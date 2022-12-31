賽事心得／2022 臺北馬拉松 是一場出乎預料的完美42.195

以下文長，先講結論。如果要為我今年唯一一場全馬，2022臺北馬拉松，做一個簡單的總結，我會說這是一場出乎預料的完美馬拉松。整個比賽過程，我完美地維持著跑姿配速，無厭世，無抽筋，一切的一切都照著腦袋裡頭的劇本來完成。有美妙的乾冷寒流而來的天時，有著不錯的起跑位置得到地利，更有認真對待比賽，一起訓練完成心理目標的跑友們的人和。

今年的我，跑步跑進了心流。完全沒注意到相機，其實我沒有想一次破那麼多的PB的。但老天都給了自己最完美的跑步天氣，機會來了怎能不抓住？能破pb是我意料中事，只是順便破四，我會說是運氣。今年的我，修正了種種去年的失誤。

孔子對顏回的評語中，有一項「不貳過」；國中導師常對我們說：「人不能犯兩次錯誤」。而軟體工程師的工作中，有項很煩但無可避免的工作，便是找到程式碼裡頭的錯誤。對錯誤的檢討與改進，從小就被老師植入在個性，並在工作中執行。而這樣的性格我也用在跑步上。而今年我只是修正去年的錯誤，便獲得了進步。速度從來不是我的問題，是心態阻礙了我取得更好的成績。

愛我的讀者再往下看吧。啾咪【來自2021的夢靨】去年因為自己的任性，我完美地惹怒跑團大老；又因介入了跑友間的爭執，公親變事主。這些紛紛擾擾的歹戲，並沒有隨著去年結束跟著落幕。至今仍是歹戲拖棚，我至今也都無法登出這部爛戲。這些爛戲也造成了我心理上的負擔，像是臉書上的朋友一下子少了不少人。我只能自嘲說我這是雪崩式被斷交。

最低潮的時候，全是小廢物的同伴支撐著我。今年一整年的訓練，都會不經意的diss自己就是做人失敗，就是個愛講八卦見不得別人好的爛人。訓練過程也不時地往自己身上貼上負面的標籤。反正我不貼，前好友們也會一直幫我貼。就不勞各位廢心了，自己的負能量自己貼。也常常覺得因為自己的關係，害的跟自己比較buddy buddy的跑友們一同黑掉。讓一些喜歡我的跑友們只能和我私下互動，因為一上檯面可能就會被追問我是不是又講了誰誰的壞話 #我就黑我全朋友都黑 。

反正做什麼都不對，那就更認真的做自己就好。不過就是又成為了邊緣人跑者罷了，我也是習慣習慣的。負能量和跑步是種很矛盾的結合。發漏了很多運動員的臉書或是ig，從來沒有一個是充滿了負能量的，每個人都是很陽光很正向的鼓勵著自我，鼓勵著所有讀者。我大概是少數會一直寫文寫文章來否定自己的吧(笑)

或許我還是盡量的表現出我很好，但我必須誠實面對自己，我心理不太好。

【消失的跑量】

跑完新北鐵道接力，賽季也跟著結束了。我決定去把困擾自己多年的內痔處理掉。鼓起了勇氣去看醫生，得到不用開刀但要休跑12週的結果。不動刀都是好事，只是那個休跑12週讓我好害怕。身為跑步愛好者(?)其實很怕停跑。過往的經驗告訴我停跑就是必須打掉重練。去年自己回歸了全馬賽道，還直接大破pb跑進了4:30，我很怕一停跑後又要變回那個被回收車追殺的自己。

看著群裡的大家在炎夏都沒有放棄訓練，著實讓我感到焦慮。我總會想不知道回來後要多久才能追上大家的腳步

我只能帶著相機參與大家的團練

穿著跑鞋，也想像著自己跟著大家一起跑

在這段期間，金晨五晨跑停了，週三夜跑也不揪了，週末只能看哪裡有團去見見朋友，感受一下自己還在。

*金晨五的意思是金曜日凌晨五點，也就是每週五早上五點一起晨跑的routine。由頭目發動的線上團跑。各地區的朋友連線這樣

【然後我確診了】

解除了12週的停跑後，開心復跑。Coach Fred 建議我就直接間歇吧，反正夏天也跑不遠。於是我也慢慢的從5k，從8k，一點一點的找回身體的狀況。剛好搭配著線上環台賽，感受一下身體目前的狀況。至少也發現自己在短距離的部份沒掉太多速。鬆了一口氣。

自己在河濱自己測試全力跑5k還有在26分台，距離年初最裡的24分台沒差太遠。恢復訓練後，感受到其實自己沒有退步太多，看來這砍掉重練不會太辛苦。

正當心裡頭想著今年該怎麼訓練的時候，兒子確診covid-19了，一人中全家中，才剛復出不到一個月的我又停跑了。錯過了本來要和團友一起檢視身體狀況的測5000。又很擔心會不會回來後又跑不動。尤其是剛剛回復訓練，一切都正要上軌道的時候。

