訓練心得／萬金石馬拉松訓練營 打底很辛苦但有效

萬金石馬拉松訓練營11/19開訓，已經持續進行兩個月，兔年到來前，完成一個週期的訓練，2021對我的訓練來說，可說是多災多難的一年。

跑量出現了兩個波峰，從年初擺脫右腳ITB後逐月拉升，沒想到從四月中左踝跟踺炎後，就是一連串災難的開始，復建並減量維持了二週後發現不太行，先做小休，隨著五月中武漢肺炎確診閉關，正巧讓左踝得到休息後，又急著回到正規訓練，不知道是疾病造成身體機能的退化，還是操之過急，右膝外側開始疼痛，一開始以為是ITB復發，但痛了一個月復建無效後照高層次超音波，發現其實是外側半月板裂開~~

三個月的大休，六十次的復建、三劑的PRP，就這樣整整休養到8月底，痛苦的過程懶得再回憶，砍掉重練後，不但覺得手腳擺動有種各自為政的疏離感，連短短的5K慢跑，辛苦程度還以為跑完了全馬！

九月開始重回訓練，慢跑慢跑再慢跑，很小心地控制跑量，逐週提升10%，二週拉升減量一週，再拉升二週，一路操作到十月，10/23的長榮馬差強人意地用1H48M跑完。

訓練目標原本放在臺北半馬，在幸運取得訓練營資格後，就以萬金石為主，12/18臺北馬就以賽代訓，視做年底的檢核點，也當成療傷的終點，想跑個100分討吉利，結果多出來的一分讓人生果然沒有完美。

能一個人練，是幸運的能一群人練，是幸福的。回歸到正常的每週三強度，一週六練的方式，初期雖然辛苦，但能正常訓練就覺得很幸運，週二節奏跑、週四長距離、一、三、五輕鬆跑或恢復跑。

週六團練跑間歇，雖然幾乎週週下雨寒風，但能一群人一起踏破水坑、推開寒流，很幸福，而琦琦教練也很用心的盯著大家的訓練，提醒每個細節，更用溫暖的文字洋溢著滿滿的幸福 ~~

好好執行教練交代的課表，本來就是學員的義務，我個人的習慣也是，只要決定加入一個訓練方式，就是全然相信且認真執行。

望著書櫃中上百本的跑步相關書籍，訓練方式百百種，沒有最好的，只有最適合自己的，只要能無傷無痛的執行，就會是個有效的訓練。

身為雙胞胎爸爸的琦琦教練，餵奶之餘常常會在半夜三更開出課表，然後累到把乳酸閾值講成乳房閾值！讓我相信，教練比我們更努力，學員一定不能放棄。

隨著確實依照配速設定與週期化的執行，RQ的跑力值也幾乎以直線的方式提升，在累而不傷的情況下不斷地循環打底，把基礎能力一步步的向上累績。

美津濃與運筆團隊也非常貼心，訓練支援、顧包、拍照、補水、跟車外，在聖誕節和新年團練，總有意外的驚喜，能量棒、美津濃小提包、外出包等貼心贈禮外，還有大家期待已久，充滿尊榮感的VIP神秘小卡，讓我回到家可以跟女兒炫耀著說「爸爸現在可是美津濃的VIP，可以帶妳去買鞋鞋！」

最後，分享一段教練讓我很有感的一段話：「16週的訓練，每週三個質量課表，總共48個，可以想像每個訓練後就可讓你提升2%，而最後的4%，就交給比賽當日的天氣，可能運氣好你當天可以100%的發揮，但這裡面的96%就是你平常訓練的累績」

善戰者無赫赫之功 積小勝而成大功。先預祝團友們都能順利站上萬金石的起跑點再創PＢ！