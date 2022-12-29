最速名人／最速教授－賴怡廷 找回平衡突破PB 晉升第76傑

賴怡廷在 2022 臺北馬衝破 PB 晉升全馬百傑第 76 位。

如果說到「最速業務工程師」你會想到誰？說到「最速幕僚」又會想到誰？沒錯，我們這次推出了「最速名人牆」系列，要來介紹不同職業的跑者們，了解他們是做什麼樣的工作、如何分配訓練時間，以及如何將跑步融入生活中。一起來看看吧！

最速教授－賴怡廷。

個人紀錄：2022 臺北馬拉松全馬 02:32:59

跑步年齡：十幾年跑齡。

從小學四年級開始，當時為了要陪爸爸減肥，就跟他一起到操場跑步，從最初的最內道慢慢地到最外道，跟著爸爸的速度跑，不但父親成功從 100 多公斤瘦到 65 公斤左右，怡廷也愛上了跑步這件事。

代表賽事：2021 全運會全馬 02:35:08 拿下第四名

怡廷表示：「那場賽事算是滿難得的，當時是在疫情期間，所以台灣都沒有什麼比賽，它剛好在第二波疫情完舉辦，所以訓練跟比賽心情都滿緊張的，不確定性很高，因為賽事不多，你不知道大家的程度如何，也不知道自己的狀態到底好不好。」在跑的過程中怡廷就覺得有機會要破 PB 了，內心不斷祈求希望自己不要爆掉，直到最後七公里折返時他都還是位在第三名，不過最後一公里時卻被反超才拿下第四名的成績。他說：「那時其實覺得滿愕惋的，如果後面沒有爆掉再快一點的話，我就可以拿第三，不過其實有破最佳我還是滿開心的。」

最愛吃的食物

我其實不是很挑食，都會吃比較健康的食物，不過因為我老婆最近準備要懷孕生小來，就會叫我多吃蜆，所以最近都特別去吃海鮮來補一下。雖然不會過於嚴苛的去要求自己，但還是會稍微控管一下飲食，像是晚上還是會習慣少吃澱粉，而且不喜歡吃太甜的東西，一個是有罪惡感，一個是會怕變胖不健康之類的。

日常興趣

除了跑步之外，假日有時候會回家跟家人一起看美劇，就大家一起在家裡做一樣的事情，不然就寫寫論文這樣。

座右銘

你並不是做什麼特別的事情讓你成功，真正會讓你成功的是因為習慣。我覺得這跟跑步一樣，並不是說你今天跟哪一位特別厲害的選手、練哪一種課表你就會成功或是成績變很好，而是你持之以恆的練習，像是早起去跑步或是下班花時間去運動，努力不懈的花時間去做一件事情，才會讓你成功。

今天最速名人牆邀請到的這號人物相信大家一定都不陌生！他就是我們的最速教授，同時也是在百傑中排名第 76 位的 賴怡廷，在大大小小馬拉松賽事都出現身影的他，當初為了陪父親減肥，在小學四年級時就開始接觸到跑步，人生初馬更是在青春年華的高中一年級。當時年僅 16 歲的賴怡廷就到花蓮挑戰太魯閣馬拉松，因為是人生初馬沒有經驗，聽到前輩說到了 30 公里會有一個撞牆期，輕一點就好像撞在牆壁上，重一點就像是被火車輾過，會讓你非常難受，讓怡廷在訓練的時候就很緊張，想說到底是什麼感覺，什麼是被火車撞？還好真正上場的時候他並沒有遇上撞牆，反而是兩隻腳狂抽筋，只能邊抽筋邊跑的回到終點，成績約落在 3 小時 40 分左右。

賴怡廷（右）閒暇時和親友一起去爬山。

怡廷說：「我是一個滿自律的人，滿嚴格要求自己，有可能因為這個原因所以我到現在還持續的在訓練，不管我的身份是什麼。從學生時期、出國做研究，甚至現在回來當老師都還是努力維持自己的訓練習慣。這樣的個性也讓我在場上比較不容易放棄，像我到日本千葉馬拉松，在前半段就因為之前傷勢問題導致腳底板起血泡，我就想說我還是放慢速度去把它完成。因此儘管在比較惡劣的場地或氣候，我的成績也不會掉太多。」平常自我訓練的時候怡廷也會利用那段時間來省思，看看這幾天自己有沒有什麼事情沒有做好，或是聊天的過程中有沒有不得體的地方，並去思考未來可以怎麼做結果會更好。至於在比賽中則比較專注於當下，會去注意自己的配速、里程、路線及補給。

