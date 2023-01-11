賽事心得／台北馬拉松 這場賽事我準備了一年
叫練一起破三吧！ 曹神這樣說著
內心想著 破三不爽，是我的夢。
說實際一點 台北馬不知道抽不抽的到？
大夥鬧著可以啦，好吧！一起訓練吧。
出發總該有個方向吧！如果萬金石能跑進330 台北馬就免抽啦。
這樣想著有著目標 投入訓練就有方向
該死 怎北海岸三月天 天氣晴 海風又大
最終保住330
資格到手啦
免抽啦 這下可以安心跟大夥一起訓練了
而事實是 勉強拿到的資格
瞬間提升的訓練量 嚐到苦果了
四月一次訓練 我拉傷了
足足停擺一個多月
五🈷️底從新投入訓練
10公里 只能跑跑走走這樣的我 已經被小團遠遠甩開
我還可以嗎😌！ 內心總是懷疑著
沈澱再出發
破三本來就不是自己的夢 何必拘泥
跟不上 就自己好好打底吧！
只有累積沒有奇蹟 這道理每個跑者都懂 做起來卻不易
惰性的個性 自己最清楚
如何改善這個問題 是首先的課業
報名才會有動力 這樣想著
於是 三場賽事就這樣訂下
先打底在測試
7-9三個月有氧打底
9/25 蘇花馬
10/30 日月潭環湖馬拉松
11/19 資訊盃公益馬拉松
三場全馬測試
目的明確 目標自然會來
三場全部選擇自己最弱的一環 山路馬拉松
時間很快
蘇花馬D day 目標3:40-3:50
完賽當日 傾盆大雨
哇 連老天鵝當幫助我耶
人家怕下雨 我寧願下雨 也不要大晴天
順利達標 還高標 信心都來了
再次受挫
10/30 日月潭環湖馬拉松
一樣的山路馬 不同的心情💔💢
起跑天氣有點寒冷
過了半馬已經晴空萬里 烈陽高掛
以為成績可以再向前推進
結果 最後的一哩路 走了好幾回
心情再次盪回原點
測試最終回
拋開日月潭馬的陰霾
資訊盃馬 目標設定 長課
已知當日天氣肯定晴朗
目標完成前34公里（爬坡訓練）
結果雖然有點不圓滿 也是可以
過了34達成目的 下坡玩起大砲 結果抽筋
比預期慢3-5分鐘 不過可以接受的啦
最後確認目標
11月目的是提升 速度目標就很明確
11/3 5000 19:50
11/6 自測半馬95分鐘（目標配速4:30）
11/19 資訊盃 前30 目標均速4:30完成
11/22 5000 19:30
11/24 10000 39:50
12/1 10000 40:00
12/4 最終測試 24k 均速4:20
經過一個多月測試 很明確告訴自己
能力值就落於4:20-4:25
目標來自紮實的訓練
一連串的累積訓練 知道是不可能破三
明確抓到目標 感受當日
就抓感受去享受賽道
哇 老天鵝都幫我
超低溫啦 爽啦
七度 乾爽
只能說爽翻天啦
這種天氣只能說不破pb 對不起自己
不看錶 完全用身體感受 享受賽道
享受賽道 原來這麼美好
感謝 FOOTLAND長期的關懷 真的是一家超棒的廠商
超乎預期的成績
彰化139間歇團 我的動力 我的最佳夥伴群
#2022台北馬拉松#彰化139間歇團#FOOTLAND
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