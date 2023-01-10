賽事心得／鎮西堡100K 相隔六年重回超馬拿下男子組第1名

【超級馬拉松】

超級馬拉松的定義是指超過42.195公里的賽事即可稱為超級馬拉松(Ultra Marathon)，也就是說超馬的範圍非常廣泛：50K/50mile/100K/100mill/12H/24H/48H/多日賽/環xxx系列/越野超馬…等，只要超過全馬的距離且是靠自身移動的方式完成的都可以是超馬。

【為何要跑超馬】

全馬就已經夠累了，為什麼還要跑超馬? 明明可以在家睡覺，為什麼要摸黑到山上去跑步?超馬和全馬都是跑步，但超馬多了一點心理層面的東西，有種「相信自己」、「肯定自己」、「超越自己」的理念，為了追求自我實見的成就感與滿足感。明明就知道跑到一定程度會出現生理上的疼痛，但卻在跑了一場超馬之後沒多久又忘光了，不小心手滑又報名了另一場超馬賽事，有點像剛跑初馬後一樣，說以後再也不跑全馬了，但賽事報名網頁一公布又報名了。超馬比起全馬更容易有那種超越自我的時機出現(全馬也有，但強烈度較小)，一旦出現後，心理的小惡魔就會叫你不要跑了，放棄吧，幹嘛這麼累，棄賽就解脫了，下次再來!而超馬有趣的地方就是這個時機點的出現，除了身理上的疼痛(受傷就不要勉強)外，超馬跑者享受這個小惡魔出現後，自我戰勝它的成就感，不管完賽時間是多少，只要戰勝小惡魔後就是覺得心滿意足。想要對超馬有更多的認識，可以去找一本書：「超馬跑者的崛起」，裡面是用小說的方式介紹作者親身的超馬經歷。

【鎮西堡超馬100K】

距今的10年前，也就是2013年曾經參與了第一屆的鎮西堡100k，但因為路段受阻臨時改為上下坡一趟25k，共跑4趟的方式進行，當年雖順利完賽，但衝著想用'跑'的去鎮西堡這個念頭沒有完成，總覺得有點遺憾。2022年中看到鎮西堡100k開放報名時，心理有股想要再次報名的衝動，就是想體驗跑去的感覺，看了比賽時間如果沒意外應該會和渣打馬同天(後來渣打延到2023年11月)，不過與其再跑一次渣打馬，我決定還是要報名鎮西堡100k，徵詢老婆同意後，這場鎮西堡100K確定成行。

【準備方式】

2012~2013年是我最多超馬比賽的兩年，距上次完成超馬已是2016年10月的開廣50k繞操場了。可以說有6年以上沒有跑過超馬了。在台北馬結束之前，我的主要目標還是在破自己全馬的成績為主，因此12/18前我仍是以準備全馬為優先，但我知道台北馬後三週就是100k，因此在準備台北馬的週末長距離都會盡量連跑兩天長一點的，例如30+30這種，兩天總合約60~70k，一方面是準備台北馬的長距離練習，另一方面同時也準備鎮西堡100。台北馬完賽後的週末兩天(12/24、12/25)剛好是聖誕夜、聖誕節，利用十八尖山的山路來回一趟6.1k，直接跑7趟就是一個全馬的距離，利用B2B的山路練習連跑兩天的全馬。隔週的星期四則是利用公司附近的山路約7%的1k山路，採來回折返的方式跑了6趟，模擬一下鎮西堡山路的體感。接著12/31跨年夜再跑了一次十八尖山全馬，之後就一路減量輕鬆跑至星期五，星期六則是例行的比賽前全休日。

【比賽過程】

印象最深就是5:00摸黑起跑上山，原以為會有前導車開路，不過沒有也不錯。從尖石鄉公所到宇老這段20k的無限上坡跑在昏黑的山路裡，陪伴著幾乎滿月(初十七)的月光景色，忽然不覺得恐怖反而有點享受這種好像全世界只剩下我是醒的感覺。靠著偶爾的路燈或是月光下的馬路邊線辨別轉彎的方向，並小心踩穩每一步，而黑夜跑的好處則是看不到那無盡的山坡，跑起來好像沒那麼辛苦，反倒是回程時太陽高掛，大老遠就看到即將到來的無窮上坡而且還要曬太陽。約莫過了宇老約早上的6:50，天已亮了，可以清楚看到道路也可以享受跑下坡的快感，這時覺得自己非常強壯，精神很好一路用約4:10/k的速度下山至秀巒的31k處。這時發生了一個小插曲，一位攝影師看到我突然出現嚇了一跳，趕緊跑回他的相機前要幫我拍照，但最後還是來不及為我留下照片，不過沒關係，這時的我仍然非常強壯也很興奮就一路往前衝，但覺得景色怪怪的!

