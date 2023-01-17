跑步小品／只能說老天是不公平的

從最初參加陽明山的一場五公里賽事，到第一場半馬上凸台，跑完初全馬後又參加了五十公里賽事，這一路，楊皇蘭心裡一直想知道的是：我的極限在哪裡？「不知道為什麼，更長的時間、更長的距離，讓我覺得很刺激，我很喜歡這種感覺…」。

喜歡挑戰、喜歡未知，「未知的旅程對我來講是值得探索的」。楊皇蘭的全馬PB是3:4X，但她搖著手說，自己現在根本不在乎速度，而是能跑多遠？多久？「好像有點像吃麻辣吃上癮，就越吃越大碗、再加倍無限放大…」目前她吃過的最「大辣」就是2022年的3100英哩賽事（約4989公里），但因為受傷，最後只差100英哩飲恨未完賽。

最近她從定居的日本回到台灣，抽空在台大田徑場和台北田徑場跑了幾圈，巧遇她的跑友見到這位「超馬女皇」就問，到底平常月跑量多少？說來真是讓人傻眼，比你想像的少很多，當年她首度參加東吳24小時賽時，月跑量大概才200K，而去年參加3100英哩賽之前最高的月跑量也才600K啊！只能讓人大嘆老天真是不公平的…😲😲😲

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對我來講 超馬是我一生可以做的最好的事情

2014年，楊皇蘭鼓起勇氣參加東吳24小時超馬賽，當時並沒有很多跑步經驗，月跑量僅兩百左右，但「很熱愛跑步，是十分單純的白紙，帶著興奮雀躍的心情去跑24小時，想創造一片不同的天空…」，她的24和48小時賽成績都達到國家女子標準，當48小時賽跑到270公里，她好奇300、400、500，甚至1000公里的天空是什麼滋味？她到美國鳳凰城參加六日賽，腳沒事，手卻腫了起來，還動了動手術；2019年跟羅維銘一起參加紐約的六日賽，又突破紀錄跑了520公里。接著她想報名一千多公里的穿越法國賽，沒想到賽事停辦，乾脆報名連續43天、2700公里的環法賽，外人都覺得她瘋了！看參賽者照片時，她發現日本超馬好手瀬ノ尾敬済一赫然在列，兩人的緣分就此展開，經驗豐富的瀬ノ尾敬済一告訴她要慢慢跑，細心陪她跑了十天，直到第十一天跟她說：「妳得自己一個人跑了，我要去追那個冠軍！」原來高手為了美人降速陪跑，皇蘭這才開始一個人的冒險，最後兩人分別獲得環法賽女子與男子組冠軍。

（楊皇蘭與當時的男友在環法賽結緣，更分獲女、男子組冠軍 照片提供：楊皇蘭）

新冠疫情催化異國戀情結果

後來她和已經成為男友的瀬ノ尾敬済一一起挑戰希臘超馬賽途中得知，日本橫濱有疫情傳出，世界好像開始改變，每天邊跑邊關切疫情發展，就在雙雙突破4000公里，分別寫下亞洲男女紀錄後，從希臘回台灣的班機突然取消，楊皇蘭臨時決定跟著男友飛回日本；沒有多久，疫情的發展使她意識到機場可能將被封鎖、出入境也將被高度管制，外國人將不容易再飛到日本，這場遠距異國戀未來將如何維繫？於是她理性分析：「如果可以的話，我們就一起生活，我就在這裡定居吧！」男友也立刻答應，兩人結為夫妻。

（愛相隨，楊皇蘭決定跟瀬ノ尾敬済一定居日本 照片提供：楊皇蘭）

在台灣的母親聽到女兒突然要嫁到日本，直言是不是頭殼壞去？楊皇蘭帥氣回答：「大不了拍拍屁股回台灣，我的日語也可以變好啊！」聽到女兒這麼說，母親於是把心頭大石放下。語言不通的兩人最初靠翻譯機溝通，皇蘭笑說「吵架時他用日語，我用英語，彼此都聽不懂！」但兩人共同的喜好讓他們一起訓練、一起計畫、一起旅遊，有時一整天揹著包包從這頭跑到那頭，除非真的很累，中間完全不搭電車，隨時都可以來一場跑旅。

重點是，到底像他們夫妻這樣的超馬高手每個月的月跑量是多少呢？皇蘭說，接近賽事時，先生單趟長距離會拉到80-90K；當先生準備參加3100英哩賽，皇蘭也陪練，她的月跑量曾來到四、五百公里。至於她自己，即便在接近3100英哩賽事時的最高月跑量也不過六百公里，「重質不重量」，從來沒有菜單，完全視每日身體及行程狀況決定。速度為7分速，快一些到5分速，「以輕鬆愉快方式，讓自己是放鬆的；我在日本是家庭主婦，會看自己今天要到哪裡買東西，就跑過去，然後看看還要去甚麼地方，也用跑的，這就是一天的訓練」。

再跑3100 miles ？ 1/23前決定

還會參加今年的3100英哩挑戰賽嗎？她說「我每天都在想這個問題，我需要深思熟慮各種細節，這個月23號前得決定這件事，當天也剛好也是先生的生日。」

（2021年，楊皇蘭是先生參加3100英哩賽事的補給員 照片提供：楊皇蘭）

（2022年，換楊皇蘭參賽，先生是她的補給員 照片取自賽事官網）

楊皇蘭的心裡實在希望再挑戰一次，成為亞洲第一位完賽的女性，然而現實的考量很多，先生曾經辭職參賽，下一次不可能再辭職陪她出賽，她必須自身前往，也得尋覓可以全程成為她補給員的適合人選。她形容，連續跑52天、3100英哩既痛苦又磨心，自己雖然有變強，「但需要更強，訓練狀況需要調整」，也將和先生一起騎自行車鍛鍊其他肌群。這篇文章po出的同時，楊皇蘭已經回到她在埼玉縣富士見野市（Fujimino）的家，停留台灣這幾天，她看見在田徑場練習間歇的跑者，直呼大家跑得好快！她自動到最外圈，輕鬆又輕盈地跑著，老天給了她超馬的天賦，願她在下一次3100英哩賽事心想事成！

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