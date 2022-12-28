賽事心得／雲豹全國馬拉松 吃到後來看到補給站都會怕

能參加到這麼優質的免費賽事真是幸運，前一晚主辦單位還特地舉辦選手之夜，有吃有喝有舞台表演，可惜因為要上班不能提早來一起嗨。

(起跑前的熱身操)

基本上今天來參賽的跑友都是跑到賺到，不只有晶片計時，頒發給優勝選手獎金，完賽禮也有獎牌、紙本成績列印、便當、瓶裝水、活力飲、燕麥棒，會場還有設置選手淋浴區，讓跑者們洗完香香再回去。

這場原定是我跟勇哥、燈塔哥三人相約報名參加，可惜賽前燈塔哥突然確診隔離，只剩我跟勇哥兩人結伴一同南下，在開車途中我們擬定好策略，如果補給普通，前半馬我們可以先專心跑，後半馬再視狀況配速就好，反正早點跑完早點回家，畢竟假日國道北上有好幾個路段都會塞車。

(準備起跑)

清晨氣溫非常低，雖然啜飲著大會提供的熱薑湯，僵直的手指依然忍不住顫抖，六點半一到準時起跑，我們在隊伍最後面隨著人龍慢慢的踏過晶片感應地墊，跑起來吧，跑起來就不冷了，我是這麼的告訴我自己。

(會場在國立嘉義大學蘭潭校區)

不到三公里的距離，身體果然暖和多了，轉個彎剛好補給站也到了，進站一看感覺不得了，有水果、飲料、炸物、小饅頭、煎餃、餅乾跟糖果，補站的大哥大姊們還幫我們貼心裝袋，好方便我們帶走慢慢享用，第一個補給站就搞得那麼厲害，根本意圖使我們不完賽。

(大會規劃非常專業，賽道在停車場外直走，需進補給站者靠右入內，這設計讓競速跑者跟歡樂組可以分流)

(還有一桌水果沒拍到，這還只是第一個補給站)

接著每個補給站幾乎都是這麼澎湃，這下沒辦法了，面對眼前這麼多美食，只能開啟吃漢模式使用頹廢配速，進站先吃個一輪，然後再裝袋離站邊走邊吃，吃完了繼續走一段，讓食物稍微消化一下，感覺差不多的時候再跑起來，只不過通常也沒跑多遠，唉唷我的天，下一個補給站又出現在眼前。

(這場就是不斷的吃，吃到後來看到補給站都會怕)

我們就這樣一路吃吃喝喝停停走走，山路上坡雖然虐心，跟勇哥邊走邊聊人生倒也挺開心，回程下坡路段大增，一般來說是我們追趕進度的好時機，但是肚子已經吃撐了，而且手上還提著不少餅乾糖果，根本跑不起來了，只能說心有餘而力不足，剩最後十多公里時間還很充裕，於是我們決定就這樣走回去。

(補給站的大哥大姊們為了鼓勵我們外帶，還貼心的提供小提袋，太誇張了啦)

(終於)

很感謝主辦單位帶給跑友這麼棒的一個賽事體驗，從賽事路線、路口交管、賽道補給、會場設置等等，皆已趨近完美無可挑剔，這場也是我新冠確診康復後參加的第一馬，賽後自評體能還不及染疫前的87%，希望接下來能一天天越來越進步，明年若是還有舉辦，我們一定繼續來挑戰。