原本和兩位同伴揪好一起跑B組，結果我缺席了，只剩下拍照的功能【謝謝那些給我心靈力量的跑友們】雖然沒能躲過確診，但我運氣很好的躲過了長新冠。運氣很好的，停跑兩週並沒有讓我直接廢掉。十月迎來了人生新5k最佳記錄，把個人成績推到了23分台。很幸運的，趕上了開學跑的舒跑盃，和眾好友們一起開學。一起宣告：『嘿，我回來了，各位。』

一舉把測5K PB 往前推進1分鐘

追上不講武德的暴衝仔 - 哇哈哈

嘿，各位，我回來了

終於又回歸訓練，我想我要好好的補回近三個月沒能好好跑步的進度了。藉著之前和好友一起報的比賽，一步步找回自己的狀態。

在回歸跑步訓練後，才發現原來我在別人眼裡，是很重要的存在。在和朋友的交流之下，那些藏在心底的委曲和不開心好像都沒那麼重要了。就像團友 #哇哈哈 分享的光頭教練語錄一樣，我們都該專注在當下。過去發生的那些事情，真的也就沒那麼重要了。

【訓練記事】

其實今年我的coach Fred沒有給我什麼強制的課表，大多數都是方向，還有幾個target要我做到。我其實很隨性，看當天的狀況決定要跑什麼樣的強度。但內心不再那麼迷惑的自己，總能咬著牙讓自己完成了自己的課表。而時間真的不夠了。十二月就是臺北馬了，而我只剩下十月十一月能練這樣。

10月開訓，平日晚上自已練習配速跑，假日跟著 GRC 一起玩

雖然沒報長榮馬，但我們三個小廢物在大佳練跑順便接跑長榮馬的夥伴

10月份的重點比較偏向配速的練習。Coach Fred鎖住了我的距離時間，不要超過10k/1h。訓練重點是身體的速度感。以及讓身體去找到怎麼跑出自己不熟悉的5’00， 5’20這種配速的跑姿。並更加有效率的運用自己的身體，也讓身體去適應這些比較快的速度。距離不用拉長，重點還是在讓身體能穩定輸出。其實也是一種更了解自己身體狀態的練習。

永慶盃，我終於把10K的正式成績推到1小時內了

去年的自己只要跑得比5’30快，那配速其實是非常不穩的。感覺像是一種沒節制的亂跑，也不知道自己能夠撐多久。而10月的訓練讓我知道其實這些速度沒有那麼難，加強本體的速度感，這樣也可以不用那麼依賴配速員。而也在習慣較快配速的同時，衝擊身體的有氧閥值，也提高最大攝氧量。

11月份，我的距離鎖解開了。因為剩一個多月，距離訓練要來了。教練給我四個task: 6’00/100min，6’00/120min，6’00/150min，5’45/120min。其它的長距離訓練我自己看著辦。這個月就沒什麼好講的了，跑量堆起來就是了。大概是各種不一樣的配速長距離訓練。10月份的訓練像是運用身體，認識自己的訓練。而11月就是如何的鼓勵自己撐下去的訓練了。

福和橋下配速訓練，我努力地穩配6'00

田中馬，我努力的完成 6'00 150 mins 的訓練 順便亂入IG網友的合照

Leader 訓練營，因為熱而DNF 沒有完成 5'45 120 mins 殘念

新月橋下，全馬組一起練習最痛苦的30K

其實辛苦歸辛苦，但11月蠻開心的。因為長距離課表是大家一起來完成的。幾乎每週都有夥伴一起訓練。又臭又長的長距離配速跑，就在跟著隊友們一起聊天打氣下渡過了。

平常日的金晨五再開

士林週三夜跑團復活。我們五個都是全馬組

而除了訓練方向外，我也做了一些不大一樣的調整。像是用恢復跑的鞋子去跑速度，以確保這些配速是自己身體跑出來，沒有靠著碳板威能省力的。再來是用碳板鞋來跑慢速長距離。除了早點習慣比賽鞋那種霸道的推進力外，也算是練習不要超速。

