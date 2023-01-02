訓練心得／萬金石馬拉松訓練營 相信自己做得到

生而知之、學而知之、困而知之。有些人生而知之天生就會跑不需要人教就會了，有些人學而知之透過上課學習就會了，我覺得我比較像是困而學之，耳根很硬總是要親身試了遇到困難了行不通了才認輸。這次參加MIZUNO 萬金石馬拉松訓練營其實蠻偶然，因為沒有特別留意課程是板一晨運的跑友聊天推薦琦琦教練很厲害，然後課程地點又在每天晨跑的板一運動場，就報名了。

放棄台北馬

訓練營徵選面試是我第一次和琦琦教練見面，自我介紹時我說我每年會專心準備2場比賽，一場台北馬一場萬金石，但教練當下就要我放棄台北馬，因為兩場比賽太近了。可是兩場比賽差3個月，我之前從沒聽過這樣的說法，但我這次選擇相信教練，我也不知道為什麼，或許就是困而知之，自己試到沒招了，有知名的教練給我這樣的建議，就豁出去再試一次吧。

訓練一個半月成果

11月中開訓至今扎扎實實完成6週課表，感受著每週自己的進步，自信又慢慢地回來了，這是最大的收穫。相信自己做得到這件事，在經歷無數次挑戰失敗、受傷、確診等等關卡淬鍊後又回了。

10度以下天寒地凍當別人在休息的時候我們在練著，每次咬緊牙根化成了自信的養份，3/19的比賽早就已經開始，在這每天一天每一步。