TNF100 臺北國際越野跑挑戰賽 交通介紹+民宿旅館懶人包

全國規模最大的國際越野賽事「The North Face100 國際越野跑挑戰賽」（簡稱 TNF100），將於 2023 年5月21日盛大展開，對於首次探訪金瓜石的你，是否還在煩惱交通與住宿的問題呢？別擔心，我們特別準備了交通方式及精選住宿的懶人包整理，讓跑者能放心安排適合自己的越野跑旅模式。

本次賽事規劃共分成「50K菁英硬派組」、「20K野跑探索組」、「10K凹豆輕越野挑戰組」及「10K凹豆輕越野體驗組」4種組別，起跑時間橫跨清晨到早上，起跑點都是在勸濟堂，本篇也特別整理到勸濟堂的各種交通方式，並嚴選十間合法經營的高評價民宿，供選手們參考。

交通方式

一、接駁車

因勸濟堂大停車場 05/20~05/21不開放車輛進入，大會推薦跑者們採取大眾運輸方式，也貼心準備了「台北-勸濟堂」及「水湳洞-勸濟堂」的來回直達接駁車，先前接駁車名額一度滿額售罄，因眾多選手詢問，目前限量加開，歡迎跑者們加價購。

加購步驟：

1.進入活動報名頁面

2.點選左側的「報名查詢與修改」

3.輸入正確個人資料，即可進行加購

注意事項：3天內完成繳費唷！

台北-勸濟堂（來回500元，恕不售單程票）

若是從台北出發，建議大家可以開車到忠孝復興站，並從忠孝復興站2號出口出來右轉，走到復興南路公車站牌處等待接駁車。

以下附上忠孝復興站附近的停車場資訊：

SOGO台北復興地下停車場（台北市大安區忠孝東路三段302號） 費率：60元/半小時 忠孝復興1站室外停車場（台北市大安區復興南路1段126巷8號旁停車場）費率：平日$60/1小時，當日當次最高上限$400；假日$80/1小時,無最高上限 停車棧室內停車場（台北市大安區安東街57-1號）費率：$50/1小時，當日計次$300（須先繳費）

水湳洞-勸濟堂（上車處在水湳洞停車場內，來回50元，恕不售單程票）

由於勸濟堂大停車場 05/20~05/21不開放車輛進入，也有許多跑者會習慣開車到水湳洞，並搭乘接駁車直達會場，也可以將車輛停至水湳洞停車場，不僅免費，也十分方便，具體位置請點我

886 公車（和美國小-瑞芳）

另一種方式是可以搭乘火車至瑞芳火車站，再轉搭886公車，並在水湳洞下車，並轉搭「水湳洞-勸濟堂」的來回接駁車，直達賽事會場。

住宿旅館推薦

一、金瓜石101民宿

電話：0932-363830

地址：新北市瑞芳區祈堂路101號

民宿介紹：許多來到九份的人，一定對於金瓜石101民宿不陌生，這家鄰近黃金博物館、茶壺山登山步道、陰陽海觀景台等景點的民宿，是金瓜石地區最高的民宿，蟲鳴鳥叫，山清水淨，搭配金銀銅鐵特色主題房間跟新穎舒適的設備，一定可以享受整晚的寧靜與悠閒。

二、金瓜石藝棧景觀渡假別墅民宿

電話：02-24961010

地址：新北市瑞芳區山尖路2號

民宿介紹：徜徉在山城懷抱和極佳視野景觀與寧靜的氛圍，這家金瓜石藝棧景觀渡假別墅民宿讓遊客們宛如置身仙境，置身至美麗畫中！位處層層山巒上的世外桃源，靠著海天一色的優美景色享譽業界多年，民宿榮獲政府多項獎項及認證，不僅有著私密安全的愜意環境，同時也很講求舒適與衛生，景觀餐廳更提供多項中西式料理，飲品，咖啡，茶點，海鮮料理台菜及台式合菜，美食產品等，希望讓遊客有流連忘返的感受。

三、食字客棧

電話：02-24966058

地址：新北市瑞芳區五號路137號

民宿介紹：來到山上想要住透天厝老房子，絕對不能錯過食字客棧，這家民宿本身有舊有的歲月痕跡，儘管因位於山區難免會有不速之客(小昆蟲出沒)，但旅館人員都盡力地維護跟打掃房子，盡可能在能力範圍內給房客最舒適的環境，讓來這裡的每位旅客都能放鬆心情、放慢腳步，享受自然的悠悠時光。

