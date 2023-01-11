賽事心得／台北馬拉松 這場賽事我準備了一年

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叫練一起破三吧！ 曹神這樣說著

內心想著 破三不爽，是我的夢。

說實際一點 台北馬不知道抽不抽的到？

大夥鬧著可以啦，好吧！一起訓練吧。

出發總該有個方向吧！如果萬金石能跑進330 台北馬就免抽啦。

這樣想著有著目標 投入訓練就有方向

該死 怎北海岸三月天 天氣晴 海風又大

最終保住330

資格到手啦

免抽啦 這下可以安心跟大夥一起訓練了

而事實是 勉強拿到的資格 

瞬間提升的訓練量 嚐到苦果了

四月一次訓練 我拉傷了

足足停擺一個多月

五🈷️底從新投入訓練

10公里 只能跑跑走走這樣的我 已經被小團遠遠甩開

我還可以嗎😌！ 內心總是懷疑著

沈澱再出發

破三本來就不是自己的夢 何必拘泥 

跟不上 就自己好好打底吧！

只有累積沒有奇蹟 這道理每個跑者都懂 做起來卻不易

惰性的個性 自己最清楚

如何改善這個問題 是首先的課業

報名才會有動力 這樣想著

於是 三場賽事就這樣訂下

先打底在測試

7-9三個月有氧打底

9/25 蘇花馬 

10/30 日月潭環湖馬拉松

11/19 資訊盃公益馬拉松

三場全馬測試 

目的明確 目標自然會來

三場全部選擇自己最弱的一環  山路馬拉松

時間很快

蘇花馬D day 目標3:40-3:50

完賽當日 傾盆大雨 

哇 連老天鵝當幫助我耶

人家怕下雨 我寧願下雨 也不要大晴天

             

順利達標 還高標 信心都來了

再次受挫

10/30 日月潭環湖馬拉松

一樣的山路馬 不同的心情💔💢

起跑天氣有點寒冷 

過了半馬已經晴空萬里 烈陽高掛

以為成績可以再向前推進

結果 最後的一哩路 走了好幾回

心情再次盪回原點

測試最終回

拋開日月潭馬的陰霾

資訊盃馬 目標設定 長課

已知當日天氣肯定晴朗

目標完成前34公里（爬坡訓練）

結果雖然有點不圓滿 也是可以

過了34達成目的 下坡玩起大砲 結果抽筋

比預期慢3-5分鐘 不過可以接受的啦

最後確認目標

11月目的是提升 速度目標就很明確

11/3 5000 19:50

11/6 自測半馬95分鐘（目標配速4:30）

11/19 資訊盃 前30 目標均速4:30完成

11/22 5000 19:30

11/24 10000 39:50

12/1 10000 40:00

12/4 最終測試 24k 均速4:20

經過一個多月測試 很明確告訴自己

能力值就落於4:20-4:25

目標來自紮實的訓練

一連串的累積訓練 知道是不可能破三

明確抓到目標 感受當日

就抓感受去享受賽道

哇 老天鵝都幫我

超低溫啦 爽啦

七度 乾爽

只能說爽翻天啦

這種天氣只能說不破pb 對不起自己

不看錶 完全用身體感受 享受賽道

享受賽道 原來這麼美好

感謝 FOOTLAND長期的關懷 真的是一家超棒的廠商

超乎預期的成績

     

彰化139間歇團 我的動力 我的最佳夥伴群

#2022台北馬拉松#彰化139間歇團#FOOTLAND

日月潭環湖馬拉松 萬金石 台北馬拉松

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