訓練心得／萬金石馬拉松訓練營 印證四大馬拉松書籍

這陣子抽空把馬拉松的四大經典書都看一輪,分別是漢森馬拉松訓練法 Hansons Marathon Method、丹尼爾博士跑步方程式 Daniels' Running Formula、進階馬拉松全書 Advanced Marathoning、從五公里到馬拉松跑得更快-如何成為自己的最佳教練 Run Faster from the 5K to the Marathon-How to Be Your Own Best Coach。這四本馬拉松訓練書籍可謂是經典中的經典,有在練跑的朋友幾乎都有聽過,前三本都有中譯本,台灣也都可以買到。看完之後有很多的心得,將過去很多盲目的觀點都導正,也更加理解跑步應該怎麼樣的科學化訓練。

今天我要分享的除了這四大聖書的簡介,還有最近參加的美津濃 Mizuno 訓練營。由陳盛琦教練指導(外號:琦琦教練),課程內容和漢森課表也類似,大家一定會想問,漢森課表可不可以自己練?有沒有必要參加訓練營?我先回答答案,可以,前提是你要真的懂怎麼訓練,下面有更詳細的解釋。

一般人對於漢森課表恐怕都只有表面、粗淺的認識,從網路拿到漢森課表,認為只要照表訓練,就可以練得起來,就很開心的選擇Sub 4, 3:30, 破3等目標課表來操練。看完了書本,才知道這樣的做法是完全錯了,上過琦琦教練的課程,才又知道對於訓練的細節,有很多嚴重的認知不足。

首先在設定完賽目標,就是一個很大的錯誤點,一般人都會很興高采烈的設定一個高標,期望能夠突破自我,可以破PB,這就是一個嚴重的錯誤。依據丹尼爾博士跑步方程式,完賽目標應該是依照個人的跑步能力決定,VDOT(跑力值)公式旨在根據實際表現計算您的最佳訓練速度。使用更高VDOT速度的艱苦鍛煉訓練,會給您的身體帶來過大壓力並增加受傷的風險。可不可以使用超過個人的跑步能力訓練呢?壓力太大,休息太少,這不是你是否會受傷的問題,這是一個時間問題!是100%一定會受傷,早晚而已。正確的方法應該是依照自己個人過去三年內的跑步最佳紀錄,查詢自己的VDOT(跑力值),來推導出完賽目標。書中也提到如果真的希望增加強度,最多也不要超過三個等級。VDOT 網路搜尋有很多網站都有提供,iOS & Android 也都有app可以下載。

步驟二,知道自己的跑步能力之後,推導出完賽目標,可以透過 VDOT 來查出適合自己的訓練強度,400m, 800m的間歇應該跑多快,Tempo Run需要有什麼配速,這裡都有很明確的答案,也呼應著漢森課表的訓練內容。加上 LSD 長距離的訓練、與穿插的Easy run構築了一個完整的課表。很多人以為Easy Run不重要,平常練跑就是一定要跑快,這都是錯誤的觀念,書中提到Easy Run也是很重要的訓練,Easy Run是為了讓身體習慣跑步這個物理常態運動,並且是為了下一次的質量訓練而做的放鬆與準備。如果每一次的跑步都用盡全力,那麼下一次的質量訓練,身體都還沒有恢復過來,就無法做到自己的目標訓練,也就難以進步。我們人體的細胞,除了骨幹細胞不會再生分裂,約每四個月全身的細胞就會更新過一輪,四個月之後的你就是完全的另外一個人,這也就是為什麼完整的課表都會訂18週。

每個人的跑步能力不同,能跑的距離、與能使用的練跑時間也不同,進階馬拉松這本書提供了各種不同的週跑量課表選擇,這本聖書當然不是只有這麼粗淺,書中更有價值的是在訓練上碰到的各種問題點,例如,適不適合一日兩練?如果訓練期間碰到賽事,要怎麼應對與調整。還有訓練要素 Training components,例如營養、恢復、賽前減量、比賽配速策略...等。

參加了由琦琦教練指導的『我型我速萬金石馬拉松訓練營』,從一開始就先進行五千測驗來了解每一個學員的跑步能力,並進行分組,接著又跑了400公尺的間歇來適當的微調。在之後的課程也因應各個學員的練跑狀況給于適當的調整,第四本馬拉松書籍提到的重點正是 Adaptive Running,也呼應了琦琦教練的訓練與調整方式。我們一般人跑的課表都是一開始就定好了,Adaptive Running 的要點是這週的訓練課表,會依照上週的訓練結果來調整,訓練課表是動態調整的。有了專業教練的指導,應該有什麼完賽目標、多快的訓練配速、訓練細節調整,通通都有最專業的教練看著。很多人不看書,就聽聽跑友們的說法,跑友們自己都經常跑到受傷了。有些人看了書,但真看懂了嗎?理解對了嗎?書中有大量的問題說明,的確是有助於對訓練問題的理解,有個專業的教練指導,可以立刻協助我們做最正確與最專業的訓練,這是個直接省事的好方法。

訓練營除了跑前的動態暖身操、敏捷訓練、繩梯訓練、不同部位的體操練習、靈活性加強,質量訓練之後的緩跑、收操、放鬆,琦琦教練也會適時地指導一些跑步應注意的細節,還有學員的各種問答,觀念的講解,可以說是獲益良多。如果想在短時間內,能有最快速的進步,與得到最正確的跑步訓練,我建議,讓專業的來。搭配美津濃 Mizuno官方提供的 Rebellion 跑鞋,可以說是如虎添翼,讓我在近期的賽事,成績都有大幅顯著的進步。

個人成績

2019台北馬拉松3:57

2022台北馬拉松3:07。

陳盛琦擔任北京NIKE總教練第一人

陳盛琦,琦琦教練田徑選手的生涯

國中-全中運1500 公尺第一名(代表建國國中)

高中-全中運5000 公尺第四名(代表苗栗苑裡高中)

大學 全馬紀錄 2 小時 37 分 58 秒。

#我型我速萬金石馬拉松訓練營#Mizuno#REACHBEYOND#WAVEREBELLION#ENERZY#跑步筆記#HansonsMarathon#DanielsRunningFormula#AdvancedMarathoning#AdaptiveRunning