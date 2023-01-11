跑團天地／大竹精實團大團練的背後⋯多的是你不知道的事

就在元旦的那天，一個運動風氣頗為盛行的小地方，誕生了一位百馬王子小巫哥。

而這場大團練的開始，就是為了慶祝小巫哥完成✅他人生中的第一場百馬！

0108早上5:30 天還沒亮，大家就陸續到大竹圖書館前集合✌️

整隊後由百馬王子及四位900湖女神緩步領跑出發，穩定的配速讓後面的隊友跟車跟的很chill，沿路還可以談笑風生說說自己的輝煌戰績。

說著聊著約7K的距離，我們到了桃園高鐵站，此時專業的補給車沿路載著運動飲料🥤香蕉🍌跟好跟滿，就怕大家沒補給到，真的是太給力了。

稍作休息後原本有些跑友回程想騎UBike的，也都直接選擇跟大夥們一路跑回集合點，沿路都有大砲跟拍，一人大砲，行動力十足，從天黑拍到天亮。

回到集合地點來回約13K，此時聽到有人喊著快來吃比臉還大的飯團喔🍙，好歡樂的團練氛圍。

就在一片歡樂中，突然有人邀請全馬破3的勇腳上台，此時的我才驚覺我是參加了什麼團練啊？🤣原來這些勇腳降速陪大家完成大團練🥰真的是揪甘心ㄝ！

最後我也很榮幸的可以跟百馬王子一起奔跑在900湖上，一直以來很害怕團跑的我，在這次小芳的邀約下決定一起跟上大家的步伐👍

後記：以為這樣就結束了⋯頂著高學歷的珮雯女神默默的跟我說：我也是5K10K半馬一直到全馬，我相信妳也可以的！我心裡一驚難道這就是推坑嗎？🤣🤣🤣