四、金瓜石雲山水民宿

電話：0919-131846

地址：新北市瑞芳區山尖路72之1號

民宿介紹：雲山水小築位居於金瓜石、九份、水湳洞金三角的中心位置，沿山尖步道往上走1公里約30分鐘即可到達熱鬧的九份，沿山尖步道往下走1公里約15分鐘，即可到達人人皆知的金瓜石黃金瀑布，散步約20分鐘即可到達金瓜石的黃金博物園區，交通便利性不言而喻，在這裡，遊客無需遠赴海外跋山涉水，即可享受大自然的美妙，以及清新的空氣跟蟲鳴鳥叫。

五、九窩 • Box_Inn_Jiufen • 九份膠囊旅店

電話：02-24063568

地址：新北市瑞芳區基山街54之1號

民宿介紹：九窩九份膠囊旅店位於九份，距離九份昇平戲院 200 公尺，提供附免費 WiFi 的空調客房，是許多小資族及背包客的首選住宿，所有客房均配有微波爐、平面有線電視和共用衛浴，同時設有園景戶外休憩區。同時，旅店內也有提供共用廚房、公共休息區和行李寄存服務，非常方便！

六、緩慢民宿

電話：02-24961111

地址：新北市瑞芳區山尖路93之1號

民宿介紹：「慢一點，靈魂才跟得上！」緩慢民宿透過空間、服務、選書、音樂電影等體驗設計，向遊客傳遞「慢」的真義，希望讓客人藉由緩慢的速度，體驗緩慢的旅行，從歸零到啟發，細細品味這個世界。

遊客一進門便可以接到管家的親切奉茶，同時設有緩慢選書跟緩慢選香，讓旅客們不僅照顧身體，也能放鬆心靈，如果想參加夜間導覽，也可跟請管家帶路，體驗礦城的風華秘境。店內更有一款無菜單晚餐「山月慢食」，以及經典的九宮格朝食，都是主廚依當令食材設計，融合風土與餐桌美學，隨著管家說菜，邊聽故事邊用餐，進入五感的美食饗宴。

七、石山水禪民宿

電話：02-24961096

地址：新北市瑞芳區山尖路54號

民宿介紹：座落於九份黃金山城中的「金瓜石民宿～石山水禪民宿」，是以紅磚建築而成，處處瀰漫著人文氣息及日式禪風，四周美景環繞，包括東北角美景之一的陰陽海、九份基隆山、無耳茶壺山等，遊客可以隨時享受山海一色的風光美景。

八、利未莊園民宿

電話：02-24961658

地址：新北市瑞芳區山尖路97號

民宿介紹：利未莊園民宿的名稱來自於希伯來文，有呼籲人們回歸自然生活的意思，遠看，他也很像是一座教堂，每個房間除了都有優美視野，寢具也都均由知名的服裝設計師親手縫製，純白棉質，價值不菲，管家更有取得「外語領隊人員」(英語)，及「華語導遊人員」的執照，希望用最專業的態度，讓每一位來到民宿的朋友們，都能感受到最專業的導覽內容。

九、金漫會館-金瓜石九份景觀民宿

電話：0978-531931

地址：新北市瑞芳區銅山里祈堂路197號

民宿介紹：「金漫會館」是金瓜石、九份地區交通最方便的民宿之一，地點就位於金瓜石黃金博物館園區內，生活機能超方便，距離最近的便利商店僅僅不到50公尺，如果想來這住宿，可以從台北搭965或1062客運，在金瓜石黃金博物館站下車，步行約3分鐘即可到達。 會館建築結合古典與現代的美學，且擁有景觀庭園、山泉浴池及日式風格的客房設計，相信到訪的遊客一定會沉浸在「金漫會舘」的幽雅與美麗之中。

十、祈堂小巷民宿

電話：0921-642751

地址：新北市瑞芳區祈堂路148號

民宿介紹：祈堂小巷藏身在祈堂老街上，蜿蜒石階旁的日式老屋裡，隨處感受都是時光流轉下所刻畫的美好記憶，在沒有旅人入住時，咖啡空間對外營業；而當有客人入住，木屋空間便搖身一變，成為獨享的專屬客廳，可以在一整層的空間中，享受靜謐的美好時光。