大迫傑計畫和台港澳選手交流：不只傳承跑步方式 更要分享跑步樂趣

日本知名馬拉松選手大迫傑創立的長跑品牌 《Sugar Elite》於 9 日簽訂合約，宣布與 EKIDEN SPORTS MANAGEMENT LIMITED 驛傳體育管理有限公司合作，在香港、澳門及台灣舉辦各類型長跑活動，並預計在今年會到香港和當地的選手互動。

日本大迫傑計畫到台灣、香港、及澳門和當地的選手們交流互動。圖/ EKIDEN SPORTS

在日本東京奧運男子馬拉比賽中拿下第六名的大迫傑在台灣、香港等地擁有超高人氣，與 EKIDEN SPORTS 簽訂授權合約後，除了舉辦訓練課程活動及培養長跑教練之外，大迫傑也計畫到台灣、香港、及澳門和當地的選手們交流互動。出席東京簽約儀式的 Ekiden CEO Sunny Tam 表示：「大迫傑在港澳台地區擁有眾多粉絲，可以說是一位長跑界的超級巨星，他的跑步理念對很多跑步者來說意義重大。」

大迫傑創立的長跑品牌 Sugar Elite 宣布與 EKIDEN SPORTS 攜手合作。圖/EKIDEN SPORTS

已經在日本開展培養下一代計畫的大迫傑熱情的說：「日本有很多人才，但如果我們把注意力轉向亞洲，我認為會有更多的人才被挖掘，田徑這個接力棒就會持續被傳承下去。不僅如此，如果我們能與亞洲其他地區的選手建立聯繫、彼此交流，那就太好了！」

大迫傑：我希望將日本最好的東西介紹大家，不單只是正確跑步方式，更重要是大家能享受跑步的樂趣。

他接著說：「我希望台灣、香港及澳門的跑者將來到日本交流時，能充分體驗日本的訓練方式，像是我們注重營養補充等細節。我希望將日本最好的東西介紹給選手們，不單只是正確跑步方式，更重要是大家能享受跑步的樂趣。」

新聞來源：YOMIURI

責任編輯：Eulla

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