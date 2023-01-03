賽事心得／月世界馬拉松 第一次完成連周馬

賽前左臀的緊繃的問題，一直很令我擔憂，只能積極的治療，還有多休息，本週只有一次練跑7k，這次練跑是練到跑不下去，所以心中猶豫是否參賽，尤其上周日的萬丹紅豆馬，跑得很痛苦，再加上這場月世界全馬，是前輩口中超級硬的賽事，這樣的連馬我可以嗎？

今日清晨5：20我能站在起跑點上，必須要感謝兩個人，一位是紅螞蟻一姐毓雯不斷地鼓勵我試試，雖然打從心底不相信「出來跑」就是當作「出來玩」，但我仍鼓足勇氣參加，另一位是德馨物理治療的院長，在最後一次治療時跟我說：「你可以的，不要擔心。」

這麼早起跑，想當然爾就是天色昏暗，而且起跑前突然下起雨，讓本來涼爽的天氣，頓時濕冷了起來，不過既然來了就跑吧.....

起跑時的煙火施放還蠻特別的，待欣賞片刻後，即刻出發，雖然此場賽事有限制人數，但還是有不少人擠在一起，出發時大家都慢慢地跑著，因為一開始就有坡了。四周黑漆漆，但大家跑在一起並不寂寞，我緩步跑著，腦袋祈禱著我只要完賽......

一路的長坡，讓我肌肉不緊繃也難，所以只能放慢速度，此時跑友火焰西瓜陪我跑一段，讓我不孤單，開始閒聊起來，我只想打發時間，度過這漫漫長坡，不到6k，大家都啟動了步兵模式，我也不例外，如此早就走路，表示這坡真的太虐人，不走的話，我看不到半馬就會筋疲力盡，而且硬撐的話，肌力大不如前的我，應該會爆掉抽筋，於是我在前半馬多次走路，甚至有坡就想走，開始進入魔鬼的長坡虐待循環中。

在這麼硬的路線下，肌肉會沒事，那是不可能的，所以未到半馬，下半身雙腿早就出現緊繃不適的情況，我只是盡可能的用意志力撐著，這場絕對是今年最硬的一場，果然名不虛傳，讓我吃盡苦頭，心中不知道罵了多少次自己─「為什麼要這樣虐待自己？在家好好跨年，不好嗎？」

後來進入山區小道，不知道跑過多少斜坡，也不知道走了多少路，我始終不敢看表，想要藉此逃避公里數的折磨，後來遇到好多位相識的跑者，我放開心情與他們閒聊，一邊聊一邊罵─「哪來的曙光？都是霧濛濛的.....」、「上坡好難、下坡也苦，那要怎麼辦？」、「又是坡，真要命啊......」、「下次打死不來跑了！」我只能以此度過磨人的時光，特別感謝跑友cooper陪跑好長一段，聽我囉嗦抱怨。

左邊的跑者就是cooper

就這樣聊著聊著，終於接近半馬，覺得有賺到，不過最硬賽事沒這麼簡單通過的，折返回程時，雙腿肌肉幾乎瀕臨極限，尤其右腿為了減輕左臀負擔，反而變成當時最緊繃的部分，當時下坡也是很可怕的，因為右小腿幾乎要抽筋了，不得已只好更放慢速度，結果下坡跟上坡的速度一樣緩慢，有好幾次真的不行了，就停下來走，沒想到下坡也要走的，真糟糕！

本來引以為傲的上坡能力，現在也因為前面負荷過多，讓大腿酸緊到抬不起來，就只能憑身體感覺，不行就走吧.....現在只不過剛過半馬，後面還有半馬要跑，好漫長。

跑走跑走下，一路折返回去，覺得方向就是要回去起跑點文衡殿，但事情還是沒這麼簡單，就在快回到起點時，全馬跑者還要多跑入另一山間小道，真是很虐心，眼巴巴目送半馬跑者回去，而全馬的得甘願一點繼續跑。

來到近30k時，終於遇到同團的跑友育仁、柏賢，他們都笑咪咪的走著，而我仍然堅持著，以意志力跑下去，即使只能以緩慢的速度跑著。後來雙腿幾乎要爆的時候，一位陌生的跑者，跟我說：「穩住，一定可以的。」於是乎，我穩住自己的心情，傾聽身體的聲音，能跑就跑，不行就走，就這樣邁向30k後的一段。

此時感覺能跑平路是奢侈的，唯有平路才會負擔小一點，跑在平路上是何等幸福，後來遇到冠傑返程，不愧一哥，好快的速度啊！之後遇到毓雯、風哥，已經是最後一個折返，此時要追「風」，掐指一算，有機會嗎？

事實證明「追風行動」不可行，因為已到35k的我，抽筋可能是隨時會發生的事，我只能穩住雙腿，以慢跑、快走應對。來到最後3.5k又是最漫長的一段，因為已達到最後極限，緩步慢跑的我，還在祈禱能安然跑完最後一段。

跑出山間小路後，確定只剩最後1k，心情激動了.......沒想到我即將完成這場超級硬的賽事，也快要達成連週馬的第一次，賽前的我鼓足勇氣站在起跑點，能跑多少就多少，如今我真的要完賽了！

最後50m

最後100m眼眶有些泛淚，視線模糊了起來，身體緊繃到不行，步伐非常緩慢，但心情難掩興奮，越過終點時，我高舉雙手，我做到了......