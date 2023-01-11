快訊

傻眼！50多名旅客還在停機坪 廉航航班直接丟包起飛

林智堅論文案秋後算帳？調查官余正煌：黨聯合公司攻我？歡迎來戰

大迫傑計畫和台港澳選手交流：不只傳承跑步方式 更要分享跑步樂趣

運動筆記／ Eulla

日本知名馬拉松選手大迫傑創立的長跑品牌 《Sugar Elite》於 9 日簽訂合約，宣布與 EKIDEN SPORTS MANAGEMENT LIMITED 驛傳體育管理有限公司合作，在香港、澳門及台灣舉辦各類型長跑活動，並預計在今年會到香港和當地的選手互動。

日本大迫傑計畫到台灣、香港、及澳門和當地的選手們交流互動。圖/ EKIDEN SPORTS

在日本東京奧運男子馬拉比賽中拿下第六名的大迫傑在台灣、香港等地擁有超高人氣，與 EKIDEN SPORTS 簽訂授權合約後，除了舉辦訓練課程活動及培養長跑教練之外，大迫傑也計畫到台灣、香港、及澳門和當地的選手們交流互動。出席東京簽約儀式的 Ekiden CEO Sunny Tam 表示：「大迫傑在港澳台地區擁有眾多粉絲，可以說是一位長跑界的超級巨星，他的跑步理念對很多跑步者來說意義重大。」

大迫傑創立的長跑品牌 Sugar Elite 宣布與 EKIDEN SPORTS 攜手合作。圖/EKIDEN SPORTS

已經在日本開展培養下一代計畫的大迫傑熱情的說：「日本有很多人才，但如果我們把注意力轉向亞洲，我認為會有更多的人才被挖掘，田徑這個接力棒就會持續被傳承下去。不僅如此，如果我們能與亞洲其他地區的選手建立聯繫、彼此交流，那就太好了！」

大迫傑：我希望將日本最好的東西介紹大家，不單只是正確跑步方式，更重要是大家能享受跑步的樂趣。

他接著說：「我希望台灣、香港及澳門的跑者將來到日本交流時，能充分體驗日本的訓練方式，像是我們注重營養補充等細節。我希望將日本最好的東西介紹給選手們，不單只是正確跑步方式，更重要是大家能享受跑步的樂趣。」

新聞來源：YOMIURI

責任編輯：Eulla

＊體育新聞，盡在跑步筆記

延伸閱讀

日本三重縣知事拜會陳其邁 雙方談產業、觀光、教育

中國警告澳洲：對日應小心謹慎 勿忘歷史教訓

因疫情停開3年 台灣日本漁業委員會本月於東京重啟

日本「迷途鯨魚」模樣虛弱 網友集氣盼重返大海

相關新聞

大迫傑計畫和台港澳選手交流：不只傳承跑步方式 更要分享跑步樂趣

日本知名馬拉松選手大迫傑創立的長跑品牌 《Sugar Elite》於 9 日簽訂合約，宣布與 EKIDEN SPORTS MANAGEMENT LIMITED 驛傳體育管理有限公司合作，在香港、澳門及

賽事心得／鎮西堡100K 相隔六年重回超馬拿下男子組第1名

【超級馬拉松】 超級馬拉松的定義是指超過42.195公里的賽事即可稱為超級馬拉松(Ultra Marathon)，也就是說超馬的範圍非常廣泛：50K/50mile/100K/100mill/12

跑步小品／做#跑前暖聲操 來抽Podcast NFT！

新年伊始，你的跑步心願是什麼呢？我希望2023年的台北馬能破PB！（內心獨白：最好能一舉BQA啊～）相信你也有2023年的跑步心願，要不要試著錄下來，聽聽看自己對自己許下的願望呢？ 😊🙏《肉

陳彥博頂著恐懼再度挑戰育空極地700公里 將身陷冰天凍地+漫長黑夜

過了 10 年台灣極地超馬好手陳彥博將再次踏上極地長征的旅途，於今年二月參賽加拿大育空極地 700km 橫越賽。在 2013 年時是陳彥博第一次參賽，當時他靠著意志力踏過長途的雪地，儘管黑夜來臨寒風凜

訓練心得／萬金石馬拉松訓練營 印證四大馬拉松書籍

這陣子抽空把馬拉松的四大經典書都看一輪，分別是漢森馬拉松訓練法 Hansons Marathon Method、丹尼爾博士跑步方程式 Daniels' Running Formula、進階馬拉松全書

TNF100 臺北國際越野跑挑戰賽 交通介紹+民宿旅館懶人包

全國規模最大的國際越野賽事「The North Face100 國際越野跑挑戰賽」（簡稱 TNF100），將於 2023 年5月21日盛大展開，對於首次探訪金瓜石的你，是否還在煩惱交通與住宿的問題呢？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。