧道經過緊急逃生出口指示。圖/Chun

跑經過測速照相也不怕被挨罰。圖/Chun

八千多名跑者於 1/14 跑上國道四號。圖/Chun

賽事主辦方台中市豐原慢跑協會理事長廖明源表示：「這次會舉辦通車嘉年華也是滿有緣分的，記得那天團練完去吃飯，大家就在討論說國道四號要通車了，要不要上去跑一下，恰且就遇到江啟臣立委，他剛好要去台北找交通部長，這個計畫就這樣啟動了。籌備了大概半年的時間，雖然很辛苦但看到今天跑者們玩得這麼開心，一切都值得了。」

配速員帶領跑者們歡樂的跑上國道。圖/Chun

沒有測速照相會拍你，只有攝影師會捕捉你。圖/Chun

半馬組別折返後，穿過了隧道回到了終點匝道，男子組由周賢峰拿下第一，施育佐排名第二，王敬凱第三，蔣介文則拿下第四；女子組則由閻筱晴拿下第一，二到四名分別為蔡雅安、曾夙靖及劉素雅。

周賢峰（右）拿下半馬組男子第一，蔣介文（左）拿下半馬男子組第四。圖/Chun

周賢峰表示：「這次主要是以賽代訓，希望能賺一點零用錢存起來，不要受傷比較重要。路線整體跑起來平坦的路段算多，但隧道跟上下坡真的有難度，一進隧道變得比較悶熱，沒有風吹配速感一下就不見了，不過可以跟著蔣介文學長一起跑很開心，從學長身上學習到很多。」

周賢峰：可以跟著蔣介文學長一起跑很開心，從學長身上學習到很多。圖/Chun

周賢峰：路線整體跑起來平坦的路段算多，但隧道跟上下坡真的有難度。

原先目標要把里程數堆到 35 公里的施育佐說：「最難的是第一個折返點，下交流道再折返的坡滿抖的，我速度每公里大概掉了 30 秒左右，強度有上到，跑到後面腳有點沒力，就沒有補到 35 公里那麼多。賽事規劃我覺得還不錯，前導車帶的滿穩的，因為後面會遇到 12 公里折返的人，前導車就很盡責的開路，請跑者靠右。」

施育佐：第一個折返點的坡滿抖的，每公里配速掉了 30 秒。圖/Chun

施育佐：賽事規劃的還不錯，前導車帶的滿穩的。圖/Chun

拿下半馬組女子第一的閻筱晴則是來參加比賽順便來台中旅遊，她說：「這次是以比較輕鬆的心態來跑，沒有想到會跑在這麼長的隧道裡面，雖然不會悶熱，但一出隧道就有種得到救贖的感覺，在後面下交流道再折返那段有點吃力，不過風景比起台北國道馬，這裡視野比較開闊，滿好的。整體動線規劃的不錯，有點可惜的是回程的補給跟 12 公里組別衝到，水不好拿。」

閻筱晴拿下半馬女子組第一名。圖/Chun

本身就住在台中的劉素雅表示：「這場是一生只會跑一次的馬拉松，剛好豐原離我滿近的就來參賽。整體跑起來挺難的，它要還要下到匝道再折返，上下坡其實不好跑，途中還要經過三個隧道空氣比較悶，不過出隧道的風景很漂亮，通車後對太平、大里、山線和海線的連結有很大的幫助。」

圖/Chun

除了半馬組的大讚風景佳，6K 休閒組的民眾也玩得不亦樂乎，一位帶著小朋友一起來參加的陳小姐說：「剛好假日可以帶孩子一起出來走走，還搶先汽車，跑上國道，大家一邊跑一邊拍照，真的是很特別的一次，不僅增進彼此情誼，還能用雙腳見證歷史，小朋友整個都玩開了，而且還有金沙可以吃，其實規劃的還滿用心的！」

參賽者和配速員都相當享受賽道，歡樂的暢跑。圖/Chun

補給站提供參賽者一人一顆金沙。圖/Chun

在緣分的巧妙安排下而順利舉辦的通車嘉年華，大人小孩都笑得樂開懷，同時也為國道四號豐源到潭子通車的時刻，增添了不少絢麗的色彩，留下美好的回憶。

照片拍攝：Chun

責任編輯：Eulla

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