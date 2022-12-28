最速名人／最速早餐店老闆－許正宗：曾罹大腸癌 因跑步和素食改變一生

如果說到「最速業務工程師」你會想到誰？說到「最速幕僚」又會想到誰？沒錯，我們這次推出了「最速名人牆」系列，要來介紹不同職業的跑者們，了解他們是做什麼樣的工作、如何分配訓練時間，以及如何將跑步融入生活中。一起來看看吧！

最速早餐店老闆－許正宗。

個人紀錄：2021 全馬 2 小時 45 分2020 半馬 1 小時 16 分

跑步年齡：跑齡約 12 年

當時是當兵退伍之後自己的體重其實滿重的，那時候 170 公分胖到 80 公斤，整個人滿圓的，而且又剛好失戀，想說以這樣的身材要找到下一任可能有點困難，才下定決心要運動減肥。當時看到很多人在跑步，而且它的成本也不高，只要有一雙跑鞋就可以跑了，我就給自己設定目標，以短距離為主，每次跑個 3-5K ，沒想到三個月後我就甩肉 20 公斤，瘦到 60 公斤，身邊的人都難以置信。後來我慢慢的愛上跑步，真正開始接觸馬拉松至今大概 12 年左右。

最愛吃的食物

我們本身吃素其實很多營養元素我們都攝取不到，像是紅肉裡面的鐵跟蛋白質，或是海鮮裡面的鋅元素，這些在蔬菜裡面攝取不到，所以只要是素食可以吃的我都不挑食，全盤接受，會盡量從蔬菜裡面或是蛋、豆乾去吸收營養，讓飲食均衡。

許正宗退伍後被檢查出大腸癌便開始改為素食者。

日常興趣

在閒暇時間，我喜歡閱讀專研生理學、運動科學，因為當你的成績進步之後，周遭很多不認識的朋友就會來跟你請益，像是跑步要怎麼跑、要怎麼進步等相關問題，我就覺得不能單純我跑比較好，我講的就是正確的，所以我會去多充實相關知識，比較不容易去誤導別人，也可以從一些不同的角度去做分析或是分享。

座右銘：如果你沒有自律你只會成為情緒的奴隸

這是馬拉松之神 Kipchoge 講的，也是我很喜歡的一句話，因為自律在我認知裡面就是一種修行，也就是佛經裡面在講的克己，它是一種心境的提升。我覺得這句話不單是在說跑步，同時也是在敘述我們的生活，首先你要先規律，像跑步一樣規律的去訓練，再慢慢調整生活的心態還有模式成為自律，去探索自己心中的價值，進而提升自己。另外一句很實用的座右銘則是：安好太座大於安太歲。因為太座安得好，要去訓練或是比賽都不會有煩惱，如果太座安不好，太太一直在盧，叫你不要花這麼多時間在跑步上面，那真的會影響到你課表的安排。

最速早餐店老闆許正宗，全馬最佳為 2 小時 45 分。

最速名人牆系列，這次邀請到一位職業是大家都非常熟悉的跑者，他就是我們的最速早餐店老闆－許正宗，退伍後因為失戀而開始跑步減肥的他，至今已經擁有約 18 年跑齡，目前半馬的最佳紀錄為 76 分，全馬最佳紀錄則為 2 小時 45 分。他的最速稱號可不只有最速，而且還諧音雙關最「素」，因為他是一位素食跑者，還開了一間素食的早午餐店，最初會有這個稱號是在 2021 年，因為疫情關係高雄馬拉松停辦，正宗和一群好友們覺得既然都練了不跑很可惜，就相約一起到屏東的大鵬灣「自己來跑馬拉松」，在那一次他跑出了個人最佳 2 小時 45 分的成績，朋友笑著說：「你應該是台灣目前最速的早餐店老闆吧！」自那刻起最速早餐店老闆的稱號就跟著他到了現在。

