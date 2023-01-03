跑步小品／追奧運的人

（阿智來到錄音室當天也帶了我去年出版的《一起出發，一起到達！》於是我們拿著彼此的書合影～）

「我的人生變成四年一個週期，2016年里約奧運結束之後，到2020年東京奧運之前是我的日本年，這段時間我自學日文，研究日本地理文化歷史，高峰就在東京奧運；而當東京奧運一結束，就進入法國週期，學法文、念法國歷史…，高峰將在2024巴黎奧運。我的人生就以這樣的概念在走，接著2028洛杉磯、2032年澳洲布里斯本…，我要這樣追奧運…我學外文也不是要去參加檢定什麼的，而是到時更能與人交流、更能吸收資訊，發揮自己在奧運現場的價值，本來我以為我就是這樣走，但寫完這本書以後，我變得更貪心了…。」阿智笑著說。他是《42.195的夢想追逐–關於奧運馬拉松的熱血故事》這本新書的作者詹鈞智，從1896年的第一屆雅典奧運寫到2021年東京奧運，整整125年的奧運馬拉松歷史，書中更展望下一屆–2024年巴黎奧運，是個不折不扣的奧運狂熱分子，到底阿智寫完這本書以後更貪心地想什麼呢？

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短距離田徑選手的夢：跑42.195K

全新的一年開始了！訪問阿智給我最大的心得，就是要敢做夢！只要有夢想，朝著夢想走下去，有一天你會看到，ㄟ，好像不知不覺，事情就這樣成了…。這樣講起來好像很簡單，其實一點也不簡單，首先，你有夢嗎？還是只會做夢，夢完就算了？ 你必須敢做夢，而且就去行動！ 話說大學時是田徑隊的阿智，主項是400、200公尺，最長800公尺，但他心生一念：「想知道從100公尺到42.195公里，在正式比賽中每個距離能跑多快？」雖然理智告訴他，在完全沒有馬拉松訓練的情況下，去跑馬拉松簡直是「找死」，但仗著年輕，覺得自己的體能黃金期應該就在此時，最後以3:48完成人生初馬，完成第一個夢想。<

第二個夢：去奧運！

大學畢業後離開田徑場，練短距離者沒有比賽可以參加，當不了田徑選手，可以看奧運比賽吧？退伍後開始工作，阿智有了第二個夢：想去2008北京奧運。北京離台灣近，又是說中文，可以去湊湊熱鬧，想說還有八年可以存些錢，結果2004年舉辦雅典奧運時，正處於工作轉換期的阿智，意外發現雅典奧運在招募志工，一申請竟然被錄取了，「從此開啟了我的奧運人生！」

（參加2004雅典奧運女子馬拉松的國手許玉芳 照片提供：詹鈞智）

奧運賽事中有很多角色：選手、官員、裁判、觀眾…，阿智找到當志工這個切入點，這是他這輩子第一次當志工，身邊都是來自世界各地、追著奧運跑的志工，相較於一般觀眾看完比賽就離開，當了志工才發現奧運不是只有比賽，而是一個值得人去追求的領域，不同國家舉辦、具有不同個性，四年一度讓你了解一個不同國家，這會是人生中一件滿有趣的事！

2004奧運主辦國希臘的華人本來就少，願意當志工者更少，需要會講華語的人協助接待講華語的代表隊，當時阿智被分配到棒球場，協助棒球隊與大會溝通，正巧那年中華台北也打進奧運。阿智說，當志工得自費，機票住宿全得自理，主辦單位只負責當地交通，如搭地鐵公車免費。因為奧運志工人數可能高達五到十萬，除非特殊性質志工才會供住。

第三個夢：每四年去一次奧運！

「去了之後就上癮，這個經驗太美好，希望四年能去一次！」阿智默默做了第三個夢。然而申請擔任下一屆北京奧運志工卻被拒絕，猜想應該是語言能力的優勢不復存在，於是他決定以觀眾身分參加！奧運可以看的面向很多，以前以為只是運動員和體育圈關注的事，其實三百六十行在奧運這樣的大型賽會都有可觀察之處，如做廣告的，可以看奧運的廣告行銷，做交通管理的，可觀察奧運期間的交通調度，唸教育的，奧運舉辦前後期都有相關教育內容。每屆奧運都集結主辦國最優秀的人才，值得關注的絕不只是誰輸誰贏、拿幾面獎牌而已，「這就是後來我會去追奧運的原因。」阿智很肯定地說。

（上圖：參加2008北京奧運馬拉松的吳文騫跑進鳥巢內的終點 下圖：2008北京奧運場館–鳥巢內的民俗表演，讓現場看馬拉松賽事的觀眾欣賞 照片提供：詹鈞智）

第四個夢：書寫奧運馬拉松故事

「本來只想從2004年第一次參與的雅典奧運開始，一直到我走不動為止，每一屆都要參加，接著的2008年北京、2012年倫敦、2016年里約，直到2020年東京奧運延期而斷了連續參與的機會，只好在家看轉播，總覺欠了些甚麼，想到1964年東京也辦過奧運，就去查當年奧運馬拉松發生了甚麼事，原來1964年阿貝貝蟬聯馬拉松金牌，而銅牌的日本選手円谷幸吉壓力太大自殺…；再順著往後–1968年墨西哥奧運的馬拉松故事也都很精采！」