我隊友一向說我是暴衝仔，但不幸的是，我們整團都暴衝仔。在穩配訓練中，她幫了我們很多，大概也只有隊友一聲令下可以叫我們這群不講武德暴衝仔全乖乖的在她後面。

頭目：你們三個衝組的給我慢慢跑！！！！

這兩個月說不上苦練，其實那種感覺像是準備考試，然後你有一群隊友都有著追求更高分的目標一起拚博。跑步很累，但有人一起跑就撐住了。

【終於是要上場了】

今年刻意的週四休假，大夥們一起去逛expo，寫下了這次的目標。也放鬆一下這些日子緊繃的身心。針對今年的臺北馬，我修正了一些去年的錯誤。首先是減重，趁著今年停跑，將體重從九字頭降到了八字頭。為了解決賽前失眠的問題，我從十一月開始練習11點上床睡覺。賽前一週勇敢休息，倒也不是沒跑，而是維持跑感，重點是大家聚一下，互相打氣。肝醣超補有確實的做，在跑前兩天，就算不餓也盡量吃下所有的碳水。

賽前心理的目標只是sub 4:15 但還是不要臉的寫下sub 4

一同訓練的好隊友

當天巧遇的卡拉拉

另外今年跟了一場leader的臺北馬官方訓練營。頂著烈日跑了18k下車。也因此決定在裝備的部份，捨棄了陪著我征戰多年的UA超人裝，換上整套nike精英裝。手錶是今年新秀fr255，非業配，但255真的在訓練這部份幫助了我很多。我很常看它feedback給我的目前身體狀態，有沒有太疲勞，再來是運動效果還有回復狀況。因為我們都很清楚，大腦會在腦內啡的作用下覺得自己身體棒透了。但儀器會把你拉回現實跟你說你該休息了。

衣服是賽前跟 Eden 購入的。有好友靈氣加成配速再減10秒 （並不會好嗎）

再來是果膠的部份，這次準備的是聽說一條抵兩條的sis黑膠，長距離訓練的時候就很有感。它真的撐得比較久，為了要順順跑完，只好又再次的對不起我的錢包了。之前看著蕭大俠還是jay大的文章都有提到補給的重要。在比賽時吃膠也是需要練習的，什麼時候該吃，要吃多少都必須在賽前去感受。這次我做到賽前練習了。(過往都會為了省錢賽前練習會吃比較少)

總之我做好一切我能做的準備了。而最大的好消息就是今年的台北馬會非常非常的冷，正是我最愛的天氣。

【臺北馬我來了】

早上四點起床刷牙洗臉準備行頭。平常金晨五的訓練就是為了台北馬時能夠早起。到會場後直接前往約好的集合地點。Eden已經先到了。根據 Fred 的賽前早餐指南，叫我再加入一條巧克力，直接乾掉600cc的運動飲料。嗯，吃得好飽這樣。然後就是賽前儀式，合照，互道加油。上戰場前不忘先去廁所解放一下，很好，估計減輕了100克這樣，便出發寄物了。

小廢物+北投精英團+苗栗幫賽前合照

去年是和士林團的 總E 在E區出發，今年大會排我到了C區，整個很有感。身旁陪我等待開賽前30 mins的夥伴，是跟我一樣身為衝組的高大。我們一起在人群裡面躲風，人多比較不冷。身上套著輕便雨衣，等待著主持人的倒數計時。

Ok let’s go~

跟去年的E區出發不同，C區出發的自己更要努力的把配速壓下來。身旁都是要跑sub4，甚至sub330的跑者，我一定要穩住。去年的自己因為身旁的配速過慢，只好先加速前往我要的速度流。今年反而要督促自己不能快，至少，過了3k後再開到5’40。我遇到了東馬跑友玉倫，她今年劍指345，也遇到了康手哥，他一副從容不迫。當然都是互道加油後各自努力。獨跑一小段後看到前面有同樣要破四的Amy姐，便追上去共跑。Amy姐這時的配速大概是5’20，我覺得這樣跑我可能30k就炸了，只能目送Aym姐走了。

接著Eden的339列車從後面追上，道了聲加油，便目送他們遠去。熱身段大概就是各種和隊友的不期而遇互道加油聲中結束。我也把雨衣脫下捲起收到腰包，這可是大阪帶回來的，還要陪我跑雨中馬的捏，怎麼可以亂丟(誤)。

然後大將軍追上來了。看到大將軍有種很安心的感覺，看著他一路認跑友，拍照還有各種對我的耳提面命，提醒我該擺pose了，相機在哪裡什麼的。我緊繃的心理頓時也放鬆了不少。然後我們這台破四列車陸續又有大勞哥，光榮哥，小婷，亭妹加入。前半馬這樣共跑就像郊遊一樣。因為我想起了教練說的，前半馬跑完要像沒跑一樣。所以也維持著節奏輕鬆跑。

托大將軍的福，居然能和阿濃同框

人生沒有不散的宴席，在一次的水站拿水後，忽然大將軍不見了。就變成了我，大勞哥，小婷三個人共跑。我很感謝這兩位隊友，一路相隨。我們一起撐過了環東魔王段。去年的我不知道環東是緩上坡，硬要自己加速到目標配速，搞得自己一下橋就撞牆和抽筋。上橋前我特地提醒兩位伙伴，這是上坡，我們穩定跑，不要看手錶，維持節奏。浪費掉的時間就在河濱討回來。也請兩位隊友到我身後，我大隻，反正註定要被風吹了，就讓我來幫兩位破風吧。

