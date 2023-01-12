賽事心得／台北馬拉松 一段 42.195 公里的故事

轉入南京東路之後，只剩最後2K了，心中雖然難免有些雀躍，但雙腳就是那麼不聽使喚，大腿肌肉痛了近20K的距離，痛到都有些麻木了，聽到路邊行人與蹲點許久攝影師的加油聲，繼續堅持不當步兵的計畫，全馬跑者總要有個樣子，跑快跑慢就是要跑起來；突然聽到路邊裁判喊叫，要大家要把號碼布露出來，當時雖然已近中午時分，氣溫依然相當寒冷，試著拉開風衣拉鍊露出號碼布，瞬時冷風灌入體內還是覺得非常冷，不管了，待會進到田徑場前再拉開吧！

跑過田徑場的終點拱門，看看計時器時間，雖不滿意但可接受，停止跑錶計時之後繼續往前走，望著周遭沒有一個認識的人，沒有教練、朋友與親人，這或許是市民跑者的宿命吧！當時心裡憂喜參半有一種很奇怪的感覺，就是覺得心裡酸酸的，喜的是達成自己設定的目標，憂的是可能只有自己一人完賽。拿出參與賽事從不攜帶的手機，撥通老婆的手機告訴她「我回來了」，她說她已領好衣保袋了。

起跑前，大會司儀興高采烈的說：「哇！七度了，Lucky 7」，冷吱吱的溫度下，伴著老婆一同起跑，壓抑著剛出發興奮的心情，以原先預計的配速前進，東區出發、繞行西區、跑到北區，過15K後老婆停下來拉筋，我去上個廁所，兩人之後開始分開跑。上到環東高架開始感到大腿肌肉些微疼痛，一旁的路標指示21K，原來下半場才剛要開始，跑到南港下經貿一路匝道回轉平面道路，沿路試著尋找對向跑者，看到剛下匝道的老婆，靠前呼喊加油擊掌時聽到她說：「腳好痛哦！」，心想這下子可能不太妙了！

進入河濱賽道沒多久，突然覺得肚子好餓哦！馬拉松跑者大多在30K撞牆，沒想到我在28K就先撞上了，既然如此，30K的補給站索性停下來，拿出友人特意贊助的能量膠、能量棒，通通給他吃飽吃滿，補給站的餅乾、香蕉與番茄好好補給一番，吃飽喝足剛好遇到515配速列車，心想與其一直讓自己天人交戰下去，不如跟著515跑還比較有伴。

接下來10K的這段辛苦旅程，非常感謝配速員的打氣與鼓勵，時而聽到配速美眉邀集步兵上車，或是每跑1K就倒數戲稱：「今天跑nK就好了！」，或是「還有nK就到終點了哦！」，上下坡會提醒注意步伐，到了水站告知一定要補水，甚至看到攝影師還會要大家探頭出來搶鏡，一切一切的目的，就是希望將跑者們護送至終點。

抵達40K最後補給站前，配速員告知515列車會準時抵達終點，時間還相當充裕，最後2K大家可以自己跑，用最優雅的姿態去創造自己的PB。簡單喝一口水之後，不停歇的轉入南京東路，諾大的路面點綴著幾位跑者，平時車水馬龍的快車道為我們完全封閉，雖然當時全身沒有一處不痛，但終究還是用微笑迎接最後的終點。