平時自我訓練賴怡廷會去省思並和自己對話，比賽時則專注在當下的配速和里程。

在跑齡十幾年的過程中，怡廷一度因為壓力太大而想放棄跑步這件事，那段時間他剛好在大專盃連得兩次金牌，背負著這榮耀導致他在練習的時候不如意壓力就會很大，甚至開始排斥跑步，他說：「每次要練習前都很緊張，怕今天沒有辦法達到自己的要求，或是跑一跑就覺得跑不動，像是課表可能開滿長的距離，但我只跑了三分之一就覺得好痛苦好痛苦。」

後來怡廷讓自己放慢腳步，偶爾去做做其他運動，休息了一陣子再回來重拾跑鞋，他發現他不再對自己那麼嚴苛和執著，反而是用一個比較輕鬆開放的心態去面對跑步，開始找朋友一起練跑，因為比起一個人孤單的練習，一群人一起跑更增添趣味感，也不用去想著要跑快還是跑慢，剎那間怡廷才醒悟，原來跑步並不是一件那麼複雜的事情。而跑著跑著也十幾年過去，怡廷找到了平衡，受傷的頻率也下降了許多，雖然現在進步的幅度並不像以前那麼大，但他認為只要持續運動，在跑步表現、生活交友，甚至是做人處事上都會有很好的幫助和效果。

在十幾年的跑齡中賴怡廷一度因為壓力太大而想放棄跑步這件事。

目前怡廷擔任明志科大材料系的教授，同時也是該校的主任以及田徑隊教練，現在的他除了會利用早晨時間去晨跑運動，晚上帶田徑隊練習時，自己也會跟著一起訓練。在擔任教授遇過奇葩的事情之一，大概就是看到學生寄來的郵件，他分享說：「有些學生寄信沒有主旨，內容就一句話說『老師下午有空嗎？』，我都不知道要不要回他，因為我們通常都會寫主旨說明來信目的，也會在信上告知說自己是誰，但現在學生寄信其實滿沒內容的。不過因為我跟學生的年齡差距沒有那麼大，所以相處起來就比較沒有距離感。」

賴怡廷目前任職於明志科大材料系教授。

有一次怡廷邀請到一位講師來課堂分享，他就跟班上的學生說：「你們知道你們老師多厲害嗎？」學生當下都回說不知道，他就叫他們立刻拿手機搜尋「清大山神賴怡廷」，結果學生一查完就驚呼：「哇！原來老師跑步這麼快」，要不是因為這位講者，學生們可能都不知道老師正是一位馬拉松好手來著。而教授一天的工作和瑣事其實比一般人想像的還要多，怡廷分享說：「早上我會先去晨跑，盥洗後進辦公室上工，回覆信件、確認當天的會議內容，偶爾要處理學生臨時的事情，中午基本上就都在開會。除了要備課、出考卷改考卷外，也要到實驗室去看看學生的進度狀況，而自己也要做實驗和寫論文，並且把它發表成英文版才可以再往上晉升，晚上則是帶著田徑隊的學生來練習。」

儘管因為工作關係賴怡廷和老婆分隔兩地，但只要老婆回來他就會陪她一起去跑步。

然而在這忙碌的過程中，怡廷依然沒放下跑步，在今年底的臺北馬成功衝破個人 PB 以 02:32:59 爬升到全馬百傑第 76 名。有時候在澎湖工作的老婆回來時，怡廷也會陪著她去跑步，問到說：「在跑步這條路上老婆是否為他的助力？」他開玩笑的說：「沒有！因為每次床旁邊多一個人，我隔天早上就會賴床睡過頭，有一次老婆問我說：『我怎麼沒有出去跑步？』，我就跟她說：『你還不是沒有起床。』」儘管因為工作的因素分隔兩地，但相信跑者們從對話中都能看出夫妻倆的好感情。

端午節時賴怡廷和永和慢跑社的成員一起去參加龍舟比賽。

永和慢跑社對賴怡廷來說就像是一個大家庭的存在。

假日有空的時候賴怡廷也會和家人出席永和慢跑社的團練或是活動。目前社團除了每週六的固定團練之外，有時候也會發起越野跑、淨灘甚至在端午的時候去參加龍舟比賽等多元化的活動，成員從國高中生到七八十歲的跑者都有，這裡對怡廷來說就像是一個大家庭一樣，彼此和樂自在的去分享生活。

跑齡十幾年的賴怡廷，接下來還是會繼續跑下去。

怡廷想和所有跑者說：「跑過的都不會忘記！希望大家繼續加油，一起跑出好成績！」

圖片提供：賴怡廷

責任編輯：Eulla

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