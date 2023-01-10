跑步小品／做#跑前暖聲操 來抽Podcast NFT！

新年伊始，你的跑步心願是什麼呢？我希望2023年的台北馬能破PB！（內心獨白：最好能一舉BQA啊～）相信你也有2023年的跑步心願，要不要試著錄下來，聽聽看自己對自己許下的願望呢？

😊🙏《肉腳的跑步人蔘》podcast節目經營至今也快滿兩年了，因此我也希望2023年除了日常的錄音以外，能玩些新花樣，所以最近跟Mindtrix團隊合作，將節目主視覺設計為一個 碳板跑鞋動態 3D NFT ，如果你參加活動在一分鐘時間內許下心願並錄音下來，就可以得到這個動態3D NFT喔！

👂收聽本集《肉腳的跑步人蔘》podcast請點 這裡（約34分鐘）

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（本集是在線上訪問MIndtrix團隊的Andrew和Ray，後悔釘選了自己那一格，這個臉大得好口怕啊～😅）

「跑步小白」的接力賽體驗

Andrew和Ray的跑步初體驗是2021年的新北市追火車接力賽，Ray直接選了全下坡僅4K最輕鬆的那一棒，而Andrew跑的是6公里的上坡路段，完賽後所有夥伴把獎牌合體為一個圓，翻過來還有各棒次的路線圖，讓他們看了好感動！但…，並沒有感動到讓他們繼續跑下去，至今仍自稱「跑步小白」，哈哈 🤣🤣🤣

Mindtrix團隊也有位自稱佛系的馬拉松跑者Sduffy，2022台北馬以4:55完賽，大破PB進步55分鐘！令她最感動的是，最後兩公里路段嚴重撞牆時，突然聽到媽媽在賽道旁對她大喊加油，頓時激勵了她沉重的雙腿繼續跑下去，當時內心的激動令她永生難忘，可見聲音真能帶給人很大的力量！💪🏻💪🏻💪🏻

來收藏3D動態碳板鞋NFT吧！

Mindtrix是全球第一個發行Podcast NFT的團隊，Andrew負責平台前後端程式開發以及智能合約撰寫，Ray的專業是設計，負責平面、3D物件和平台介面的視覺設計，兩人都是podcast重度使用者，通勤時必聽，和肉腳結緣之後，Ray以本節目主視覺和肉腳競賽時老穿著的同一雙跑鞋為設計靈感，製作出一雙3D碳板跑鞋！顏色更是應景新春過年的氛圍～

（這一雙看起來是不是有一點眼熟啊？！😉 圖片提供：MIndtrix）

Podcast NFT 是什麼東東？

至於Podcast NFT又是什麼？為什麼要把podcast變成NFT呢？🧐 Andrew說，相較於大多數NFT是圖片，Mindtrix團隊是將音訊作為NFT素材的來源，並且將音檔轉變為可視化的波形，聲音的高低起伏以波形呈現，同一句話若由不同的人講出來會是不一樣的波形，甚至可以調配成不同顏色，肉腳不禁好奇，像我這樣屬於較低沉的嗓音，會是什麼顏色呢？🧐

（「聲音波長可視化」的概念就是像上圖這樣的圖像 😉 圖片提供：MIndtrix）

負責設計的Ray說，目前Mindtrix為求公平，將所有的可視化波長都以黃色呈現，未來會用不同顏色和深淺來表現音調的高低。其實我最好奇的是，當《肉腳的跑步人蔘》不只是podcast，而是podcast NFT時，價值會是多少呢？🧐Andrew以三個不同角度說明NFT的價值，首先，NFT是一種「數據擁有權」，有別於「複製」、「貼上」，NFT可以把誰發行以及誰擁有這個數位檔案，記錄在區塊鏈數位儲存空間當中，由於區塊鏈資料的獨特性與不可竄改性，便可區分自己所收藏的是創作者所發行的音檔，而非其他人複製出來的檔案。其次，NFT是全新的數位互動模式，例如，油畫是靜態的，與油畫互動（觀畫）的形式停留在思想層面，但若轉為數位方式呈現，則可依觀賞的角度、時間或氣溫，讓畫呈現不同的結果，這樣的數位藝術品能有更多維度的表現。最後，有關NFT的價值，Andrew認為是附帶的，若大家肯定作品的內容，如《肉腳的跑步人蔘》每一集內容都是跑者的熱血故事，因為喜歡這樣的創作內容而收藏、支持創作者，就是他從事Podcast NFT最樂見的。

數位錢包是什麼？

至於參加 #跑前暖聲操 活動，會獲得的數位錢包，Andrew說明，數位錢包是一組帳號，可存放數位檔案，參加者這次得到的3D動態碳板跑鞋NFT就可存在數位錢包中；進入web 3.0時代，大家應該進化，擁有一個數位錢包來體驗數位生活。#跑前暖聲操 活動，只要大家把2023跑步心願錄音下來，完成活動就可以獲得《肉腳的跑步人蔘》3D動態碳板鞋NFT和數位錢包，也許，從此就打開了一扇屬於你更進階的數位大門！

詳細活動操作方式請參考連結： https://www.mindtrix.xyz/voicetorun-provoice

《肉腳的跑步人蔘》祝福大夥兒2023越跑越強越快樂！

**《肉腳的跑步人蔘》podcast節目歡迎點擊連結收聽，並訂閱、留下五星評論、分享喔～😁😁😁