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2022全馬年度排行！真男人張嘉哲排名第一 雷理莎衝上頭榜

運動筆記／ Eulla

2022 女子馬拉松年度排名第一 雷理莎。圖/Sport Taiwan

2022 這一年疫情一波接著一波，爾時確診案例激增，上班族被迫在家工作、師生只能透過視訊遠距離教學，而跑者也無法出門跑步，甚至有些賽事也跟著被取消，直到了下半年台灣慢慢地與病毒共存，一切才逐漸開放，回歸以往的生活。在疫情下我們一起經歷了國道馬拉松、Garmin run、長榮馬、高雄馬、以及年底的臺北馬，可以說是場場都有火花、場場都有亮點，今天就要帶大家來看看今年度臺灣馬拉松排名前十名的男女選手吧！

2022 年站上年度女子第一名的相信大家再熟悉不過！她就是我們的田徑女神，在台北馬上大破自己最佳成績 16 分鐘的雷理莎，以 2:40:54 的成績排名第一名，接下來的她將朝著 2024 的巴黎奧運來努力。

2022 女子馬拉松年度排名第二 曹純玉。圖/曹純玉臉書粉專

排名第二名則是我們的馬拉松寶貝曹純玉，她在 2022 年站上國際舞台，首次代表中華隊出國比賽，7 月中於美國俄勒岡州參加世界田徑錦標賽馬拉松項目，以 2:47:02 的成績抵達終點。

2022 女子馬拉松年度排名第三 張芷瑄。圖/Sport Taiwan

第三名是長跑甜心張芷瑄，在年底的臺北馬賽前，因為確診後身體尚未完全的恢復，訓練狀況起伏不定，不過在比賽當天還是跑出了今年度的最佳成績，差一點就能圖破個人 PB ，希望在 2023 年 3 月的首爾馬繼續加油，衝破自我。

2022 女子馬拉松年度排名前十名。截圖/臺灣田徑資訊站

接下來排名第四到第十名的則都是在臺北馬創下年度最佳，分別為陳逸寧、陳雅芬、蔡昀軒、董家琪、李佳玫、閻筱晴及黃馨儀，成績介於 02:50:52-02:56:59 之間。

2022 男子馬拉松年度排名第一 真男人－張嘉哲。圖/張嘉哲臉書粉專

男子選手上排名第一的是人稱真男人的張嘉哲， 2022 年五月底時前往雲貴川高原，進行約五個月的訓練，目標為當年 12/4 的防府馬拉松要突破許績勝老師創下的全國紀錄（02:14:35），不過由於狀態沒有調整好，表現不盡理想，以 2:20:54 完賽。

2022 男子馬拉松年度排名第二 黑色閃電－蔣介文。圖/Sport Taiwan

第二名則是很多跑者的偶像，現年 40 歲的黑色閃電蔣介文，在 2022 年的臺北馬一路領著國外女子菁英 KASEGN 跑進終點，全程開 3 分半拿下國內男子組冠軍以 02:25:53 衝線。接下來他的目標是希望能夠挑戰許績勝老師的全國紀錄。

2022 男子馬拉松年度排名第三葉日鴻（中）。圖/Sport Taiwan

2022 臺北馬葉日鴻過終點後感動跪地。圖/Sport Taiwan

第三名是來自阿美族的葉日鴻， 2021 年的臺北馬跑出 02:38:47 的成績，2022 年目標跑進 230 內。比賽當天大概 23 公里處他的腳就感覺快抽筋，但都努力了這麼久就為這一場賽事，他還是咬牙一邊伸展一邊跑的撐下去，衝過終點線那剎，時間 02:28:06，當下他感動跪地，謝謝當時想放棄的他堅持到了現在。

2022 男子馬拉松年度排名前十名。截圖/臺灣田徑資訊站

接下來第四到第十名則是在臺北馬和萬金石寫下年度最佳，分別是周庭印、蔡政軒、溫連忠、鄧欣詮、何盡平、黃威衡以及賴怡廷，成績介於 02:28:40-02:32:59。

數據來源：臺灣田徑資訊站/臺灣長跑競技網

責任編輯：Eulla

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