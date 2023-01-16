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賽事心得／豐原-潭子通車運動嘉年華 我的第一場國道路跑！

運動筆記／ 安洲 Andy

國道4號 豐原潭子段 將於1/16正式完工通車，於日前配合辦理相關的通車運動嘉年華會，交通工程將構成大臺中地區完整外環高快速公路網，紓解國道1號豐原大雅段交通嚴重壅塞情形，提供臺中都會區東側快捷聯外運輸服務，改善臺中市豐原至北屯區間 主要幹道之服務水準，國道4號從山城銜接台74線 可省約20分鐘路程，通車後將使豐原及山城地區的民眾 交通更加便捷，也同步帶動豐原及山城 觀光與旅遊人潮，促進地區產業升級 同時繁榮地方經濟！       

1/14日路跑活動當天氣候涼爽宜人，吸引許多慢跑愛好者共襄盛舉，鳴槍起跑前的暖場活動，請到前總統 馬英九致詞，在賽前以一段話勉勵參加的路跑同好：不能跑的比他會（超速），但也不能跑的比他慢（妨礙交通）！

半馬及12公里組，準時於07：00鳴槍出發，賽程路線上，有經過了3座隧道，以及2個銜接的閘道。

其中有許多的連續爬坡，增加了賽事的刺激感令人印象深刻。

也為自己是第一場國道路跑，留下奇妙的回憶！

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