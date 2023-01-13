世大運田徑遴選標準突修改 選手們猝不及防急找賽事參與

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運動筆記／ Eulla

2021世界大學運動會田徑代表隊遴選辦法。截圖/中華民國大專院校體育總會

很多年輕的田徑小選手都將「站上世大運舞台」視為夢想之一，希望有朝一日能夠代表台灣到國際參賽。然而 2021 年的成都世大運因為受到疫情影響一延再延，7 日中華民國大專院校體育總會（以下簡稱大專體總）發布的最新達標條件，更是讓選手們措手不及，半馬男子組別目前達標的人也只剩下一位。

成都世大運因疫情延了兩年，因此台灣的達標期間也改為 2019 /10/1 日至 2023/3/31 日止，期間長達 3 年半。原先因為國際和國內賽事有多場停辦，大專體總公告田徑遴選方法改為只要達標「一場賽事」即可參加遴選，截至 2022/12/31 止半馬男子組別有 ５ 位選手達標－01:07:56（周賢峰、施育佐、李立軍、黃祥維以及吳睿恩），不過隨著近期賽事一一復辦，在今年 1/7 大專體總再次將達標規則改回需有「兩場賽事」，導致半馬男子組別僅剩下周賢峰一人符合規範。由於消息來得太臨時，讓選手們猝不及防，因為距離達標截止日僅剩不到兩個月的時間，只能趕緊去找看看還有什麼賽事能報名，拼一個機會。

和周賢峰一起訓練感情如同兄弟般的施育佐，在去年的臺北馬才剛突破個人 PB 近 1 分鐘，於大四這一年以 01:07:25 的成績順利達標世大運，而且順位僅次於周賢峰排名第二。當下兩人興奮不已，期待能夠一起代表中華隊站上世界舞台，但新版規定出來後條件又更加困難了。得知消息的施育佐心情非常的低落，因為代表中華隊參加世大運是他的夢想之一，現在卻距離他越來越遙遠，儘管心情受到打擊，但施育佐並沒有因此而放棄，當下立即去查詢日本相關的比賽，原本看準了香川丸亀半馬要報名卻錯失機會，接下來只能拼看看三月的台南古都半馬。

施育佐於 2022 臺北馬創下個人 PB 達標世大運。圖/運動筆記

對此大專體總蔡政儒表示：「由於疫情關係世大運賽事延後，導致達標期間長達 3 年半，在 2019 年達標的選手和現在的程度可能會有落差，再加上從去年開始賽事就逐一復辦，委員會才會決定將達標賽事場次改回兩場，將優先採納達標兩場賽事的選手，不過僅達標一場的選手仍然可以送件申請，協會將依照選手達標的日期及成績來做評選，成績越好且越靠近世大運比賽日期的會優先入取。另外，只要是田協舉辦的賽事或是國際賽事皆可認證。」雖然這宛如晴天霹靂的公告，讓半馬、全馬、競走、十項全能等項目的選手都受到影響，不過選手們也別氣餒！雖然時間僅剩不多，但相信自己努力衝一波，機會仍然掌握在自己的手中。

責任編輯：Eulla

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