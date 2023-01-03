賽事心得／台北馬拉松 不完美中的完美： 2:59:23

大會成績3:00:00

個人成績2:59:23

離個人設定的目標還差很遠

今年參加了IR SPORTS 極速5K訓練營

在一次一次的地獄間歇課表下

讓自己習慣在很不舒服的速度區間內堅持下去

這也是我自覺過往有點欠缺的

（我不太願意在我覺得不舒服的速度區間跑步）

就算跑不進目標配速 降速也要把課表跑完

不能半途而廢

在教練這樣的提醒下

好多好多次跑完課表

我都是喘到說不出話來

也拜這樣的訓練所賜

把自己的5K PB推進到18:53

之後的2022 IRSC臺北馬訓練營把10K PB推進到38分台

期中考長榮半馬也在自己的控制底下 穩穩地跑進84分

照這個情況來看臺北馬是已經Ready了

MP(馬配)的練習情況也都在可以控制的範圍

但沒想到在臺北馬前最後一次的MP16K練習以後

右邊屁股開始出現疼痛...

只好把原本的目標當成是狀況超級好才能跑出來的成績

目標設定前32K都不能感覺到累

32~42K一定會很累但姿勢不能變

超級簡單的策略 破PB一定是沒問題

剩下來就是能跑到多少的問題而已

這次臺北馬遇到歷屆最低溫

又沒下雨的情況下

真的是非常適合跑步

維持著輕鬆的體感

一路跑上環東21K: 85分

感覺就像沒跑過一樣

破PB的好徵兆

準備迎接河濱的逆風段

這裡的IRSC訓練營已經跑過多次了

知道只要堅持下去之後

就剩下一點點了

只要堅持就好了

心裡這樣準備著

但是! 意外發生了

我突然想要去噗噗

還有差不多10K的距離...

看了看現在的時間

(不要蹲太久的話 應該還可以SUB3的)

我對自己說了

以後就去蹲廁所了

出來以後繼續跑

已經超過32K了

不管是誰都會覺得很累

加上這裡又是逆風

我一直都覺得這裡的痛苦程度

是臺北馬整段賽道最高的

也常常在這裡掉速

這次也沒比較好跑量很少(11月只跑222.5K)的情況下

讓我的腳現在硬的跟石頭一樣完全失去彈性

配速也往下掉很多

大概在37K的時候

後面傳出集團的腳步聲

我心想應該是SUB3列車追上來了

看了看錶....恩...他們快了

所以我也沒想要跟上去

直接目送他們離開

剩下5公里了

就算很累了

也還是可以堅持著跑下去吧

過去的訓練 不就是為了要在比賽的最後可以堅持下去嗎

最後兩公里什麼都不要管了 還有力氣就衝進終點吧

這次的目標雖然不只是破三

但意外跑了大會成績3:00:00

也是很有趣難得

可以看到這麼準的

至於本來設定的目標 #245

待身體狀況調整好再去挑戰吧XD