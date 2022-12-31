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「2022 跑步大調查」回來啦！填問卷抽頂級碳板鞋、Garmin 手錶等多項好禮等你拿！

運動筆記／ 運動筆記編輯團隊

圖/一流

主辦單位｜跑步筆記感謝贊助｜adidas、ASICS、摩曼頓Momentum

2021 因疫情而暫停的跑步大調查，終於在 2022 回歸啦！隨著來到後疫情的時代，大家依舊努力不懈的訓練，那麼《跑步筆記》的我們也想知道在今年度各位跑者的跑步概況，所以即日起～ 2023 年 1 月 29 日（日）將進行年度跑步大調查，透過問卷來了解台灣跑者 2022 年的日常訓練、裝備、賽事參與經驗，一同來回顧 2022 年的跑步里程！

《跑步筆記》本次準備了多項獎項，要來贈與各位跑者們，只要填好填滿，你就可以來參加抽獎，跑步大調查的結果與中獎名單，將會在 2023 年 2/13 公布在網站中，那話不多說，現在就準備好起跑，開始填問卷吧～

問卷傳送門🌀

活動時程

  • 問卷填答：即日起 ～ 2023 年 1 月 29 日（日）
  • 獲獎公告：2023 年 2 月 13 日（一）

得獎公告

得獎者將於 2/13（一） 於本活動頁公告，同步會寄送信件通知得獎者，得獎者須於 2/17（五）回覆個人寄送資訊，逾時將視同放棄，不另行通知，亦不進行候補。

本活動獎項之寄送地址僅限台澎金馬地區。獎項內容、顏色與款式，皆採隨機贈送，恕無法更換、轉讓或折抵。獎品將會在公告獲獎後陸續寄出。

《跑步筆記》2022 跑步大調查抽獎獎項

（獎項按照定價排列）

（1名）ASICS Metaspeed SKY+Metaspeed EDGE+ 擇一（市價 $7,280）圖/ASICS

（1名）GARMIN Forerunner 55 智慧手錶一只（市價 $6,990）

圖/GARMIN

（2名）Nike Air Zoom Tempo Next%（市價 $5,500）

圖/Nike

（6名）adidas adizero Boston 11（市價 $4,690）

圖/adidas

（1名）ASICS MagicSpeed2（市價 $4,580）圖/ASICS （2名）Nike Pegasus 39（市價 $3,500）

圖/Nike

（4名）Nike 當季跑衣＋跑褲（市價約 $3,000）

圖片僅供參考以實際發貨為主。圖/Nike

（2名）ASICS 後背包（市價約 $1,790）圖/ASICS （2名）Nike 跑帽（市價約 $800）圖片僅供參考以實際發貨為主。/Nike

（5名）ASICS 跑步中空帽（市價約 $580）

圖/ASICS

（10名）ASICS 運動毛巾（市價約 $390）

圖/ASICS

注 意 事 項
  1. 本網站將於開獎公佈後，以 email 與中獎人聯繫，逾時將視同放棄中獎資格。
  2. 獎品數量/品項如活動內容公告所示，並將於抽出得獎者後告知獲獎者。
  3. 本活動獎項之寄送地址僅限台澎金馬地區。
  4. 主辦單位有修改以上活動內容之權利。
  5. 活動參加者於參加活動之同時，即同意接受本活動之活動辦法與注意事項之規範。
  6. 敬請確認個人資料正確性，若因個人資料有誤造成無法聯繫，視同放棄獲獎權利。
  7. 活動獎品不可更改轉讓或折抵兌換現金，若因故廠商庫存不夠我方將提供等值獎品。
  8. 依財政部國稅局各類所得扣繳率標準 (民國 99 年 12 月 22 日 修正)規定：競技競賽機會中獎獎金或給付超過新臺幣 1,000 元，須列單申報該管稽徵機關。故舉凡中獎金額或獎項年度累計總額超過 NT$1,000 元整，主辦單位將依稅法規定於年度開立扣繳憑單予活動中獎者，屆時中獎人可憑扣繳憑單之扣繳稅額抵減個人綜合所得稅。另，中獎金額或獎項價值超過 NT $20,000 整，依法應預扣繳 10% 稅金(非中華民國境內居住之個人，依法扣繳 20% 稅金)；得獎者需依法先繳納稅額，若未繳交稅金視同放棄得獎資格。 相關扣繳資訊，請參閱：各類所得扣繳率標準。
主辦單位｜跑步筆記感謝贊助｜adidas、ASICS、摩曼頓Momentum策劃｜姚焱堯、陳庭淯主編｜李學穎 問卷設計｜呂怡潔、趙先竣 問卷製作｜周官儀行銷｜林柏逸、潘捷恩

責任編輯：Ian

＊跑步大調查，盡在跑步筆記

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