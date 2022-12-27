賽事心得／台北馬拉松 1372 天的等待、PB 和陽光終於來臨！

2022 是個在變化中找尋穩定的一年。歷經連續幾年的受傷、換工作的層層不確定感，年初又領養了一隻可愛的狗狗回來，生活著實有了重大變化。春天第一次參加了個人三鐵，夏天又忍不住跑去練武嶺盃。轉眼間天氣轉涼開始準備年底的台北馬，到現在又要迎接新的一年了。時光飛逝的速度令人吃驚，但不變的是一直在變化中找尋穩定感的那個自己。

不知為何莫名喜歡這張，也許是覺得自己的表情看起來很堅定

先從受傷講起吧，過去三年年年有傷勢，不管是意外還是自己產生的問題，都要歷經一段砍掉重練的時間，阻礙了這些年應有的進步。幸運的是這些其實都還算是好處理的小傷，也找了很多解決方案去面對問題。也很慶幸在好多朋友的幫助下，終於找到跟身體和平相處的方式，不論是新的鞋墊，還是新的物理治療方法，都讓自己更了解自己。

安德復的許老師幫我做鞋墊，效果真的讚讚

再來是特特的到來。剛領養回來時沒經驗，每天都因為大小便和分離焦慮症的問題弄得手足無措。有時乖得像天使，但又可能隨時變成一隻愛作亂的小惡魔。幸好隨著日子一天天過去，特特平安長大的同時也變得比較穩定。於是漸漸可以帶他早上去跑課表，除了速度有關的訓練外，都可以帶著他上陽明大學田徑場或者繞著磺溪跑。也因為多了特特的陪伴（也是責任），早起再也沒有那麼難熬，跑步時可以和他對望水汪汪的雙眸，更是覺得幸福感倍增。你怎麼能不愛狗狗呢？

帶特特上陽交大山頂田徑場已成為日常

還有訓練的部分，今年 CT 結束後馬上投入 IR 的 5K 訓練營和 Base Camp。5K / 10K 一直是我比較弱的一塊，5K 訓練營著重在建立速度和乳酸閾值以上的能力，也因為 E 神、君平等人的加入變得刺激許多。每週二晚上就算下班後再疲憊，還是要去台大田徑場接受高速奔跑的心跳爆擊。曾經好幾次瀕臨極限，倒在草皮上用僅存的力氣大力呼吸，但只要沒掛掉，就了解了殺不死我的讓我更強大的道理，更期待下週迎來更強的自己。每週六早上的 Base Camp 則是加強我極端不平衡的身體素質，今年可以維持穩定的狀態不受傷，很大一部分要歸功於 Base Camp 和沒有怠惰、課程結束後盡量維持週週去重訓的自己。10 月時一度覺得狀態不是很 OK，花點時間重新讓自己熟悉 Base Camp 時學到的肌力訓練，狀態就有所回升，這個投資真的是超級值得的啊！

每週二晚上的 5K 訓練營

步入秋季開始的全馬訓練營，這個訓練季節與其說是在追求進步，不如說是如何避免重蹈覆徹。有過幾次全馬準備週期的經驗，就算 5K、10K、半馬通通都沒跑好，老實說也沒有太擔心，因為知道總是可以找到方法來調整自己。最令自己擔憂的反而是萬一受傷或染疫的狀況發生了怎麼辦？幸好這些事情在今年都沒有發生，讓我有了足夠的時間逐步把自己準備好，順利迎來了今年的封關之戰。比賽前一週的狀況是自己近年來覺得最好的一次。沒有任何不舒服，睡眠也很充足，碳水化合物和水也補好補滿。吃了褪黑激素睡了一個好覺，早上3點半不到就自動醒來，精神好到可以大喊 “Today is my day!”

