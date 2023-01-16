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SAEKO x醫護鐵人 CPR、AED及水域自救公益教學活動開跑

運動筆記／ 醫護鐵人

公益跑者CPR、AED及水上安全一把罩醫護鐵人為全球首創以社會企業的模式於海內外馬拉松、自行車及鐵人三項耐力型賽事中進行公益醫護救護的組織，自2016年創立以來已支援五百多場賽事，並持續與各大知名企業合作於民間舉辦運動安全防護的相關活動。目前全台各大公共場所，均已設置AED電擊急救設備，為強化一般市民之CPR、AED急救技能，並讓更多人具備相關水域活動安全知識，兼顧陸地與水上活動安全，故結合榮獲台灣精品獎的泳鏡品牌商SAEKO、易飛網國際旅行社股份有限公司、社團法人台灣運動安全暨急救技能推廣協會與台灣鐵人賽事安全協會，於2023年全台三城市舉辦CPR、AED及水域自救公益教學活動。

2023年1月14日在“台北馬拉松世界”開跑第一梯次活動，除了邀請醫護鐵人創辦人陳彥良親身教學水域自救（開放性海域定位、熱身、收操、抽筋預防與緩解、海泳賽事經驗分享）外，更邀請雙和醫院EMTP李喬文進行CPR及AED實務教學，開放市民免費參加，現場還有抽獎活動，除了報名時名額便秒殺外，現場出席率更是百分百足見現在運動安全觀念已蔚為趨勢。

醫護鐵人創辦人陳彥良指出：本醫護鐵人CPRAED系列公益活動從開辦迄今已邁向第三年，期間雖因疫情影響有暫緩舉辦，但隨著後疫情時代民眾已習慣與防疫生活，再度舉辦時民眾的高參與度目前各場次僅剩高雄場次還有名額，歡迎有興趣的民眾報名。醫護鐵人於2022年以贊助醫師、護理師與持有EMT證照之到院前法定救護人員賽事名額方式，在賽事中提供公益醫療方式總計支援126場耐力型賽事（馬拉松、自行車、鐵人三項、長泳賽、越野跑及越野鐵人三項），並於賽中提供非侵入治療更帶動起拚成績也要無傷完賽的運動風氣外，更廣邀運動圈知名人士出版<醫護鐵人台灣經典賽事全攻略>及<狂飆的十八鐵人>等書籍，分別捐贈版稅收入的一半予家扶中心及弘道老人基金會，以實際行動將愛及運動安全理念推廣至社會的每一個角落。

雙和醫院急診醫學科主治醫師徐嘉鴻認為CPR、AED等字眼雖廣為人知，但上課地點及機會相對有限，本次活動整合知名企業與社會資源，以免費平易近人方式，讓更多民眾能無負擔地參與活動。從台北、新竹、高雄，由北至南各地巡迴展開，結合醫護專業與水上實務讓課程充滿新意。SAEKO創辦人陳正祐先生表示身為榮獲台灣精品獎的SAEKO，不僅四十多年來秉持匠人精神的堅持製作專業泳鏡，所有泳鏡產品皆100%台灣製造，更以實際行動落實ESG，本次巡迴講座僅是SAEKO為台灣運動圈盡一份心力的開端，未來將舉辦各類活動，讓活動四面環海的台灣民眾不僅能享受水上樂趣之餘更能兼顧安全．

鐵人三項 越野跑 台北馬拉松

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