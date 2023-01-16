賽事心得／最強市民飆5K 4年來的第11場、終於跑入21分

起跑前的等待，這一次沒有以往測5K時的內心澎湃。一樣的熱血，但心底的湖面卻是平靜無波(照片來源: 尋寶網/2023.1)

距離上一次測5000已經是去年3月的事，因此在2023新的一年開始，特地報名了在《板橋第一運動場》(簡稱板田)所舉辦的《最強市民飆5K》。一來是解鎖板田來個場地初體驗；二來則是想驗收一下去年下半年的訓練成果，看看5K成績能不能再往前推進一步 。

算了一下 ，這一次的測5000是從2018年開始參與以來的第十一場。從第一次跑了個27分多的成績，到上一次好不容易才跑進21分台尾(21’56”)。很難想像，漫畫《強風吹拂》裡的那一群人，5000公尺的成績，連被逼上田徑之路最嬌弱的 王子 ，最後也在紀錄會跑進16分30秒內。這些能夠參加日本《箱根驛傳》的大學生簡直是怪物。

漫畫強風吹拂中的王子(左)/照片來源: 強風吹拂

雖然進步緩慢，每一次測驗都只進步一點點。然而，每一次的進步都代表著自己每一個階段的成長，不只是心肺、肌力和耐力的進步，最重要的是跑步心智的茁壯。漫畫《強風吹拂》的男主 灰二 說過一句話: 「先用自己的身體感受5公里的距離是最重要的。」所以，我特別喜歡測5000所帶給自己的回饋，不只是距離的測試，更是身體感受的測試，還可以檢視一下每一個階段跑步的心理素質。

我不是練武奇才，但，是一個腳踏實地的可造之才(資料來源: Council)

嚐鮮 第一次測5000 @2018

回想了一下，三十多年前在那個升學至上的年代，很多時候體育課會被借來考試，國小到高中時期，最長也只跑過800公尺。大學則參加過一次4.8公里的校園馬拉松，算是人生最長距離的跑步了。至於當兵，由於是擔任財務官的關係，記憶中，3000公尺以上距離的跑步一次都沒有發生過。因此，接觸跑步以後，才真正體會到，跑步並不是一件容易的事。400公尺一圈的操場跑個兩圈感覺心臟就要蹦出來，每次都在跑跑停停、跑跑走走之下，才勉強完成2~3公里的訓練。那時候要跑到五公里，簡直是遠的要命的距離，根本不可能。因此，嚴格說來，我的第一次5000公尺的測驗並不是在田徑場，而是參加2013年12月的《永慶盃》五公里路跑，那時候的我還是個跑步一年級生，人生的第一場路跑最後以38分鐘完賽，感覺自己怎麼這麼厲害。

(第一次跑完5K非常興奮/2013永慶盃路跑)

對於我這個以前從不跑步又起步很晚的中年大叔，直到跑步的第五年，因為有跑友相約，才知道跑步圈有這樣的活動。

(臺北市5000公尺挑戰賽/照片來源: 台北市長跑協會)

第一次參加測5000，一群人聚在一起，覺得好玩又富饒趣味。站在台北田徑場的起跑線上，感覺特別新鮮，而且還自己舉手擔任了鳴槍手。

(我是鳴槍手/照片來源: 台北市長跑協會)

(當時的我是測5K小白/照片來源: 台北市長跑協會)

最後，在沒有任何的壓力下，跑了一個27’12”還算不錯的成績。若依照Sport Elite運動王者頻道所做的等級分類，勉強歸納為運動級，只比菜鳥級要好一點點而已。

(資料來源: Sport Elite運動王者/2022.4.1)

2019~2022 持續進步的軌跡

2018年測了兩次5K後，最好的成績就一直停留在25’37”，平常的跑步訓練也始終跑不進25分鐘。直到2019年5月在韓國濟洲島馬拉松挑戰五小時失敗後，想突破的念頭越來越強烈。因此5000公尺跑進25分鐘就成了第一個首要目標。在經過二個半月的訓練後，果真在9月份新莊田徑場所舉辧的最強市民飆5K，就以24分21秒完賽，很輕鬆的跨越過25分鐘這道高牆，跑完後自己都嚇了一大跳。

謝謝莎莉及Tony哥特地到現場幫我打氣加油，見證我破25分鐘的歷史時刻(2019.9新田測5K)

2019是自己突破最多的一年，除了5K跑進25分鐘之外，半馬也在11月份的《桃園扶輪公益馬拉松》首度跑進2小時，而全馬則是在《富士山馬拉松》解鎖了5小時(照片來源: 尋寶網)

