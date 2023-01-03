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訓練心得／萬金石馬拉松訓練營 迫使你前進的力量

運動筆記／ 詹士緯

第一次參加馬拉松訓練營，感覺很新鮮，

跑步很單純，課表很複雜，身旁有人曾問，蛤？跑步還需要學喔？

我認為端看你目標在哪裡，跑健康當然很容易達成，

但隨著目標高到一個程度，就會發現，

要達成心中那個理想的目標還真不容易，

藉由每次比賽，抽絲剝繭分析自己能力到底是哪裡不足，

買了好幾本跑步相關的書，想要多方了解訓練的目的，

到底要怎麼調整訓練內容才能達成自己的目標，

但這次，不用想那麼多了，跟著練就對了。

馬拉松挑戰就是這麼有趣，一個會讓你耗盡全身肝醣去完成的比賽，明明過程中很痛苦，心裡想著我下次再也不要參加了，但身體的痛苦卻帶來心理上的富足，驅使著你下一場比賽在哪裡，2021年台北馬結束，我並沒有休息太久，馬上規劃之後的目標，

2022台北馬拉松，但最後我沒有參加XD，

就挺突然的，2023萬金石訓練營徵選上了

明明知道這賽道很硬 (海風、氣溫、爬坡)

2017、2018連跑兩年萬金石馬拉松跑5hr的我

在這次訓練營目標卻寫下310的目標成績。

訓練營課表練什麼、動態操練什麼、核心訓練練什麼、

繩梯、角錐、馬克操，每種訓練都很重要

但更重要的是，有一群人，來自不同背景，聚在一起為了相同的目標訓練，互相鼓勵、督促，那感覺是一個更大的力量迫使你前進

迫使你在訓練以外，飲食、作息、壓力管理、時間分配，都斤斤計較。

距離萬金石馬拉松剩下11週了，也許過10年後回想這段時間，

我希望那是一段沒有遺憾的日子，加油吧!

#我型我速萬金石馬拉松訓練營

萬金石馬拉松 台北馬拉松

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