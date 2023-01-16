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訓練心得／大坪頂團練 對我而言這裡具有莫名的神奇力量

運動筆記／ 李忠憲

跑友常說我很愛哀哀叫，「是啦！就跑不快，叫多一點，看全馬大神會不會多眷顧我一點。」

昨日肌肉緊繃不適，跑不起來，今日的團練是具有魔王坡等級的大坪頂，心裡多少會擔心，何況上周的狀況更是糟糕，所以一直未在群組內選填參加，但今日不同，看到壽星陳董上去留言，來跑的就會得到咖啡一杯，這樣特別意義的日子，已推動心中的意念，就去吧~~不必太擔心啦。

沒想到這場團練，從一開始的幾十人，到後來，居然高達90幾人，友團的團友(長青、中鋼、清水岩.....)，還有跑友的跑友邀約，連趙天麟委員也親自到場，最後大名鼎鼎的周青、小旋風鄭瑞竹也來，實在是眾星雲集，我們這種小咖一起參與，也與有榮焉。

起跑後，我小心翼翼自己的狀況，從最後面慢慢跑，路線我都很熟了，目標跑完四大魔王坡，心裡有底，穩住自己的體力和速度，剛開始大家都很客氣，邊跑邊聊天，直到第一坡出現，落差就很明顯了，因為有些人跑得很吃力啊！我當時覺得體力可以就跑了出去。

來到第二坡，我跑起來就明顯吃力，來到第二坡的尾端，幾乎要停擺了，但我心想穩住.......就這樣一路跑一路追團內的跑友，今天神人柏賢、跑馬新秀育仁哥都很客氣，笑嘻嘻的慢慢跑，而我仍不放棄「追風行動」，一邊跑一邊眼睛瞪大的看，風哥到底在哪？中途發現英宏哥跑得超快，追都追不上，當然前幾個集團的高手跑者，不知道已經跑多遠了，車尾燈根本就看不到，只有折返時才認得出幾個，順帶一提，神奇小尤這次也有參加，跑得很不錯，追了很久才看到背影。

越野小王子─周青

笑咪咪的跑者─育仁、士竣。

神人柏賢，也是笑咪咪的跑著。

阿雄，全程跑得輕輕鬆鬆。

來到第四坡時左內側肌肉已經緊到某種程度，繼續穩住自己的身體，時時注意狀況，期望順利跑完，此時已經看到一姐毓雯，上週跑完鎮西堡100k，這周又來跑魔王坡大坪頂，真是厲害。

上週跑完鎮西堡100k，這周又來大坪頂團練，這是什麼情況？看一姐(左1)笑咪咪就知道...... 

我在鳳山水庫內跑著

坡跑完後，進入鳳山水庫，此時還有8k左右，才能完成半馬的團練，儘管肌肉已經在抗議，但我仍堅持跑完，目前只能看情況降速，不久在水庫內遇到一哥冠傑，也不知道他哪邊跑來的，其實從頭到尾我都看不到他的車尾燈。

出水庫後剩下最後的3k左右，快要完成團練了，心裡開始急了，急著想要結束，所以喝水補給後，就衝出去，中途遇到桂霖對我直喊：「跑這麼快，幹啥？」我只能苦笑以對，「明明你超越我，還說我快，你自己跑得不是更快！」

~~~~~~其實我只是想要趕緊結束~~~~~

就這樣加速奔跑到終點，好在只有半馬21k，如果是全馬，我想一定又是艱辛歷程。小葉哥、風哥笑我，跑完都笑咪咪的，說我超過他們，所以笑咪咪，「大人，冤枉啊！」我是能夠跑完覺得很開心，畢竟昨天的情況實在讓我很灰心。

大坪頂團練對我而言，具有莫名的神奇力量，每次來參加，都能激起我的鬥志，有股想要拼命完成它的感覺，當然今天如果只有我一個人來跑，也是不可能完成的，還要有眾多紅螞蟻的跑友一起共襄盛舉，沒有你們，光有大坪頂還是起不了作用。

豐盛的補給

陳董送給每個人的咖啡

壽星陳董在此(左)

感謝紅螞蟻跑友一起練跑，練完後的閒聊，也是讓人回味無窮，例如：風哥的妙語如珠，跑完永遠笑咪咪的黑瀧夫妻檔，柏賢的閒話家常，碎碎念的正陽哥，給人鼓勵的小葉哥，深具實力的桂霖練肖話，還有好多互相加油鼓勵的跑友，一哥、一姐跑得快，跑完還要顧前顧後，體力十足，熱情的潘姐服務，讓我回想起高雄馬的場景，加上今日壽星拓榮的特別祝福，真是收穫滿滿，即使跑完了，也久久不願離去，下次我還要再來參加。

待人熱情的潘姐(右二)

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