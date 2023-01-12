賽事心得／鎮西堡超馬50K 這趟祖靈見得還真不容易

三年了，終於是解鎖這場成就2019年，那個每個月都在跑全馬，還幾乎都是山路馬的那年就已經決定要挑戰鎮西堡的超馬當時真是無所畏懼（？可能跑量夠，山路馬也跑得多，也沒打算拼成績可惜當年年底開刀休養，隔年起疫情開始這個解鎖的成就就這麼一直拖到現在多少還是受到疫情影響，這幾年真的跑得少沒有三不五時的芋圓盃，更沒有月月馬這件事但抱持著還有在各種運動的訓練，還有快要沒有小夥伴陪跑的情況下還是來把這個成就解鎖吧！

啊不過跑量不太夠真的也是硬傷，雖然我也扛不住在要練車跟肌力課情況下還要撐跑量😂，就只能相信自己的身體了（小朋友不要亂學）。經歷過北高之後，覺得跑馬的早起真的沒有什麼再怎麼早都還可以睡3-4小時住宿地方走到會場一公里看著100K跟80K出發的勇者們只有敬佩。

跑馬的心態比較平靜，也可能反正上坡散步下坡趕路不拼成績只要完賽沒壓力為了應付25公里的上坡路，壓力褲都出動了雖然也是因為怕跑不動山上會冷🤣。

一開賽我就跑得非常保守緩坡8分速，明顯上坡就散步，補給站就吃吃喝喝基本上除了一碗那種湯湯水水類我什麼都吃了走了快20K終於爬到至高點之後，就有5K的歡樂下坡。

那種不用刻意跨步就可以快速前進很爽甚至陡到連我都不敢冒然直衝😂，這時候也開始看到折返的捧U們衝完直到折返點後，剛剛的歡愉就是現在的痛苦整趟50K，我覺得最後這個上坡5K最折磨人。

好不容易爬完最後的上坡，就是只剩下20K的下坡，但這時候腳也開始痛了，想跑也跑不了慶幸是因為是下坡，怎麼樣速度還是比上坡還快。

大約剩最後10K的時候，腳掌腳踝都痛到想棄賽看到巡迴的機車好想招手呼喚他們。但是如果真的要棄賽，到時候還得再來一次，最後的意志力就是靠不想再來完成的（？雖然最後幾乎是壓線完賽，完成就是完成😂根本靠著吃老本才能完成這場超馬在這個過程中，思考的是訓練不夠真的不要亂來，完賽後我只有鐵腿跟企鵝走路算沒什麼大礙。

嚴格來說這不是我第一場超馬，在2019就已經完成北橫超馬43K （也是山路）。這次跑到42K的時候還在想為什麼還不能下班🥺。我也不知道這是不是我參加過最難的賽事，當初風櫃嘴馬我也是走到天荒地老觀音山馬那個牆壁，到現在我也不想再去。

恭喜鎮西堡超馬也列入不想再去的名單之一（？感謝這次陪我一起來解鎖的小夥伴，感謝罐頭開車接送，回來還多來會場接我回民宿，感謝結束後還可以回去泡湯，感謝老天給我們乾冷有大景，甚至後段有點太熱的天氣。

以後不要找我去超過42K的賽事，暫時也先不要找我騎宇老，親身走過覺得好陡🥺🥺🥺

我需要等我腳腳不痛了，才有心情想這個🤣但恭喜我也成為完成超馬的孩子了(沒有以後)