今年跟大勞哥很有緣，除了臺北馬，我們也一起跑田中馬

偶爾講點幹話，但實際上我們是一路堅定的往前推進，一路進到河濱。今天的話，很專注。距離到了補膠，水站都進去拿杯水，有鹽糖就補鹽。一路順暢的推進河濱段。我還記得下橋的時候，我想到了去年下橋的厭世，今年的我沒有厭世，而是穩定沒有太大的心情起伏，進了水門。

謝謝沒有放棄追我的妹妹在最後的最後追上了我 （順便把我輾過去）

我也忘了大概什麼時候，亭妹忽然出現跟著我們一起進河濱。但她一直鼓勵我開出去，深怕自己拖累了我的配速。然後，應該是彩虹橋的時候，我真的開出去了，決定一鼓作氣輾過4小時列車。看到前方Amy姐很痛苦，我知道她撞牆了，而她也沒能跟上我。只能忍痛放棄她了。我看到波馬女神性感蕾，蕾蕾老師穿著招牌波馬外套出現，心靈的能量瞬間補滿，只是個簡單的擊掌，就能讓我忘記我身上的疲備。

我來到了麥帥，身體想起了 Leader 訓練營，我們跑的就是這一段，穩住5’40配速，我知道大概6k就可以出水門了。也因為訓練營的關係，我對這段河濱就比較有距離感，少了去年那種沒完沒了的感覺，更能好好運用自己剩下來的體力。

跑者牆到了，去年到跑者牆，我已是強弩之末，痛苦悔恨跑不起來。那牆彷彿在笑我沒能力。今年的我，笑著看著牆，心裡想我今年游刃有餘，你別想擋住我破四。到了迎風狗的大彎道，我又看到了去年的自己被 Jimmy 喚醒。今年的我雖沒有復活的問題，但破四列車我一直沒能甩掉，我知道身體的能量可能也不多了。列車大集團的腳步聲，一直督促我不能放棄，最後關頭請更加保守。

後來，遇到了路邊加油的阿蓉和阿季，看到穿阿鹿裝的阿蓉忽然覺得好可愛，噗呲的笑了一下。還笑得出來，我想我沒問題了。接著亭妹又追上我了，然後小婷也跑在我前面了。我很開心，今年我們都沒放棄，我知道我們只要穩住一定能抓住破四。

進北田，大概是整個臺北馬最讓我期待的路段，再次我又見到了蕾蕾老師，我好激動，我說老師我破四了我破四了。我也忘了眼淚有沒有跟著出來。進到了田徑場，先讓亭妹超過我。再來我進站了。天啊，我居然sub4了。我大聲吶喊，我可以不用全馬啦，我和亭妹來個擁抱。真的，那個時候誰都好，我很需要。那種興奮感讓我好想哭。謝謝這位妹妹在我情緒滿滿的時候接住我，也和我分享這喜悅。

沒想過自已能有一天可以和女子組免抽的妹妹一起進站

今年的自己，是以一種勝利的姿態回來的，全程無厭世無抽筋完全照腦內劇本走，原來這麼廢的我也可以全馬sub4。

今年換我也要上看台，迎接還沒回來的全馬同伴了。今年的我不再是最慢回來的那個了！

在看台上，聽到大家的成果我開心死了

【不完全盡如人意的結果】

而上看台前，遇到了 Eden ，他和紹邦成功的帶著哇哈哈跑到3:39。上看台後，頭目和婕莉都跑到了1:51的半馬成績。而 仙仙 今年也跟著一起吃課表，也跑到了2:04，那個以前連7’00都會覺得喘的仙仙已經可以挑戰破二了。看著半馬組都跑得超棒。心裡又不禁的激動了起來。我們小廢物真的好棒！

另外在看台時也得知了社長終於可以剪掉配速手環，很為他開心。接著接到了回來的雯君，才第二馬就推到4:17真是嚇死我了。最後接到了閃亮亮的妙妙和建廷回來，才發現成績不見得是最重要的，有個一起跑步的另一半也是勝利組。

可是我也為了出意外的 Fred 感到惋惜。他辛苦了好久，幫我們擬定了訓練計畫，還有賽前各種提醒，結果毀在一個前方跑者撿能量膠的動作。我的訓練好夥伴董娘在過程中踢到貓眼石跌倒，很痛苦的跑完讓我很揪心；高大很可惜的在進北田前又抽筋了只保住破四。Amy姐雖然破pb，但沒能躲過撞牆期少了破四也有點遺憾。但我相信，你們明年都會滿血回歸的對吧！