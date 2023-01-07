陳彥博頂著恐懼再度挑戰育空極地700公里 將身陷冰天凍地+漫長黑夜

過了 10 年台灣極地超馬好手陳彥博將再次踏上極地長征的旅途，於今年二月參賽加拿大育空極地 700km 橫越賽。在 2013 年時是陳彥博第一次參賽，當時他靠著意志力踏過長途的雪地，儘管黑夜來臨寒風凜冽，他還是得邁步向前行，一天睡眠時間僅短短的幾個小時，爾時甚至兩天才能睡覺，在煎熬的環境中完成了比賽，賽後他更罹患了壓力創傷症候群，好幾個夜晚會做惡夢大叫驚醒或哭出來，或是夢遊爬起來穿上雪橇要繼續比賽，不過因為當地人的這一番話，埋下他再次前往挑戰的種子。

陳彥博於今年 2/4 將再度參賽加拿大育空極地 700km 橫越賽。圖/陳彥博臉書粉專

當時的彥博在最冷 -50 多度的暴風雪且幾乎都是黑夜中，為了在限時內完賽而不斷趕路，每天只睡 2-3 小時，睡眠不足，甚至比到睡著摔倒到雪地上、掉進冰河掙扎，長時間的飢餓，身體也產生幻覺和幻聽，在短短的 10 天內體重更瘦了 15kg 。完賽後當地人和他說著：「年輕人恭喜你，但看的出你很痛苦，你只是用意志力完成這場比賽，你只看的見一片葉子，卻看不見一棵樹，只看的見一棵樹，卻無法看見森林，等到你看見森林，不知不覺才能看見全部，也才能感受這裡的大地之母。其實這比賽不該只有痛苦，而是感受大自然賜予生命的美好，希望你過幾年可以再回來，用不同的心態，重新感受這一切。」

陳彥博將進入沒有人的荒野大自然中，挑戰零下 30 度以下的低溫、風雪和長達 17-18 小時的黑夜。圖/陳彥博臉書粉專

加拿大育空，是一個人口不到 3 萬人的地方，當今年 2 月 4 日鳴槍聲響起，陳彥博將開始一路往北移動，比賽終點是靠近阿拉斯加的邊界 - 道森市 Dawson，氣溫將越來越低，進入沒有人的荒野大自然中，除了零下 30 度以下的低溫、風雪、距離等，夜晚時間也長達 17-18 小時，日照只有 7 小時。

最令彥博害怕的就是漫長的黑夜。圖/陳彥博臉書粉專

極地暗夜中，伸手不見五指僅有頭燈微弱的光芒點亮前方。圖/陳彥博臉書粉專

陳彥博說：「我想，真正最困難的，也是令我最害怕的，就是黑夜。因為在白天競賽，心理上也許容易，還可以看到極白的風景，但當黑夜襲來，看著日落，太陽消失在地平線，伸手不見五指，置身於荒野的黑暗中，視覺只有頭燈所照亮的距離，也是僅有唯一的安全感，否則便會迷失方向。一個人獨自在黑夜前進，周遭沒有任何聲音，感覺好像被困在同一個空間。」

儘管當年完賽的彥博相當痛苦，但因為當地人的一番話，他決定再次踏上旅途去挑戰。圖/陳彥博臉書粉專

黑夜、頭燈光線、雪鞋的摩擦聲，每天不斷重複又重複著，5小時、10小時、13小時，有時會有幽閉恐懼症，想掙扎逃離，有時情緒會崩潰。黑夜、孤單、寂寞任何一點思緒情感都會逐倍放大，不知道前方會有什麼，僅能不斷地不斷地往前走，限時 13 天，時間不停止，滴答滴答響著，陳彥博每天睡眠僅有 4 小時，有時 2 天才睡一次，能夠到終點的幾乎沒有幾個人。有些選手享受著這痛苦，但陳彥博覺得如果太容易，最後就沒有那份快樂了。

為了這場賽事，陳彥博積極的訓練備戰。圖/陳彥博臉書粉專

這次陳彥博透過大量訓練，來增強自己的信心，但這與其他任何比賽完全不一樣，在零下50度、睡眠不足、出現幻覺，甚至陳彥博擔心自己會喪命。因此他盡所能模擬訓練來強化自己的內心，因為在這場賽事中，精神條件遠遠超過了身體負荷，你的大腦必須有一塊無堅不摧的意志，寒冷與痛苦的程度超出了 99% 人的認知。

彥博至今仍害怕著，但他仍然勇敢向前，讓我們一起為他加油鼓勵。圖/陳彥博臉書粉專

在賽前陳彥博嘗試用打坐、冥想、觀照，去審視自己的內心，忘卻時間、忘卻空間，他說：「希望能夠用更成熟的心理，再次去面對這挑戰。但至今，我仍非常害怕著。」距離比賽倒數 28 天，讓我們一起為彥博鼓勵，祝福他這趟旅途平安完賽，感受大自然賜予生命的美好，彥博加油💪

新聞來源：陳彥博 Tommy Chen

責任編輯：Eulla

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