沒跑好的長榮半馬，但他給了我很多寶貴的課

準時到了會場與 IR 夥伴一起熱身，緩跑時文彥問我今天狀況如何？「還不錯啊」肯定的語氣其實又帶著一點不確定。今天設定的目標是均速4’20” / 總時 3’03” 跑完，再怎麼差也得破 PB，心中暗自盤算著。猶記得去年賽前一口氣吃下太多補給，而在起跑區直接大吐特吐還差點噴到路人的慘狀，今年異常謹慎地規劃賽前補給的量，小心翼翼地吃完，保持心情平靜。槍響前心中默默祈禱一下，就起跑了！起跑後心如止水地往前進，有了首爾的經驗，在脫掉雨衣後仍舊穿著舊舊的連帽外套跑了三四公里，覺得熱開才丟棄在賽道旁的垃圾桶。前 10 公里依照體感慢慢加速到4’20“，一度超速到 4‘15“ 導致要慢慢降回目標配速。頂著九度的氣溫，最令我感到不舒服的其實是風而不是低溫。整體是跑得很順，但經過北門時猛烈吹來的寒風仍舊讓我凍到眉頭皺了又皺。

靠近西門町，這時候很OK

下了中山橋後，體感給了我開始有點疲憊的信號。這信號來得實在有點早，加上左右邊的髖關節處不知道為什麼開始輪流緊繃，搞得我有點心慌。剛好有點想上廁所，於是趁著上廁所的 10 秒鐘重整一下節奏。上完出來之後心情變得有點負面，想說是不是今年又是毫無收穫的一年，心情一差連 15 公里預計要吃的補給都沒心情吃，乾脆就等到 20 公里有胃口了才吃第二包。就這樣到了 21 公里的魔王坡，完成時間是 93 分鐘，心中知道今天已經不可能達成高標3’05”，但求穩定完成破 PB 的低標。

魔王坡的第一個爬升覺得還好，上去後的路也因為兩側隔音牆的關係，其實沒有很難跑。但第二個坡之後才是困難的地方。9度的氣溫夾帶著風，那個寒冷真的不是開玩笑的。身邊互不認識的人開始努力形成小集團，躲避無所不在的強烈風勢。然而不管是靠左還是靠右，風勢都像刀一樣直直坎入骨子，跑得難受，配速也跟著小降。結束環東高架路段後，心裡是鬆了一口氣，但體力也損耗大半。

河濱的前半段已經不太記得怎麼度過的了，只記得體力大受影響的我只能降低配速先求穩，把里程一步一步吃下來再說。景色相當單調，心情也沒有太特別的起伏，不過配速倒是寫下這次最慢的分段配速（4’36”）。到了 35 公里之後，回到了這次訓練營很常來跑的松山河濱。由於賽前已在這裡來回跑過好幾次了，對這裡的每個轉彎都格外熟悉。經過 5 公里降速的養生休息模式後，覺得最後 7 公里還有一點體力可以拼。開賽之初有點小困擾的髖關節也不再鬧彆扭，於是我開始嘗試加速，吃下第四包能量膠，努力地將配速重新拉回 4’30”以下。

最後七公里，全神貫注只為記錄

出了河濱之後，離終點只剩最後 3 公里了。按照目前的時間，只要穩穩跑一定可以破 PB，剩下的就是破多少而已了。在這裡忽然有股情緒湧上來，想到過去三年多的時間，疫情改變了身邊太多的人事物了。一直等不到一個新 PB 的自己，在過去的有些時候也相當灰心，如今終於可以證明自己還是有能力邁向巔峰的。

進田進場前的最後一搏

忍著身體極大的痛苦，看著遙遠不見盡頭的南京東路，我努力地用僅存的力氣，吸入盡可能多的氧氣去催促心肺燃燒殆盡所有的能量，大步邁向終點。看見小巨蛋後，終點就不遠了，身邊的人牆已被模糊的意識抹去，只希望盡快看到終點拱門。在轉進田徑場後看到大會時間即將邁入 3 小時 9 分，用了所有的力氣衝入終點後，我將大會完賽時間凍結在 3:08:59。Yes, I did it! 睽違1372天之後，我終於也有新 PB了！

新個人紀錄誕生！

過終點後除了覺得很累之外，眼淚也不爭氣地流了下來。過去的那些傷痛、低潮和疫情，都正式地成為了過去式。這天的比賽後半段撥雲見日的景色，好比過去快四年的日子一樣，象徵陽光終將來臨吧。免不了要謝謝一大串的人，謝謝 IR 文彥和 Ada 教練幾年來不斷地指導我，才有今天的成績。謝謝訓練營一起跑步的所有同學，沒有跟著大家一起訓練，我想也很難發揮 100% 的實力。最重要的還是謝謝羅文吟同學，不斷地鼓勵我拿出最好表現，讓我有勇氣打倒過去的自己。希望以後的無數日子，都能一起再破 PB！