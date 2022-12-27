賽事心得／萬丹紅豆馬拉松 即使沒有戰鬥力、我仍有意志力

上一週健身肌力訓練超負荷，造成傷害，隨即治療、休息多日，但本周仍未恢復，狀況岌岌可危，平時上班時，光走路就覺得情況很糟，今天要跑全馬實在不敢想像。腦海中好多次的自我懷疑，但跑友一姐毓雯鼓勵我，「能跑多少，算多少。」，於是我來試試，畢竟棄賽需要更大的勇氣，不過心裡也要有面臨棄賽的準備。

站在人山人海的起跑拱門前，心如止水的我，沒有鬥志滿滿，只有戰戰兢兢，一出發就被人群塞住，我跟著大家走了幾百公尺，1公里後阻塞稍微緩解，開始跑起來，沒想到眾人認為天冷好跑的情況，居然不適用我。

在極度低溫12度下，我全身肌肉緊縮，一點都施展不開來，只能小步輻的跑，而且肌肉緊繃到有些不適，只好龜速前進當熱身，3k後身體比較溫暖了，卻被身上的緊身長袖限制住跑姿，而且越來越熱，這件緊身衣保暖效果很好，但熱起來的我，有些難受，直到正陽大哥好心跟我說：「不如拖了它吧！」，於是我跑到路邊脫下它，就因為這樣，我得全程拿著它跑完全馬，真的好麻煩......

脫下緊身衣的我，果然束縛少很多，但仍無法加速，因為肌肉因低溫仍顯得緊繃，來到6k多，又開始自我懷疑了─「我真的跑得完嗎？」。

只好不斷放慢速度，此時的我根本無法跑進5分速，只能憑著體感順順跑(6分多)，稍微加速，肌肉就緊給你看，就因為這樣我也不敢看錶上的距離了，憑著身體的感覺順順跑看看吧，跑多少算多少。

跑著跑著，左邊的臀腿開始緊繃加劇，此時我才看錶，天啊！才10k左右，這麼早就緊繃，再度自我懷疑「我真的跑得完嗎？」，只好出動右半邊撐住，繼續緩跑試試，不敢寄望跑多少，只能祈求順利完成，仍然不敢看錶。

不過也不是完全不知道公里數，因為主辦單位很貼心，每公里都有告示牌，來到18k暖陽出現，溫度慢慢上升，周遭溫暖了起來，不過肌肉卻每況愈下，已經不是單邊緊了，很多地方都在緊繃抗議，即使我緩步的跑，似乎也難以抵抗肌肉的緊繃，而且還沒半馬(21k)啊！看到許多跑友已經折返，就知道我跑得相當緩慢。

不敢看錶的我，已經時間多到東看西看，腦袋也胡思亂想著某些事情，此時想起許多跑友的話語。一姐說的─「跑馬人都需要意志力。」讓我想起，跑得快的人，不會因為跑得快，就比較輕鬆，也是需要意志力的，>跑得慢的人，不會因為跑得慢，就比較輕鬆，或許更需要強大的意志力，當然輕鬆跑或是歡樂跑的人除外。

就如同運動筆記本上看到的一句話「跑馬....跨越生命中的歷練。」現在我正跨越這場歷練，「即使沒有戰鬥力，我仍有意志力。」就這樣憑著意志力，我持續奔跑著，仍不停歇。

逐漸來到30k，看到許多跑友仍然在賽道上堅持著，也有人速度驚人的跑著，已經折返了，足足快了我10公里以上，大家都在跨越生命中的歷練，每個人都有自己的堅持，此時的我也正努力著。

突然間，神奇的事情發生了，臀腿肌肉比較鬆了，難道這是奇蹟，還是鎂粉補給發揮效用，抑或溫暖的陽光比較適合我？

不管了，堅持到這邊，頭一次邁開腳步跑出去，加速了....突然有戰鬥力了，一反其他的跑友正體力消耗殆盡中，我跑進5分多速，衝了出去。曾經有跑友告訴我，如果不能破四就歡樂跑吧，但我仍堅持著自己的信念─「盡力奔跑，如同跨越生命中的歷練」，都堅持到這邊了，怎能放掉，如果可以，我會盡力。

來到全程最高檔的跑速(5分多)，一路超越幾個人，一路聽到村民的加油聲，內心高亢著，繼續奔跑，看到最後4k的看板，更是心急，速度來到5分初了，心率飆升，盡力奔跑。

就這樣完美的衝過終點嗎？不......生命中的歷練沒這麼簡單，最後的4k，真的好漫長，因為加速過快，痛苦指數猛然飆升，尤其左邊的肌肉劇烈緊繃，已經蔓延到左腳足弓，演變到每跑一步就會疼痛一次，直到最後1k，我受不了疼痛，破天荒的停下來走路，不甘願的我，只好跑走跑走，直到最後跑進終點拱門。