是的，我跑錯路了，剛才攝影師那個點就要左轉的，還好發現得早約莫多跑了100公尺，來回約200多公尺，損失約1分鐘。跑超馬就是這樣，一些意外或事故不要自亂陣腳，重點是你的心(心理)夠不夠強，反正至少沒跑錯太多，就繼續面對秀巒後的連續約16k的上坡而且是超陡上坡(看得到的，不再是天色昏暗時的前20k)。賽前就設定盡量不要走路，加上去程還算有力氣，所以這段16k的上坡再陡都至少是小跑步上山，唯一有停下來就是進補給站補水時。經過了新光部落可以發現當地原住民已起床活動，有看到人後，自己也比較振奮，一路往中間折返點前進，過了部落後往鎮西堡神木群的路是水泥路面(非柏油路面)，雖然路面較差但仍是可以跑的路而不是越野路面。會報名這場100k主要也是看到有IAAF認証是標準的100k，不過出發前聽裁判長廣播有說今年會將折返點提前和2019年以前一樣時，大概就有心理準備了：「里程會不滿100k」。到折返點時看了一下手錶上的里程約49k多，也就是來回大概就是98~99k之間，既然都這麼累了，建議主辦單位明年可以再改成正式標準的距離，我想信跑超馬的跑友都很自虐的 XD

怎麼去就怎麼回，所以回程的50k中，來的時候是下坡就改為上坡。其中去程的上坡約36k、下坡約14k，回程就變為上坡14k、下坡則有36k。看似回程要簡單多了，但絕對沒有算數學那麼簡單，那短短14k的上坡即使用了很多力氣，但比起去程的上坡要慢了很多，而即使是下坡也快不了多少，每一步大腿股四頭肌都在哀嚎，看似下坡跑得很順但比起去程的下坡配速還是要慢了20多秒/k。原本賽前說盡量不走的策略就在回程的時候破功，那種超陡的坡用跑的比走的還累且速度也沒快多少，索性就用快走的方式休息一下，走個幾十步到100步內再繼續跑起來，果然一試就上癮，陸續應該有走了10次以上才把回程69~80k這段11k左右的上坡給完成，之後就是爽爽的20k下坡了…(才怪)。

本想最後20k來個4分速初頭一路衝下去，不過大概衝了1k就發現根本做不到，頂多就是4:3x秒左右前進，而且每一步都可以感受到大腿的痠痛，和去程的下坡完全不同，而且6~7%的下坡如果肌肉沒力，其實根本很難跑，越陡的衝擊力就愈強，這時反而平路會好跑一些，但對於忍受痛苦一流的跑者來說，或許下坡還是能比平路快一點，但就是…痛。雖說是一路下坡，但偶爾還是會來個緩上坡數十公尺讓你降速，好消息是至少大腿比較不會痛了，壞消息是又變慢了。原以為20k的下坡應該不太用再補水了，但這段路已是過正午十二點，又熱又乾下，經過補給站還是停下來裝水再上，免得最後出什麼差錯，穩穩地跑完最後的里程比較重要。

終於，最後在下午1點44分時進入終點，相隔六年，我又回到了超馬賽場上了。

【感恩】

感謝老婆給我機會重返超馬，其實一直很想再試看看，但超馬真的很花時間，尤其100k這種超長距離，跑再快對說來說都要8個小時多，等於半天快要不見了，所以這幾年都以報名全馬為主。

鎮西堡100k的起點尖石鄉公所也算是對說來說可以住在家裡的比賽，當天早點從家出發即可，不用特地到外縣市比賽，其它超馬像冬山河100、南橫100…等必需外宿的就等之後看有沒有機會規劃全家出遊再來參加了，但等於我又要消失半天，這難度很高。或是和老婆請假1天半來個快閃吧!