許正宗（前排左一）

正宗接觸素食的時機和跑不差不多，都是在當兵退伍後，那時他的身體常常會莫名的肚子痛，痛起來非常不舒服，醫生說可能是腸躁症，沒想到大腸鏡一照才發現竟然是「大腸癌初期」，年僅 21 歲的正宗聽到這個消息難以置信，覺得自己這麼年輕怎麼會有這樣的症狀⋯⋯，但事實都發生了，還是只能去面對。親戚得知後建議他說：「你的體質可能天生不適合吃葷，要不要改吃素看看？」那時正宗才開始接觸素食，而且一吃之後，大腸癌的症狀竟也就好了！而且身體的體味也變得沒那麼重，現年 39 歲的他說：「我還沒吃素前運動完流的汗都很不好聞，但吃素後身體的味道變得比較淡，就算運動完流的汗也改善非常多，而且整個人的思緒變得比較清楚，腦袋清晰，人也比較神清氣爽。」

許正宗（左二）和跑團的訓練日常

熱愛跑步的他印象最深的一場賽事是台南的曾文水庫全馬，不但賽道的爬升頗高，且上下坡也不容易挑戰，會去參賽主要是因為想在臺北馬前跑一場有認證的賽事，並且至少拿下破三的成績，最後雖然挑戰成功，但到終點時正宗的雙腿直接抽筋到無法走路，只能被輪椅推進醫護站，讓他相當難忘。

2021 曾文水庫馬拉松。

正宗表示：「我是一個很執著的人，對於想達成的目標會盡全力去拚，想把它做到最好，不容易放棄，或許跟金牛座也有關係吧，總是想努力去完成看看，至少不會讓自己後悔。不過也因為這樣的個性，在賽事上面就容易衝過頭而導致受傷。」像是 2022 年 3 月的台南古都馬那場，因為受到疫情的影響我們餐飲業影響甚大，正宗只能延長早餐店的營業時間來彌補虧損，導致訓練量下降，但他給自己的目標並沒有因此而改變，還是希望半馬成績能持平個人最佳：76 分。賽事當天為了求好心切，整體的配速都超出肌力的負荷，他還是一直硬撐到終點，雖然跑出了 77 分半的成績，但他膝蓋的髕骨韌帶也就因此而受傷，直到今年底臺北馬前都還在治療和恢復。

2022 台南古都馬拉松許正宗以 77 分半完賽，但膝蓋因此而受傷。

正宗分享：「其實我一直有一個夢想，我希望能夠在臺北馬跑出 2:38 的成績，代表高雄去參加全運會的賽事，但自從 3 月受傷之後我就一直在做治療，傷勢也影響到我的訓練，我只能和它並存，雖然可能沒辦法達標，但我不會放棄，還是會全力去拼拼看。」聊起平常跑步時都在想些什麼，正宗說：「跑步時我覺得很有趣，因為那是一對自己和自己相處的時間，可以好好的自我對話，我都會利用那段時間去反省我一整天做了什麼事情，像是早餐店客人比較多的時候就容易跟太太起爭執，我就會去思考，如果當下我換個口氣或換個方式，是不是結果就會不一樣。我覺得跑步它幫助我很多，因為有了這個自省的時間，之後遇到問題就會更圓滑的去處理，和太太在工作上的相處也更為融洽。」

許正宗和太太一起經營素食的早午餐店。

其實當一個早餐店的老闆並不容易，一大清晨天都還沒亮大概 4:50 分就要起床梳理並到店裡去備料，從早上 6:00 營業到下午 15:00 左右，收完攤大概都 16:30 了，其實工作時程並不短，下了班還要回家陪伴家人小孩，在這麼忙碌的生活底下，正宗還是會利用收完攤到晚飯之間的時間去跑步，一天大概跑一個半小時左右，一週訓練 5 天。這當中最感謝的人就是他的老婆，他說：「老婆認為我在跑步這個領域很開心，而且也結交很多要好的朋友，因此非常支持我做這件事情，不管我要買跑鞋跑衣或是參賽她都不會干擾，甚至常常在背後幫我處理很多事情，像是店裡面要叫貨備料，或是趕回家煮晚餐、載兒子上下學等，我真的很感謝她默默的付出，讓我無後顧之憂的去跑步。」

