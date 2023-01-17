2023 PUMA螢光夜跑 春季正式回歸

實體賽事重新啟動 賽事規格專業提升

21K & 10K大佳河濱公園4月15日起跑國內知名大型夜跑賽事「PUMA 螢光夜跑」睽違三年即將重磅回歸，以實體賽事面貌重返賽道，特別訂於 2023 年 4 月 15 日（六）於台北大佳河濱公園正式開跑，PUMA 也將以熱力十足的賽事氛圍及更完善的跑者服務帶給廣大跑者們更加專業的參賽新體驗，結合 Nihgt Run 夜跑主題讓市民跑者們一掃疫情期間的抑鬱，跑進河岸光景享受夜跑無窮樂趣。

與過往不同的是，2023 PUMA 螢光夜跑將以個人報名先搶先贏制模式重啟，訂於 2022 年 12 月 23 日(五) 中午 12:00 開放網路報名，開放 21K 及 10K 專業賽程，6 千位名額額滿截止。

另外，為慶祝 PUMA 螢光夜跑睽違三年凱旋回歸，當天除了將結合眾多酷炫與樂趣螢光元素外，賽事體驗與跑者服務也將全面升級，致力提供跑者們更完善的專業賽事體驗，同時，也特別開放讓跑者自選喜愛的 Night Run 環保賽衣樣式，強調運動健康與環境永續的重要性，讓 PUMA 螢光夜跑更具意義。大家記得設好鬧鐘，2022 年 12 月 23 日(五) 中午 12 點手刀上線報名，感受 2023 PUMA NIGHT RUN 煥然一新的城市夜跑魅力。賽事專業升級，4月15日帶領跑者重返城市賽道。

過去三年在新冠疫情的影響下，廣大跑者所喜愛的 PUMA 螢光夜跑為防範疫情擴大而取消實體賽事，2023 年，PUMA 螢光夜跑將揮別陰霾重返賽道，提供跑者更專業的參賽新體驗。特別與 BraveLog 運動趣平台合作，新增更加完善的動態即時成績服務，選手位置、成績預測全部掌握。另外，成績呈現方式也將與過往不同，2023 PUMA 螢光夜跑將新增年齡分層統計，並實施賽道詳細分段記錄模式，提供跑者賽道上不同距離點的詳細資料，達到更完整的成績整合。針對選手們的強大後盾親友加油團也提供選手即時動態跑馬軌跡以及精準成績預測服務，不管要替選手加油或者捕捉比賽即時畫面的加油團們，只要打開網頁就能確切掌握選手位置，即使在場外加油也儀式感十足。21K & 10K共計6千名額，台北站12月23日中午12點開放報名。

2023 PUMA 螢光夜跑採網路限額報名參加，依報名先後順序給予錄取參賽資格，將於 2022 年 12 月 23 日（五）至 2023 年 02 月 17 日（二）開放報名，台北站包含 21K 與 10K 賽程共計 6,000 名額，報名額滿截止。想一同享受螢光夜跑的跑者們，記得設好鬧鐘，12 月 23 日（五）中午 12:00 準時到 PUMA 螢光夜跑官方網站即刻開搶。PUMA 也持續推動 Forever Better 永續生態企業承諾，採用回收寶特瓶所製成的環保紗線打造 PUMA x First Mile 環保紗永續賽衣，今年也將特別開放跑者自行選擇賽衣款式，同步搭配參賽贈禮：運動環保水壺腰帶組，邀請所有的參賽跑者共同為生態環境貢獻心力。現場創意螢光饗宴，激活城市夜跑能量。

PUMA 螢光夜跑不可或缺的就是螢光關鍵重頭戲，2023 年將持續結合螢光概念提供熱情奔放且舒適的跑步環境給跑友們！不僅賽事起終點將延續深獲跑友好評的螢光拱門設計，更搭配鳴槍舞台燈光與音樂來營造熱鬧氛圍，讓每一位跑友能有更強烈的視覺效果與最佳夜跑體驗。舞台部分則是配合新的主題視覺，以絢麗的設計與大型背板結合會場螢光設施，突顯活動效果，讓參與活動的民眾重回當初的感動。另外，眾所矚目的拍照區也將延續螢光雙光源設計，以可切換光源之多功能設定，讓參賽民眾皆能在此拍照打卡，為這場螢光饗宴留下滿滿回憶印記。

2023 PUMA螢光夜跑春季回歸，城市夜跑暢快體驗以知名夜跑賽事享譽國際的 PUMA 螢光夜跑持續追求路線最佳化，讓跑友享受台北城市美景環繞的絕佳夜跑環境，更讓全世界的跑友們感受台灣城市路跑之美。2023 年 PUMA 螢光夜跑將於臺北大佳河濱公園舉辦，正式賽道路線長度為 21.6 公里與 10 公里，提供跑友們媲美國際賽會的詳盡數據紀錄，在穿梭臺北夜晚人文美景及指標景點的同時，感受螢光夜跑不斷進步創新的無限動力。

＜競賽項目＞

組別 路線里程 參賽名額限制 時間限制 備註說明 Elite Run 菁英半馬組 約21.6KM 2,000人 180分鐘 依性別與年齡分組採晶片計時 Glow Run 螢光挑戰組 約10.0KM 4,000人 100分鐘 依性別與年齡分組採晶片計時

＜報名期程＞