後來慢慢才知道，五公里配速對全馬的成績影響很大。更有專家分析，能跑進四小時的全馬跑者，他們的五公里成績一般為21分10秒，而對於全馬目標三小時的跑者，他們五公里的成績則需要17分30秒。可見，五公里成績與全馬成績息息相關。於是，測5000就成了我定期檢視自己訓練和跑步能力的方式。

測5000成了跑步訓練的一環。(2020.6新田測5K)

21分台~就差那麼一秒！雖然留下了1秒的殘念，卻是推進自己再進步的一股動力。(2021.11新田測5K)

終於跑進21分鐘啦，雖然進步緩慢，但在Covid-19疫情的肆虐下，能持續進步就要給自己一個讚！(2022.3北田測5K)

2023再進化 穩當當的跑進21分台

跑過很多地方的田徑場，包括台北田徑場、新莊田徑場、三重田徑場、桃園市立田徑場、新竹市立田徑場和高雄世大運田徑場。今天則是第一次跑板田，特地在測驗前暖跑了五圈，實際感受一下。明亮、寬敞、視野廣闊，感官的震撼力十足，我直接給它五顆星的評價，應該是可以坐上田徑場的模範生啦。加上今天穿上剛入手沒多久的新鞋Next%，希望在板田這麼好的場地及神鞋的雙重加持下，能夠跑出好成績。

第一次解鎖板田，明亮又寬敝的場地，跑起來心曠神怡。(2023.1板田測5K)

起跑後，還是不自覺地被大家熱血澎湃帶著往前衝，結果第一公里跑了4:09。驚覺太快，第四圈趕緊把速度降下來。雖然今天的風有點強，跑到田徑場的西側會有逆風出現，但過程中感覺今天的狀態還不錯，於是決定第二公里以後不看錶，完全依照自己的體感來跑。

起跑前大家有說有笑，讓高張力的測驗緊張氣氛緩和不少。(照片來源: 尋寶網)

起跑前心中已知道今天百分百會破PB。別問我怎麼會知道？啊～就是那個第六感預知到的。(照片來源: 緣攝)

同場競技，任我馳騁。(照片來源: 尋寶網)

其實，如果你是認真的測5000，繞著田徑場跑12.5圈其實是非常痛苦的。因為在競技的過程中，不是你和別人的競賽，而是你自己和自己的競賽。沒有人會強迫你，你想怎麼跑都可以，你可以慢下來，也可以自己隨時喊停。也就是因為是自己強迫自己、自己勉強自己，所以痛苦。

成長是痛苦的，但蛻變後的喜悅絕對是甘甜且令人回味！(照片來源: 尋寶網)

另外，測5K的過程是非常忙碌的。我聽著自己的喘氣聲，感覺著自己的心跳，跑著計劃好的節奏，每次經過攝影大哥還得想好要擺什麼POSE，同時還不忘數著圈數(謝謝志工幫我們計圈，數著一圈又一圈)。每次測驗結束後都會反問自己，這一次測驗有沒有認真跑？有沒有盡力？那裡做的好？那裡做的不好？有沒有下次可以進步的地方？作為訓練調整的方向，並期待下一次的好表現！

謝謝攝影大哥，拍出了我的認真，也拍出我對跑步的熱愛。(照片來源: 尋寶網)

謝謝攝影大哥，也只有在板田才有的特別視角！(照片來源: 春天)

就這樣順順的跑完前面四公里。當來到了第十圈，發現自己居然還有點餘力，於是開始加速，最後一公里就以4:06完成了這一次的測驗。看了一下成績，如賽前的預期，又進步啦～我把成績往前推進了30秒。再一次跑進了21分台。

賽後回想，因為元旦馬(1/1)半馬破百後，就休跑了一個星期，直到1/9(一)晚上才進行恢復跑，而隔天有事又再休跑了一天。起跑前內心有一點點的忐忑，心想經過這麼久的休息，會不會跑不起來。還好身體是有記憶的，而過去的訓練累積也沒有瞬間消失，讓身體得到充份的休息，反而跑出了佳績，這也是此次測5000意外得到的收穫！

通常而言，如果5公里能跑進25分鐘以內便已經是非常優秀的成績，但如果要想再進一步提升到20分鐘以內，想必要付出更多努力，畢竟這是一個不可跨越的鴻溝。

後記

如今，全馬已經四次跑進4小時的我，但是，五公里的成績仍沒有達到專家分析所說的標準，看來，我還有很大的努力空間呢！有一天，我也可以成為高手級。可能嗎？我期待，咱們拭目以待！