利用閒暇時一家人一起出外騎車。

夫妻倆彼此互相扶持，心中也有個小默契，就是晚餐一定要一家人坐下來好好的吃飯聊天，因為他們認為，家人一整天在外面各奔東西，可能都講不到話，而吃飯是一件相當有溫度的事情，可以好好交流一天的故事，因此不管訓練課表怎樣，正宗一定都會趕回家和家人團聚吃晚餐，希望多陪伴孩子一點，更了解他的生活。

對許正宗來說一家人一起坐下來吃晚餐是非常重要的一件事。

在跑步的這十幾年間曾經因為成績一直無法突破，導致正宗想要放棄。大概在六七年前他用了很多訓練方式，但成績卻遲遲沒有進步，讓正宗內心很受挫，想說乾脆都不要比賽了，好在有遇到貴人開導叫他不要操之過急，他才緩和下來，繼續堅持到了現在。偶爾不想跑步時，他也會騎自行車運動。

除了跑步之外，許正宗也會利用閒暇時間騎自行車。

在這期間他認為跑步感變它最大的是學會感恩週遭的人事物，因為他曾經為了追求成績不斷得去向高手請益，而忽略了身邊的朋友們，導致有一些朋友覺得他怎麼變得那麼自私，只想到自己，因而慢慢疏離。但現在回頭看其實周遭的那些人都對我們很好，甚至幫助很大，不過往往卻都被我們無視，正宗說：「跑步教會我成績並不代表一切，如果你做人的態度是好的，你吸引到的人也會是好的。」

許正宗：跑步教會我成績並不代表一切，如果你做人的態度是好的，你吸引到的人也會是好的。

早餐店開著開著也將邁入第九年，這家店不再只是一個賺錢的工具，而是牽起情分和友誼的據點，正宗分享說：「其實開店這麼久已經有固定的客人了，有時候我們沒開客人還會說：『你們要做去哪裡，這樣我會沒東西可以吃耶。』早餐店已經成了彼此生活中的一部分還滿有趣的。最感動的是有一段時間我因為身體出狀況去開刀，結果我的客人竟然來探望我，我當下真的很感動也很訝異，他怎麼會來，這讓我印相非常深刻。」而講到早餐店老闆，大家最熟悉的莫過於那句親切的：「帥哥美女！」正宗笑著破解這都市傳說：「因為現在人的生活都很忙碌。一大早起床可能還沒有睡飽就要趕著去上班上課，心情都會有點低落，這時候早餐店的一句噓寒問暖就很關鍵，像是我們叫帥哥美女，聽起來就會讓人心情很愉悅，客人就會給你一個微笑。像有一次有一位 70 歲左右的阿姨來，因為她保養得很好我們也看不出來她幾歲，就說：『姊姊今天需要什麼餐點？』她一聽笑得好開心回說：『我都快 70 歲可以當你媽媽了，你還叫我姊姊。』結果從那天之後這位阿姨就連續來了兩個禮拜都沒有停過。」

許正宗（右五），鄭瑞竹（右三）。

說實在整個電話訪談過程下來，小編我都沒有看到正宗本人，透過聲音就已經感受到他滿滿的親和力，整個人也相當的正面，儘管這次的臺北馬沒有達到原先預設 2:38 的成績心裡很失落，但他還是堅定地繼續往前跑著。

許正宗：只要找到適合自己的方式而且不放棄就可以達到！

正宗想和所有跑者說：「跑步成績要進步不是只有一個步驟，只要找到適合自己的訓練方式，相信每一個人都會看到不一樣的自己。因為我覺得人都會朝自己嚮往的偶像去做追求，雖然去模仿很好，但有時候反而要靜下來去看自己有什麼樣的優勢，因為提升真的不是只有單一一種模式，它有很多步驟可以去嘗試，只要找到適合自己的方式而且不放棄就可以達到！」

圖片提供：許正宗

責任編輯：Eulla

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