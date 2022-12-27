賽事心得／矽品半程馬拉松 烤豬鮮嫩多汁

今年最後一場比賽，剛好遇到寒流，牛爸說會場離家近，晚點出發沒關係，六點起跑，五點多到會場，稍作準備，套上輕便雨衣去寄物，卻一直找不到寄物地點，一直問人，問到聽不懂的移工妹妹(每個都很漂亮)，從拱門一路找到舞台，最後問了舞台附近矽品高階主管休息區的高階主管(？)，才知道寄物在網球場，在起跑拱門旁邊，又從舞台走回拱門，用跑的才到網球場，好不容易完成寄物，已經差不多要起跑了，完全沒熱身，好冷~

起跑之後，因為人太多，一出拱門就有人摔倒，且跑起來很壅擠，路線蠻硬的，爬升500公尺，這時旁邊出現一對放閃夫妻，為什麼知道他們是夫妻呢?因為背後有貼。一般來說，放閃不會影響我，但這一對非常影響我，因為老公一直幫他家北鼻拍照，所以一下在前一下在後，必須繃緊神經注意他們才不會不小心撞上，照片裡面很可能會拍到我在旁邊因爬坡猙獰的臉，讓他們以為看到鬼。經過一番努力終於擺脫這一對。

不出意外的話馬上就要出意外，在山上補給站被烤豬和一大堆美食所吸引，耽擱一會，又遇到他們兩位，其實他們才是鬼吧，我只好所有補給站都PASS，上坡還用跑的(不然？)，終於順利遠離他們，心有餘悸。一番折騰，不知不覺就進了終點，快到終點前還有一個陷阱，有個路口，要先繞一圈才能前進，湊里程數，賽後聽說前面有些菁英選手沒跑到那圈，排名有爭議所以後來沒有頒獎。

完賽後順利領到獎牌成績單，但完賽禮就沒那麼簡單，排到沒有盡頭，只好先去領寄物穿外套，明明就知道寄物區在拱門旁邊，我這個白癡又走到舞台區，發現錯誤後又再度穿越重重人群回到拱門，拱門和舞台(會場的兩端)這段路不知道走了多少遍，這時候我的HP所剩無幾，MP也快耗完了，只好打電話叫牛爸幫我領，我去找當志工的朋友聊天。當志工很辛苦的，天氣寒冷，我朋友一個是交通志工，一個是獎典志工，交通志工一大早沒背心沒指揮棒，看公車把三角錐撞飛，只能肉身檔車，轟轟烈烈。獎典志工被一大堆人抱怨不是她的業務，完賽禮排太長、多跑那一圈沒有指標等等，旁邊還有舞台喇叭轟轟作響，志工真的很辛苦，我們才剛起床，她們已經抵達會場準備，希望大家不要太苛責志工。

看到這裡大家應該覺得是個地雷賽事吧，其實也是有優點的，補給非常優，烤豬鮮嫩多汁，完賽禮也很澎湃，有飛狼健身圓筒包、彼得兔玻璃保鮮盒和玻璃水壺，因為動線規劃不優所造成，以後還是移往郊區舉辦比較恰當。