像追劇一樣，阿智追奧運，也給自己一個目標：兩個禮拜要寫出一篇奧運馬拉松故事。接著，1972、1976，寫到1980年之後開始思考，好像應該去找更早以前的資料，才能發掘奧運的脈絡？所以跳回最早的第一屆奧運–1896年，「會寫這本書真是個意外，如果我去了東京奧運，可能會注重寫當屆的所見所聞，就是因為去不了才往前寫，花了一年考古、整理，才有了這本書。」

（你看看，阿智的書房濃濃的馬拉松味兒，全是跑步相關書籍啊照片提供：詹鈞智）

（必須考古，研究奧運資料不簡單，這只是部分參考書喔 照片提供：詹鈞智）

書寫過程就像馬拉松，過程中遇見撞牆，寫不下去，史料有時找不到，去翻實體書、英文書，花時間閱讀、查字典，消化吸收，就像馬拉松的一公里、一公里，一屆一屆的寫，會寫多久不知道，遲早一定會到終點。一開始沒有出版計畫，從2021年七、八月寫第一篇在網路分享，一直寫了四五個月奧運馬拉松故事，真男人張嘉哲建議出版社考慮出版；以前關於馬拉松的書多是和訓練有關，或名人的長跑經驗，談馬拉松的文化歷史書較少見，花了整整一年整理好文稿，《42.195的夢想追逐–關於奧運馬拉松的熱血故事》順利出爐。全書十萬字，如同全馬公里數一樣，全書分成42個章節，阿智說，可以一天看一篇，如同一公里一公里慢慢累積；也未必需要照順序看，可以依你感興趣的城市或年分，如自己的出生年去看，最後所有的故事會串連在一起。

真男人：了解馬拉松歷史，你的靈魂會跑得更有層次與豐富

肉腳很喜歡Chapter 10–「一些有趣的數字與觀點」，你會發現，早期破3就可以拿奧運金牌；此外，運動員的交通工具大有關係，真正的民航大約是在1950年後才開始，但奧運早自1896年開始，當時選手們怎麼去參加奧運？「很難想像在船上如何維持訓練？難道繞著甲板跑嗎？多日乘船後怎麼可能比得好？越研究越發現影響馬拉松成績變數有多少，包括交通工具、補給、鞋子…，1960年羅馬奧運的阿貝貝是赤腳跑出2:15世界紀錄的…」。

（上圖：2016里約奧運女子馬拉松，下圖：里約奧運的森巴舞表演 照片提供：詹鈞智）

早期馬拉松多在下午起跑，「也許當時地球還沒那麼熱，也可能是因為下午舉辦對於賽事單位來講有較充裕時間可以準備，以前也沒有『可以創造選手更好成績』這樣的思維來辦比賽，而是站在主辦單位的角度辦理，選手配合。把時間軸拉長以後，就看見了歷來的演進與變化，在馬拉松比賽之餘，看看歷史的發展是滿有趣的事」。難怪真男人在推薦序寫著：你如果了解馬拉松歷史，你的靈魂會跑得更有層次與豐富。堪稱奧運馬拉松百科全書的阿智談起奧運馬拉松如數家珍，冷戰時期如何影響馬拉松選手參賽？蟬連兩屆奧運金牌者至今只有三位，當今的「馬拉松之王」Kipchoge挑戰2024巴黎奧運，極可能成為奧運史上第一位三連霸得主？

更大的夢：一生追著奧運跑

除了在好幾屆奧運現場看過馬拉松賽事、希望日後每一屆奧運都能參加之外，阿智覺得等四年才去一次有點久，現在的夢想更大了：「辦過奧運的城市也不過二十幾個，很多至今都還保有當時的場館，四年才辦一次，等四年才去一次太久了，在沒有辦奧運時我要到辦過奧運的城市去走一走；第一屆奧運雅典、第二屆奧運巴黎我都去過了，就想去聖路易（1904年，第三屆奧運）…。」

（1908年倫敦奧運歷史照片 照片提供：詹鈞智）

阿智跑2022紐約馬拉松後，順道去了蒙特婁（1976年奧運），也決定日後只要有機會，就要去「補」這些城市，若能也在當地跑一趟當年的奧運馬拉松路線，或參加當地賽事就更完美。「明年4月我想去跑一場巴黎馬拉松，順便場勘，尋找在奧運期間租的Airbnb公寓，到時大家可以一起在那兒交流…」，人生跟著奧運轉動，聽到這裡，你是否也想跟阿智一起追奧運呢？有夢最美！2023年，也來築/逐一個屬於自己的夢想吧！

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