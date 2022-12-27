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賽事心得／台北馬拉松 42歲的SUB3初馬─遇見了更好的自己

運動筆記／ Weihuan Du

2022/12/18，2022台北馬拉松，我終於完成了我跑馬生活中的初馬，也同時跑出了身為市民跑者的我最完美的開始。

12/18 台北馬拉松完賽後的這幾天，心情還是滿滿的感動，回想著當天的場景，問著自認平庸的自己，只是一名市民跑者的我，真的做到了嗎？

跑齡只有一年的我，本來計畫著今年先參加半馬，明年再挑戰初全馬。而8月底時知道了今年一樣不用抽籤的情況下，在深思後，深怕明年會改成抽籤模式，還是選擇了今年底用跑友們共稱為年度期末考的台北馬拉松作為我跑馬人生的初馬。

賽前一晚，因為精神亢奮我又再度陷入完全無法入眠的狀態，只能默默的躺在床上看完世足克羅埃西亞和摩納哥的季軍戰和一部電影，心裡一直想著：shit!!我準備了三個月，無法入眠的狀況，初馬該不會就這樣被我自己搞砸了吧~

凌晨4點多從寄宿旅店出發，小跑步熱身到台北市政府前會場，第一次參與這麼盛大的馬拉松賽事，雖然已是邁入不惑的大叔身分，心裡卻也難免有些許緊張。沒多久後參與這場盛事的廣大跑友們漸漸塞滿整個會場，我只能和這一年一起團練的跑友開始小跑步熱身，放空自己不再去煩惱自己是不是已經準備完全，可以上場全力以赴。

從進入C區起跑區，和所有跑友一起等待著主持人倒數計時。考量前一晚沒睡的狀況，當下只好決定把原本設定的4:05~4:10配速，下修到全程盡量用4:10~4:15左右的配速完成。出發後全程就一直專注在不斷叮嚀自己保持配速，保持配速，反覆想著下一個補給站前應該拿出的是能量膠還是BCAA、咖啡錠。

       

一路上，一直跟著身邊配速差不多的跑友們，保持著小集團的方式並肩前進，讓自己比較不會因為獨跑而容易恍神。

       

只是在上橋後，進入獨跑的我，左右側風過大的影響，跑起來開始感到有些吃力，只能盡力維持當下的配速，勉強前進。

       

因為從未跑超過30K，賽前就一直擔心，深怕自己在後半段會因為體力不支而抽筋。果然35K後右腳肌肉開始僵硬，真的深怕自己隨時會抽筋，一直把配速維持在4:13~4:14之間。

       

就在準備進入台北田徑場之前，聽到兩側的加油的工作人員和啦啦隊們呼喊著：「加油，快，準備破3了!!」，內心也開始激動 ，不斷想著：我真的要完成我的初馬了!!(真心感謝沿路兩側不斷加油的各位)

進入台北田徑場後，看到大會時間顯示著「2:59:3X」，天啊，這麼刺激的情節竟然也會出現在我身上。當下告訴自己：「大會時間3小時內跑完你還有機會的，不顧一切就衝吧!!」~瞬間腎上腺素飆升，用肌肉已僵硬許久的雙腳奮力衝線。

是的，我42歲，我用一年多的跑齡完成了初馬SUB3的目標。進終點的當下，無法壓抑的情緒，瞬間讓已成大叔的我紅了雙眼，久久不能自己。

11/21 2021屏東馬拉松半馬 1:45:51(初半馬)

02/13 2022六堆竹田馬拉松半馬 1:35:58

03/06 2022台南古都馬拉松半馬 1:31:56

05/22 2022台南歸仁阿勃勒半馬 1:29:59

10/16 2022屏東馬拉松半馬 1:28:56

12/04 2022台南發票盃半馬 1:25:37

12/18 2022台北馬拉松全馬 2:59:11(初全馬)

因為疫情而開始接觸了跑步這項運動，進入馬拉松生活的這一年裡，生活變得非常單調，想想卻也充實，感覺好快就過去了。感謝這一年裡一起團練、一起共跑的跑友們，沒有你們的陪伴和建言，我絕對沒辦法達成這個目標，真的感謝你們，屏東的跑友們。

「2022/12/18，2022台北馬拉松，我終於完成了我跑馬人生中的初馬，也同時跑出了身為市民跑者的我最完美的開始」

台北馬拉松

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