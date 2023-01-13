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台大 EMBA 校園馬拉松 用愛陪跑讓愛奇兒感到滿滿的歡樂與支持！

運動筆記／ 運動筆記編輯團隊

今年台大 EMBA 校園馬特別邀請_天使心家族基金會親子組隊參賽。

一個人可以跑得很快，但一群人可以跑得更遠、更歡樂有愛！主題為「Run for One+ 齊心 協力，奔向美好」的第 11 屆台大 EMBA 校園馬拉松，於 1 月 8 日周六中午，在具有許多人文建築和醉月湖的美麗校園內起跑，今年報名人數非常踴躍，總共有 686 位的台大 EMBA 師長、校友和在校生組隊報名參賽，分為競賽組和歡樂組，一共有 73 隊參加。

台大 EMBA 校園馬的歡樂組展現熱情與活力！

本屆「校園馬拉松」特地與「天使心家 族基金會」進行公益連結，H2U 永悅健康與運動筆記也一同共襄盛舉，贊助獎品 Nike Vision 太陽眼鏡，希望以此能鼓勵參與活動的選手。H2U 永悅健康與運動筆記也一直相信，路跑不單單只是一項運動賽事，而是一項能溫暖人心的運動，盼透過一點的小小的活動參與，注入一些新力量，讓社會能更永續、美好。

H2U 永悅健康與運動筆記也一同共襄盛舉，贊助獎品 Nike Vision 太陽眼鏡，希望以此能鼓勵參與活動的選手。

活動當天除了邀請 8 組天使心的親子們一同參與接力趣味賽外，更藉由本賽事拋磚引玉，希望號召更多台大 EMBA 的校友和在校學長姐們，共同捐款支持天使心社區共融中心集資計畫，籌建專業的日照服務據點。當天許多帶孩子一起參加的家長，活動結束後在天使心家長群組中以及個人臉書中分享，他們非常開心能參與本次的活動，過程中孩子也很享受被眾人接納， 感受到滿滿的溫暖與歡笑。愛奇兒家庭表示：「很感謝所有台大 EMBA 學生會活動工作人員，這對他們而言是很有意義的活動！」

台大 EMBA 校園馬特別邀請_天使心家族基金會親子組隊參賽。

愛奇兒（英文: Angel），是指身心障礙的孩童，根據衛福部統計，截至 2022 年底，我國身心障礙者人數共 120.1 萬人，佔總人口數 5.1%，其中 65 歲以上約 54.2 萬人（佔身心障礙者人數 45.1%）， 但身心障礙福利機構全台僅 266 家，實際可安置人數約 1.8 萬人，僧多粥少！ 實際需求人數和可供服務機構數兩者之間的落差十分巨大！

台大 EMBA 的學生們平時工作認真，比賽的裝扮也很認真。

每位愛奇兒都是父母肩上、心上永遠放不下的重擔，養育過程的艱辛難以想像！家中的愛奇兒長大到 18 歲後，必須從特教學校畢業，被迫面臨無處可去的窘境， 然而政府/社福資源嚴重不足，隨著年紀逐漸增長，照顧的壓力越發沉重，當愛奇兒父母老了，這些孩子該何去何從呢？ 目前資源相對較多的雙北，也僅有 4.2 % 的孩子可以順利轉銜到安置機構，其他的 95.8% 成年愛奇兒，畢業後絕大多數只能待在家，造成家人沉重的負擔，就像是一場永遠看不到終點的馬拉松，越跑越感到身心俱疲......

天使心的參賽親子在賽道上努力向前跑。

台大 EMBA 學生會現任（第 19 屆）會長賴茂鴻表示：「我們台大 EMBA 的師生們向來樂於參與團隊運動以及發揮集體愛心共善共好！ 繼日前的單車環島活動，集結在校生的資源，幫助花東孩童縮短城鄉的學習落差後，這場由台大 EMBA 學生會、EMBA 校友基金會、體育室主辦 / 管理學院協辦的 「第 11 屆台大 EMBA 校園馬拉松」，希望能擴大社會參與。在得知成立至今已邁入第 20 年，長期為愛奇兒家庭提供支持力量的「天使心家族基金會」，正規畫籌建成年愛奇兒的日間照護據點 --「愛奇兒家庭發展中心」，目前工程款尚有新台幣兩千萬的缺口，極需各界協助以彌補社會資源的不足。 因此，特別規劃公益連結，邀請天使心一同參與。」

天使心的參賽代表愛奇兒在賽後和媽媽溫馨相擁。

這次共有 8 組愛奇兒親子組參加了接力趣味賽，在台大的田徑場上與所有參賽師生們共享歡笑！ 本屆賽事開賽前即努力宣傳，號召台大 EMBA 的校友和在校生，捐款支持天使心籌建專業的日照服務據點，陪伴愛奇兒家庭多跑一哩路！讓這些堅強的愛奇兒父母和手足們，可以有個放心的地方，幫助愛奇兒在地安老 ! 截至發稿為止募款總額已達 50 萬元，仍持續累計增加中。

國立台灣大學管理學院院長胡星陽也說：「台大 EMBA 學生們向來樂於參加各類運動賽事，對於公益活動的貢獻也不遺餘力，這次的校園馬拉松，再度展現了台大 EMBA 的團隊精神，無論是競賽組或是歡樂組，都可看到互助合作的創意和力量！此外，集結眾人的愛心共同關切愛奇兒家庭的需要，更可傳遞台大 EMBA 的共學、共善、共好的精神！ 本次的賽事別具意義，希望人人都能貢獻己 力，陪伴愛奇兒在人生的馬拉松中，更有力量向前跑 ！」

責任編輯：Eulla

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