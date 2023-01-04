挺五個月身孕飆5K慶跨年 平均開3分半、17分31秒完賽

Gesa Krause 身懷六甲， 5 公里跑出 17:31 的成績。圖/Biegowe

今年的跨年夜你是怎麼度過的呢！？是和親友們一起聽演唱會賞煙火、聚在一起吃飯聊天，還是選擇唱歌喝酒歡樂倒數呢。這位來自德國曾拿下兩屆歐洲 3000 公尺障礙賽的 Gesa Krause 儘管身懷六甲，還是選擇用跑步來為 2022 劃下句點，而且還跑出驚人成績， 5 公里僅花了 17 分 31 秒，平均配速約為 3 分半左右。 這天下午 3 點Gesa Krause 挺著五個月的身孕，穿上螢光色的運動背心和跑褲站在選手中，凸出的小腹相當顯眼，這是她在孩子出生前的最後一場比賽。現年 30 歲的她最終以平均 3 分半的配速完成 5 公里的賽事，拿下第 20 名。

Gesa Krause 說：「拿下第幾名都沒關係，沈浸在跨年路跑賽事的氛圍才是最特別的！這天的溫度約為 17 度相當舒適，雖然起步有點倉促，在跑步過程中也因為懷孕的關係不能像以往一樣加速衝刺，甚至有時候還不得不剎車，不過在今天這些都不重要，好好的享受賽道，這是的一個非常好的結束。」

懷孕 22 週的 Gesa Krause 參加這場路跑還有另外一個目的，她想要呼籲大家「運動和懷孕是相容的！」她說：「隨著體重越來越增加，我有起不來的日子，就是躺在床上無法訓練， 這讓我感到不安，再加上越來越多的公斤困難度日增，但今天跑出這樣的成績，我感到非常自豪。」

在新的一年裡，Gesa Krause 想參加一項較短程的運動項目，並專心生產，待產假後，她就會為 2024 年巴黎奧運會重新開始訓練。

來自比利時的 Isaac Kimeli 以 22 分 18 秒的成績拿下 8 公里組冠軍。圖/Biegowe

接著將目光轉回到男子組，來自比利時的 Isaac Kimeli 以 22 分 18 秒的成績拿下 8 公里組冠軍，並且還刷新了大會紀錄 3 秒，第二名則是馬拉松歐洲冠軍 LC Rehlingen 以 22 分 20 秒創造了德國公路跑 8 公里的紀錄。

新聞來源：SWR Sport 、Biegowe

責任編輯：Eulla

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