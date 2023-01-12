賽事心得／鎮西堡超馬50K 圓一個超馬舞台夢

鎮西堡50公里超馬，一個不曾在我跑步生涯中規劃過的賽事，卻因為覺得通過舞台的帥氣，我報名了!到底可以有多帥?2023/1/8我來體驗了一早，大家在天色昏暗中起跑，我可能太興奮，壓根忘記自己起跑前該先吃補給包，就這樣跑出去了由於平常習慣晨跑的自己，昏暗中跑步也挺自在，一開跑就慢慢順體感在緩坡中前進，直到第一個補給站回神過來，先補給吧!不然油沒加滿，很快會跑不動的，補給後，繼續往上跑，天色也漸亮開，很快來到阿美小吃部，心裡有底，這過後就開始又長又較陡的坡，會一路爬升到宇老，鼓勵自己跑吧!可以就跑，不行就走，跑走搭配著，沿路遇到的跑者我幾乎不認識，直到約17公里處遇上苗栗林志玲，與志玲姊走聊一段，之後就各自加油努力向前了。

上坡的腿其實很需要肌力，加上海拔不斷上升，冷空氣吹佛，鼻水實在無法停止，邊跑邊感動樣所幸天氣不錯，邊走邊看風景能轉換一下有點累的心情，路上看見大會很貼心的救護車，沿路有在關心所有跑者，擔心有不舒服的現象，再則，邊走邊聽其他跑者聊天，表示這種山路就是要慢慢來，欣賞風景比較重要!哈!大家爬坡真的都慢慢來呀!

這次每個補給站我都有停留一會喝水，並欣賞豐盛的補給食物，可惜我一點食慾也沒有，只有捧場每站的水和肌樂，回程在倒數第三站聽到有山豬肉，本想要品嚐一些，結果志工說大概還要30分鐘才會好，問我要等嗎？還是完賽時間重要？其實完賽時間並沒有這麼重要，我不就來體驗超馬的，只是要等30分鐘，我的跑步體感應該就冷掉了，於是我說:那我先跑回去，等一下再坐車上來吃(哈，是有這麼愛吃嗎？)爬升到宇老前，聽到許多人開心表示:前面要下坡了!終於要下坡了對!接著5公里長下坡，一開始是喜悅的，但越往下越讓自己心裡不安，因為大腿曾因為賽事衝下坡太快而受傷，所以這一次不斷告訴自己不要快，穩住每一步，不受傷才能順利回終點，於是我慢慢安全下到田埔折返點，開心!

從折返點往宇老回程的上坡5公里，能跑的就跑，跑不動就與家人手機連線現況，感覺有家人一起陪伴感，也神奇的覺得蠻快就回到宇老了耶!

接下來就是最後的20公里長下坡，不知是否下坡，感覺頗冷的，穿上外套跑了一段蠻長只有一人的距離，最後看到三位者推拉著小比的跑者為我加油，跟我說小比媽已經跑到前面去了，好棒!這三位跑者令人感動呀!後段我就自我對話，想著自己為何來體驗這場超馬?想著沒有體驗過這麼長這麼高的距離，是從哪裡來的勇氣？現在我即將要超越之前的自己，我一定可以的!時而慢下吃補給包，緩心情再努力一步步前進雙腿也因為長距離後開始有些緊繃感，我意識到警訊，告訴自己要緩下走走，不要想現在快幾分鐘，可能會換來要休好幾個月的傷。

就這樣慢走跑一下，慢走跑一下的節奏，眼看錶來到48公里了，再次聯繫家人我快要回終點了，聽到家人的聲音，不爭氣的眼淚潰堤了，不是跑不動了，而是我超越自己了，哭了一會，擦乾淚水跑最後2公里，路上的志工都為我加油，好開心好開心!來到終點前轉彎處，看到老公，我超級喜悅大喊:我回來了!我做到了!通過終點舞台那瞬間，真的好感動，我曾因羨慕別人站在這舞台而衝動報名，經過踏實的努力，今天有了真實體驗後的滿滿感動，我，也可以稱為一個小王者了！

謝謝我的家人和朋友總是給我滿滿的信心和鼓勵，我知道弱弱的自己讓大家擔心了!愛你們第一次體驗超馬的超級媽媽，也謝謝所有工作人員，真的超級難忘呀!