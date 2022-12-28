賽事心得／高雄山城超級馬拉松 100K謝謝再聯絡

咳～阿桑又來說故事啦！話說這幾個月幾乎週週連馬，有時還全馬搭配小馬，搞得自己雙腳抗議不斷，但～不要小看女性，我並沒有因此就休息善待自己。每周3到4天的認真復健，搭配PT老師的徒手治療，關關難過關關過，報名都是幾個月前已決定，真的不想放棄啊！

2022/12/25 高雄山城超級馬拉松（阿桑的82馬）是我今年跑馬的期末考，66K，對，66K，或許對高手來說只是piece of cake，但對我來說，66k不只是一個全馬加一個半馬而已，根本就是一個大魔王。雖然每周以賽代訓，還是怕怕的，更何況膝蓋疼痛不知何時要發作，那種突發針刺般的感覺實在讓人感到折磨跟沮喪。終於這天還是來了，就面對吧！雙腳狀況不明的情況下，只能且戰且走，上了再說。

04:00老公100k準時起跑，不料還沒等到我們上接駁車前往66k組的起跑點甲仙靈隱寺，老公就因前面30幾名的前段跑者因引導錯誤以至於他又再次多跑了好幾k，今年是一開始就錯誤，他就決定不跑了。很可惜的是他為了今天也準備了很久 😥

他這樣的狀況著實也影響了我的心情，心想一定要跑出成績上凸台報仇（不知道哪裡來的自信 😁）。往甲仙靈隱寺接駁車上我冷到皮皮挫，而且一開始起跑沒多久，右腳股四頭肌覺得酸軟不大舒服，好險跑幾k就感覺好多，只能祈求老天別讓我膝蓋太早發作，就這樣順順跑到32k，快一半了，我正在開心呢，左膝就森77了，停下來把老師教的動作一一嘗試，拉筋舒緩後再啟動跑步模式，但是每過個7，8k就必須停下腳步再來一次。磨人啊！

就這樣一路顛簸，還好有慧玲妹妹同行互相打氣。大會有選手追蹤系統，我們老太太組只有3位選手，所以我壓力不大，只要打敗2名就可以上凸台了呢 😆！

在追蹤的過程中，發現同組第二名離我越來越遠（後來慢我2小時以上），也怕老公擔心，偶爾跟他手機通訊一下，老公有追蹤我，也知道我目前暫居分1，只要膝蓋不要跑一步痛一下（以前曾經歷過只能棄賽。）我就一定能完賽。能穩居分1，就不講究成績了，畢竟66k不是我能輕鬆駕馭的。50k過後滿腦子想還有16k能不能不要再跑了啊！

內心交戰，腳累心累 🙄一公里一公里的跑，快到終點了，看到家如妹子逆向跑要找初百k的Nico，她認出我來，一起拍了照繼續往終點邁進。

終於，終於看到美濃國中了，我開心到喊：衝啊！（미치인가봐 😂 ）9:15的過程中，我只喝了水跟少量運動飲料，自己帶的3包GU能量膠，3小截香蕉，一小撮乾泡麵，還有棟哥的私補蠻牛一瓶，耗能應該不少。終點前老公幫我拍照，這次他等了我很久，辛苦了。 🥰🥰

沒多久，大會喊我的名字要上凸台進行頒獎，此時的我早已不良於行，跟殘障人士一樣，上凸台還讓副理事長世鴻醫師攙扶 🤣🤣🤣實在太搞笑了啦！

一次又一次的磨練，我希望我能變得更強。但100k，咱們就謝謝再聯絡吧！ 😉😉😉