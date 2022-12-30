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賽事心得／台北馬拉松 花了三年全馬終於破四

運動筆記／ Yiching Wu

2020的初馬vs.幾經多次波折最終完成的破四心願2022台北馬

自同事推坑跑步這項運動後一年，挑戰了第一次全馬

4:12:57

其實從2020年之後，也經歷了多次的三鐵 大小馬拉松賽事，但是一直卡關!成績一直是比初馬還要糟糕，中間也歷經傷痛及疫情，但是我一直沒有忘記這件事。   

全馬破四，相信對很多愛好跑馬的朋友，並不是一件難事，有時候越想達成，反而會越離越遠.....   

有成績的全馬~都是落在將近五小時......問跑量其實沒有少很多，主要還是心急追求成績而受傷了!總歸一句，也是聽很多跑者分享。

但是對於心急的我，一開始真的很難接受，最後得到結論

1.傷要完全好才能練下去

2.傷未好就練 只會前功盡棄，反覆受傷

3.等傷好，其實前面練的都要從頭來(這是最難接受的)(但也是跑步最迷人的地方)

4.慢慢來最快，意思是基礎及傷先好，千萬不要想說之前有多好的成績，我現在怎麼還在這裡.....

5.以上四點可以接受之後，最重要的就是接受專業且科學化訓練(其實有不用花費的)，然後投資一下自己裝備(真的有差喔)

2022長榮馬，配速問題爆胎了

但是明白體悟到上述5點，還不夠~像2022/12/18台北馬的前哨站2022/11/23的長榮馬，成績還是落在4:28:13.......差三周可以到3:41:04落差很大吧!除了上面五點的注意，科學化的訓練之外就是對自己的認知!!

我想，差三周的訓練，不能說沒差，但是成績應該不會落差如此大主要還是差在:

1.前半馬，自己平常訓練的20~30K配速就好，保守一點降個5秒都好。

2.檢視當下剩餘的能量，決定後半馬要降速/持平/昇速。

3.補給，依照長榮馬的失敗經驗，台北馬我加了電解質的補充。

4.半馬至35K這1/3路程，最容易補充不足，幸好我帶了固體食物能量棒。

5.參考前輩的補給之外，依照自己體重來酌量增加份量最後終於如願!

而且比我自己理想成績3:50還要好，當然那天天氣候乾冷真的幫助很大!但是沒有做到上述這些，我想又會是30K當機，35K跑走戰術.......重蹈覆轍，因為這是我唯一沒有走，完全沒有停下來的一次全馬*不過中間有跑廁所.....真的太冷，尿意實在..XD感謝我太太支持我感謝阿迪PACER團隊感謝阿迪北區廖教練全馬破四，歷時三年終於成功~

台北馬拉松

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咳～阿桑又來說故事啦！話說這幾個月幾乎週週連馬，有時還全馬搭配小馬，搞得自己雙腳抗議不斷，但～不要小看女性，我並沒有因此就休息善待自己。每周3到4天的認真復健，搭配PT老師的徒手治療，關關難過關關過，

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